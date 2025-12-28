Meghan Markle bị ghét nhất năm 2025

TPO - Meghan Markle và ông trùm tai tiếng Diddy đứng đầu danh sách người nổi tiếng bị ghét nhất năm 2025.

Bắt đầu từ năm 2009, vào tháng 12, Ranker - nền tảng xếp hạng trực tuyến của Mỹ, nơi người dùng bỏ phiếu theo thời gian thực - công bố danh sách Những người nổi tiếng bị ghét nhất trong năm. Đứng đầu danh sách là Meghan Markle, Nữ công tước xứ Sussex, cũng là vợ Hoàng tử Harry.

Meghan Markle là người nổi tiếng bị ghét nhất năm 2025. Ảnh: Getty Images.

Bắt đầu khi cùng chồng từ bỏ Hoàng gia Anh vào năm 2020, Meghan luôn có tên trong top 10 người nổi tiếng bị ghét. Đáng chú ý hơn, thứ hạng của ngôi sao Suits tăng dần theo thời gian, từ hạng tư, hạng ba, rồi lên đến hạng hai và cuối cùng đứng đầu. Truyền thông Mỹ đánh giá hiếm có nhân vật nào bị ghét "ổn định" như Meghan, luôn duy trì ở thứ hạng cao.

Dữ liệu của Ranker cho thấy mức độ xuất hiện trước công chúng đóng vai trò then chốt cho kết quả xếp hạng. Sự hiện diện dày đặc trên truyền thông, các dự án đang triển khai và sự quan tâm không ngừng giữ tên tuổi Markle luôn ở trước mặt công chúng. Sự chú ý đó dường như làm gia tăng phản ứng mạnh mẽ, cả tích cực lẫn tiêu cực. Hiện tại, số phiếu bầu tiêu cực áp đảo.

Kết quả này phần nào được báo trước từ lâu. Trong suốt năm 2024, vị trí số 1 thường xuyên thay đổi giữa Meghan Markle và Sean Combs (Diddy). Mặc dù cuối cùng rapper tai tiếng vượt lên, Meghan giữ vị trí dẫn đầu trong phần lớn thời gian của năm. Đến năm 2025, nữ công tước cuối cùng cũng đẩy Diddy xuống hạng 2.

Lý do Diddy bị ghét không có gì phải bàn. Nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1969 bị tuyên phạt 4 năm 2 tháng tù, với hai tội danh vận chuyển người để bán dâm. Kết quả này gây ra tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng bản án quá nhẹ, bất bình vì Diddy được trắng án ở tội buôn người và tội phạm có tổ chức.

Việc bộ phim tài liệu Sean Combs: The Reckoning phát hành vào đầu tháng 12 càng gia tăng mức độ phẫn nộ của công chúng.

Đòn giáng khác cho gia đình Sussex là Hoàng tử Harry cũng có tên trong danh sách, xếp thứ 5. Việc Meghan - Harry đứng gần nhau trên bảng xếp hạng củng cố quan điểm trong mắt công chúng họ luôn là thể thống nhất, ngay cả khi thứ hạng được bình chọn riêng lẻ.

Một số nhân vật nổi tiếng khác cũng xuất hiện trong top 10 là Jada Pinkett Smith, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Amber Heard...

Ranker không đánh giá tài năng, thành công hay tầm ảnh hưởng. Bảng xếp hạng đo lường phản ứng.

Vị trí số 1 của Meghan Markle cho thấy sự bức xúc kéo dài, không phải hệ quả của tranh cãi đơn lẻ. Nó cũng cho thấy cảm xúc công chúng có thể trở nên cứng rắn theo thời gian, khi mức độ xuất hiện của nhân vật vẫn cao và quan điểm vẫn chia rẽ.