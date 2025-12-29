Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Hot girl tuyển nữ Trần Thị Duyên ‘đốt mắt’ với loạt ảnh chào tuổi 25

Đỗ Quyên

TPO - Hot girl đội tuyển bóng đá nữ Trần Thị Duyên tự tin khoe hình thể nóng bỏng nhân dịp đón tuổi mới.

tran-thi-duyen-3.jpg
Tối 28/12, nữ cầu thủ tuyển Việt Nam Trần Thị Duyên đăng tải loạt ảnh chào đón tuổi 25, nhanh chóng thu hút gần 10.000 lượt tương tác. Trong những khung hình được chia sẻ, Trần Thị Duyên xuất hiện với phong cách tối giản, khoe lợi thế hình thể khỏe khoắn và vòng eo săn chắc - thành quả của quá trình tập luyện bền bỉ.
tran-thi-duyen-2.jpg
tran-thi-duyen.jpg
Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật, hình ảnh mới của Trần Thị Duyên nhận được nhiều thiện cảm, đặc biệt từ những khán giả yêu mến bóng đá nữ.
tran-thi-duyen-9.jpg
Trong SEA Games 33, Trần Thị Duyên được nhận xét thi đấu đầy nỗ lực, phòng ngự lăn xả, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong khả năng hỗ trợ tấn công và thường xuyên được HLV Mai Đức Chung tin tưởng xếp đá chính. Ảnh: HP - MD.
tran-thi-duyen-11.jpg
tran-thi-duyen-10.jpg
HLV Mai Đức Chung từng ca ngợi "Trần Thị Duyên có những phẩm chất tốt trong phòng ngự nhưng hiện tại tấn công cũng rất tốt, chơi ngày càng chững chạc". Ảnh: HP - MD.
tran-thi-duyen-8.jpg
Không chỉ ghi dấu ấn bằng lối chơi giàu năng lượng trên sân, Trần Thị Duyên còn là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ nhờ ngoại hình ưa nhìn, cá tính mạnh mẽ và đời tư không ồn ào. Ảnh: HD - MD.
tran-thi-duyen-7.jpg
Trần Thị Duyên sinh năm 2000, quê ở Hà Nam. Cô bén duyên với bóng đá khi còn là học sinh và sớm bộc lộ tố chất về thể lực, tốc độ cùng tinh thần thi đấu quyết liệt. Năm 2013, Trần Thị Duyên trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá nữ Hà Nam. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng giúp cô được rèn giũa bài bản và từng bước khẳng định bản thân ở các giải trẻ.
﻿tran-thi-duyen-12.jpg﻿
﻿﻿tran-thi-duyen-13.jpg
tran-thi-duyen-19.jpg
duyen.jpg
Trần Thị Duyên thi đấu ở vị trí tiền vệ, hậu vệ cánh, nổi bật với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, lối chơi lăn xả và tinh thần không ngại va chạm. Ngoài thời gian trên sân tập, Duyên tích cực rèn thể lực, hình thể ở phòng gym.
tran-thi-duyen-17.jpg
tran-thi-duyen-16.jpg
tran-thi-duyen-15.jpg
Trước khi được triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam, Duyên tham gia nhiều giải đấu khu vực và châu lục, trong đó có các kỳ SEA Games và những giải đấu quan trọng của bóng đá nữ Đông Nam Á. Cô thường gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh khoe body gợi cảm.
tran-thi-duyen-18.jpg
tran-thi-duyen-20.jpg
Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, Trần Thị Duyên còn được người hâm mộ ưu ái gọi là “hot girl đội tuyển nữ” nhờ gương mặt sáng, hình thể nóng bỏng.
tran-thi-duyen-6.jpg
Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, hình ảnh tập luyện, thi đấu hoặc cuộc sống cùng gia đình, đồng đội.
img-8267.jpg
Trần Thị Duyên từng chia sẻ bản thân muốn dành toàn bộ sự tập trung cho sự nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn còn trẻ. Chuyện tình cảm, nếu có, cô lựa chọn giữ cho riêng mình, tránh để ảnh hưởng đến phong độ và đời sống tập luyện.
Đỗ Quyên
#Trần Thị Duyên #bóng đá nữ #SEA Games 33 #hotgirl #đội tuyển Việt Nam #bóng đá #hình thể

