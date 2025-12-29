Hot girl tuyển nữ Trần Thị Duyên ‘đốt mắt’ với loạt ảnh chào tuổi 25

TPO - Hot girl đội tuyển bóng đá nữ Trần Thị Duyên tự tin khoe hình thể nóng bỏng nhân dịp đón tuổi mới.
Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật, hình ảnh mới của Trần Thị Duyên nhận được nhiều thiện cảm, đặc biệt từ những khán giả yêu mến bóng đá nữ.
HLV Mai Đức Chung từng ca ngợi "Trần Thị Duyên có những phẩm chất tốt trong phòng ngự nhưng hiện tại tấn công cũng rất tốt, chơi ngày càng chững chạc". Ảnh: HP - MD.
Trần Thị Duyên thi đấu ở vị trí tiền vệ, hậu vệ cánh, nổi bật với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, lối chơi lăn xả và tinh thần không ngại va chạm. Ngoài thời gian trên sân tập, Duyên tích cực rèn thể lực, hình thể ở phòng gym.
Trước khi được triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam, Duyên tham gia nhiều giải đấu khu vực và châu lục, trong đó có các kỳ SEA Games và những giải đấu quan trọng của bóng đá nữ Đông Nam Á. Cô thường gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh khoe body gợi cảm.
Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, Trần Thị Duyên còn được người hâm mộ ưu ái gọi là “hot girl đội tuyển nữ” nhờ gương mặt sáng, hình thể nóng bỏng.