Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Meghan Markle bị ghét nhất năm 2025

Tú Oanh

TPO - Meghan Markle và ông trùm tai tiếng Diddy đứng đầu danh sách người nổi tiếng bị ghét nhất năm 2025.

Bắt đầu từ năm 2009, vào tháng 12, Ranker - nền tảng xếp hạng trực tuyến của Mỹ, nơi người dùng bỏ phiếu theo thời gian thực - công bố danh sách Những người nổi tiếng bị ghét nhất trong năm. Đứng đầu danh sách là Meghan Markle, Nữ công tước xứ Sussex, cũng là vợ Hoàng tử Harry.

a1.jpg
Meghan Markle là người nổi tiếng bị ghét nhất năm 2025. Ảnh: Getty Images.

Bắt đầu khi cùng chồng từ bỏ Hoàng gia Anh vào năm 2020, Meghan luôn có tên trong top 10 người nổi tiếng bị ghét. Đáng chú ý hơn, thứ hạng của ngôi sao Suits tăng dần theo thời gian, từ hạng tư, hạng ba, rồi lên đến hạng hai và cuối cùng đứng đầu. Truyền thông Mỹ đánh giá hiếm có nhân vật nào bị ghét "ổn định" như Meghan, luôn duy trì ở thứ hạng cao.

Dữ liệu của Ranker cho thấy mức độ xuất hiện trước công chúng đóng vai trò then chốt cho kết quả xếp hạng. Sự hiện diện dày đặc trên truyền thông, các dự án đang triển khai và sự quan tâm không ngừng giữ tên tuổi Markle luôn ở trước mặt công chúng. Sự chú ý đó dường như làm gia tăng phản ứng mạnh mẽ, cả tích cực lẫn tiêu cực. Hiện tại, số phiếu bầu tiêu cực áp đảo.

Kết quả này phần nào được báo trước từ lâu. Trong suốt năm 2024, vị trí số 1 thường xuyên thay đổi giữa Meghan Markle và Sean Combs (Diddy). Mặc dù cuối cùng rapper tai tiếng vượt lên, Meghan giữ vị trí dẫn đầu trong phần lớn thời gian của năm. Đến năm 2025, nữ công tước cuối cùng cũng đẩy Diddy xuống hạng 2.

Lý do Diddy bị ghét không có gì phải bàn. Nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1969 bị tuyên phạt 4 năm 2 tháng tù, với hai tội danh vận chuyển người để bán dâm. Kết quả này gây ra tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng bản án quá nhẹ, bất bình vì Diddy được trắng án ở tội buôn người và tội phạm có tổ chức.

Việc bộ phim tài liệu Sean Combs: The Reckoning phát hành vào đầu tháng 12 càng gia tăng mức độ phẫn nộ của công chúng.

Đòn giáng khác cho gia đình Sussex là Hoàng tử Harry cũng có tên trong danh sách, xếp thứ 5. Việc Meghan - Harry đứng gần nhau trên bảng xếp hạng củng cố quan điểm trong mắt công chúng họ luôn là thể thống nhất, ngay cả khi thứ hạng được bình chọn riêng lẻ.

Một số nhân vật nổi tiếng khác cũng xuất hiện trong top 10 là Jada Pinkett Smith, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Amber Heard...

Ranker không đánh giá tài năng, thành công hay tầm ảnh hưởng. Bảng xếp hạng đo lường phản ứng.

Vị trí số 1 của Meghan Markle cho thấy sự bức xúc kéo dài, không phải hệ quả của tranh cãi đơn lẻ. Nó cũng cho thấy cảm xúc công chúng có thể trở nên cứng rắn theo thời gian, khi mức độ xuất hiện của nhân vật vẫn cao và quan điểm vẫn chia rẽ.

a2.jpg
Nhờ Meghan, ông trùm hip hop Diddy không còn là người bị ghét nhất nữa. Ảnh: Getty Images.
Tú Oanh
#Meghan Markle #Hoàng tử Harry #Diddy #người nổi tiếng bị ghét #ông trùm hip hop

Xem thêm

Cùng chuyên mục