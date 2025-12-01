Thúy Diễm kể bị đồng nghiệp ghen ghét

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thúy Diễm kể cô từng chịu định kiến của đồng nghiệp, bị gán danh xưng "bình hoa di động" khi nhận vai nữ chính dù chưa qua trường lớp đào tạo.

Ngày 30/11, Thúy Diễm, Trương Minh Thảo và ê-kíp phim điện ảnh Cưới vợ cho cha tham gia chương trình Khách sạn 5 sao. Tại đây, Trương Minh Thảo cho biết anh chỉ biết tuổi thật của Thúy Diễm khi bộ phim đã đóng máy. Nam diễn viên bất ngờ vì Thúy Diễm trẻ hơn tuổi.

Trương Minh Thảo thừa nhận có sự ngại ngùng do chưa từng hợp tác với đàn chị trước đó, phải trao đổi nhiều để tìm được cách tương tác phù hợp trên màn ảnh. Đó cũng là cảm nhận chung của Thúy Diễm. Kịch bản yêu cầu họ phải gọi “vợ ơi”, “chồng ơi” và có nhiều cảnh tình cảm gần gũi trong khi từng chưa gặp nhau.

Theo nhận xét của Thúy Diễm, đàn em chuyên nghiệp, chủ động tạo không khí thoải mái. Khi vào phim trường, cả hai đặt đúng vị trí nhân vật và làm việc nghiêm túc.

Thúy Diễm và Trương Minh Thảo là khách mời trong chương trình.

Ngoài ra, sự ủng hộ của chồng - diễn viên Lương Thế Thành - khiến Thúy Diễm có đủ sự thoải mái và an tâm để thể hiện những cảnh tình cảm một cách tự nhiên trên màn ảnh.

"Tôi quan niệm để đạt được thành công trong công việc, mỗi người phải luôn cố gắng hết sức", Thúy Diễm nói.

Trong chương trình, Thúy Diễm nhớ lại thời điểm mới vào nghề, chịu sự kỳ thị của đồng nghiệp. Thúy Diễm kể cô là diễn viên tay ngang, chưa từng đào tạo qua trường lớp.

“Con đường của tôi không hề dễ dàng, bố mẹ chia tay từ khi tôi 4 tuổi, phải tự lập từ nhỏ. Mới lớn, tôi đã đau đáu phải làm gì để đỡ đần cho bố mẹ”, cô nói.

Theo Thúy Diễm, cô tình cờ bén duyên với nghệ thuật khi một người bạn chụp ảnh, gửi hình của cô dự thi và may mắn đoạt giải nhất. Từ đó, cô nhận được nhiều lời mời quảng cáo, làm mẫu ảnh.

“Tôi vui khi kiếm được những số tiền đầu tiên, lo cho bản thân, gia đình và cuốn vào nghệ thuật lúc nào không hay”, Thúy Diễm chia sẻ.

Vai diễn đầu tiên đến với Thúy Diễm cũng tình cờ như vậy. Cô gặp đạo diễn Xuân Cường khi đi chụp mẫu và được ông ngỏ lời mời đóng vai chính phim Sóng tình.

“Nhiều người nghi ngờ tại sao tôi được nhận vai chính, họ không thích và gán cho tôi danh xưng ‘bình hoa di động’. Lúc đó tôi căng thẳng lắm, vai diễn là cơ duyên để phát triển nghề nhưng tôi tự cảm thấy mình không xứng đáng vì chưa có kinh nghiệm diễn xuất hay được đào tạo bài bản. Trước ống kính, tôi trốn sau lưng bạn diễn vì sợ máy quay. Cảm giác tôi biết khóc đầu tiên cũng là phim này. Tôi khóc không phải vì nhân vật mà khóc do bị la mắng. Tôi cảm ơn đạo diễn Xuân Cường đã cho tôi cơ hội trở thành diễn viên như hôm nay”, Thúy Diễm nhớ lại.

Thúy Diễm sinh năm 1986, góp mặt trong nhiều bộ phim như Rau muống tháng 9, Ranh giới tình, Ầu ơ ví dầu, Cát đỏ, Sui gia khắc khẩu… Ngoài phim ảnh, cô còn hoạt động sân khấu và tham gia nhiều dự án nghệ thuật. Năm 2016, cô kết hôn với diễn viên Lương Thế Thành và có một con trai tên Bảo Bảo.

Đỗ Quyên
