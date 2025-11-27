Thêm phim Việt 16+ rời rạp

TPO - Không còn khả năng bán vé và thu hút khán giả, bộ phim 16+ “Cải mả” chính thức rời rạp từ ngày 27/11, đạt doanh thu 19,8 tỷ đồng.

Những ngày gần đây, bộ phim Cải mả giảm sức hút, bán vé nhỏ giọt. Tính đến 17h ngày 27/11, phim chỉ còn 3 suất chiếu, bán 22 vé, thu về 900.000 đồng, theo số liệu đơn vị phòng vé độc lập Box Office Vietnam.

Cuối tuần qua, Cải mả là một trong những phim có doanh thu thấp nhất bảng tổng sắp. Bộ phim duy trì 28 suất chiếu trong ba ngày, bỏ túi thêm 33,4 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên 19,8 tỷ đồng.

Cải mả là bộ phim 16+, thuộc đề tài tâm linh, khai thác nghi lễ cải táng - phong tục lâu đời trong văn hóa của người Việt. Tác phẩm của đạo diễn Thắng Vũ xoay quanh gia đình bốn anh em Quang - Minh - Chánh - Đại do Hoàng Phúc, Kim Long, Kiều Trinh và Hoàng Mèo thủ vai.

Đảm nhận vai nữ chính, Thiên An bị một bộ phận khán giả kêu gọi tẩy chay do ồn ào đời tư.

Khi cuộc sống của bốn anh em liên tục gặp biến cố, thậm chí suýt mất mạng, họ tin rằng do tổ tiên quở trách nên tiến hành nghi thức cải mả. Nhân vật Như Yên (Thiên An) trở thành trung tâm câu chuyện khi chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ quái và quyết định về quê điều tra. Cô phát hiện phần mộ tổ tiên bị xâm phạm, mở ra bí mật trong quá khứ.

Thời điểm mới ra mắt, Cải mả vượt Cục vàng của ngoại, dẫn đầu phòng vé. Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Phong Việt, bộ phim có chất lượng hình ảnh tốt, thuần Việt. Cải mả không cố tình hù dọa nhưng kích thích được nỗi sợ hãi từ trong cảm nhận của mọi người trên các hàng ghế trong rạp chiếu. Đó là nỗi sợ tâm lý, được khơi dậy từ bên trong.

“Nếu tính vài năm trở lại đây, Cải mả là phim Việt có sự ám ảnh nhất trong từng cảnh phim, dù không cố ý sắp đặt làm khán giả giật mình. Khán giả gần như chứng kiến trọn vẹn một trong những tập tục văn hóa tâm linh lâu đời và có ý nghĩa nhất đối với người mất ở Việt Nam. Phim được cố vấn bởi nhà sản xuất của Quật mộ trùng ma (Hàn Quốc), nên phần chất lượng hình ảnh được làm rất tốt, song không hề bị ‘lai Hàn’ mà rất thuần Việt”, chuyên gia nhận định.

Tuy nhiên, phim nhanh chóng tụt hạng khi có thêm nhiều tác phẩm ra mắt cùng thời điểm như Phá đám sinh nhật mẹ, Bịt mắt bắt nai, Trái tim què quặt… Đặc biệt khi dự án Truy tìm long diên hương ra mắt, Cải mả và một số tác phẩm Việt gần như biến mất khỏi top 5 doanh thu phòng vé.

Bên cạnh lý do bất lợi về thời điểm khởi chiếu, Cải mả còn nhận loạt đánh giá tiêu cực do ồn ào đời tư của nữ chính Thiên An.

Trước làn sóng phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay phim, nhà sản xuất Cải mả phải điều chỉnh chiến dịch truyền thông, hạn chế hình ảnh của Thiên An trên poster và các hoạt động quảng bá. Dù vậy, phản ứng của một bộ phận khán giả vẫn khá gay gắt.