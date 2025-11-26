Phá vỡ quy tắc vai phản diện

TPO - Nhân vật Đồng Văn Tiền trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh” phá vỡ quy tắc khi thuộc tuyến phản diện lại được khán giả yêu mến. Thậm chí, Lý Chí Huy được xem là ngôi sao giải trí mới của phim Việt giờ vàng.

Đồng Văn Tiền là nhân vật phản diện trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Vai diễn do Lý Chí Huy thủ vai, gây ấn tượng mạnh ngay từ những phân đoạn đầu xuất hiện. Đồng Văn Tiền được xây dựng là anh chàng có kinh tế, thực dụng, nửa mùa.

Không chỉ là đối tượng xem mắt của Kim Ngân (Việt Hoa), nhân vật này còn gây ra loạt sóng gió, những câu chuyện dở khóc dở cười cho nữ chính. Trong vai kẻ hãm nhất phim, Đồng Văn Tiền lại khiến khán giả cười nghiêng ngả vì độ vô duyên nhưng theo cách hài hước, duyên dáng.

Ở những tập gần cuối, sự trở lại của nhân vật Đồng Văn Tiền bất ngờ gây sốt. Chỉ xuất hiện vài giây trên truyền hình, những hình ảnh, lời thoại, clip của nhân vật này tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội như Đàn bà cổ thấp ngang vai/Mê chồng thì ít mà mê giai thì nhiều, Chiều dài, chiều rộng, chiều cao/Chiều mai Ngân rảnh, anh lại khao ăn lòng, Đừng bao giờ yêu một thằng côn đồ/Nó sẽ còn làm cho em phải phát rồ, vì nó rất hồ đồ...

Lý Chí Huy gây bất ngờ khi trở lại phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh những tập gần cuối.

Thậm chí, khán giả phong Lý Chí Huy là ngôi sao mới nổi của phim Việt giờ vàng.

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Lý Chí Huy cho biết anh bất ngờ khi nhận được kịch bản những tập cuối có sự xuất hiện của Đồng Văn Tiền.

“Tôi không rõ kịch bản ban đầu thế nào, diễn biến ra sao, chỉ biết khi đạo diễn gửi kịch bản thì bắt đầu nghiên cứu. Tôi nghĩ sự xuất hiện của nhân vật Đồng Văn Tiền những tập gần cuối nằm trong tính toán của đạo diễn và dựa trên đánh giá của khán giả. Khi khán giả yêu mến thì sự trở lại của Đồng Văn Tiền là hợp lý”, Lý Chí Huy nói.

Theo Lý Chí Huy, việc Đồng Văn Tiền xuất hiện không chỉ khiến phim thêm phần kịch tính, còn giúp làm nổi bật hình ảnh nhân vật Dũng (Đức Hiếu).

“Chính hình ảnh của Đồng Văn Tiền giúp Ngân so sánh để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đồng Văn Tiền càng ngớ ngẩn, dở hơi bao nhiêu càng thấy Dũng đàn ông, đáng trân quý bấy nhiêu”, nam diễn viên giải thích.

Lý Chí Huy thừa nhận anh sốc, bất ngờ khi nhân vật Đồng Văn Tiền viral, được yêu mến. Đây là kịch bản anh không nghĩ tới.

“Buổi sáng ngủ dậy, tôi mở mạng xã hội thấy ngập tràn câu nói, clip, dòng trạng thái về nhân vật Đồng Văn Tiền. Tôi lo sợ, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ban đầu, tôi cùng ê-kíp mong muốn khắc họa nhân vật nhiều tính xấu, điển hình trong xã hội, thấy được nét dị hợm của nhân vật này, không nghĩ tạo ấn tượng mạnh như vậy”, anh chia sẻ.

Hậu trường phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Lý Chí Huy nói quá trình xây dựng nhân vật, anh có sự cảm nhận riêng. Anh cùng đạo diễn, ê-kíp nghĩ thêm các lời thoại, chỉnh sửa để bồi đắp cho nhân vật khác nhiều so với kịch bản, sống động hơn qua những câu nói văn thơ, vần điệu.

Tên nhân vật là Đồng Văn Tiền, có vẻ là người sống thực dụng nhưng nhưng anh ta hoàn toàn chơi chữ và nói văn thơ. Điều này tạo ra ấn tượng của nhân vật với khán giả.

“Tôi từng đóng nhiều vai phản diện nhưng chưa bao giờ thấy vai phản diện được yêu mến như thế. Nhân vật Đồng Văn Tiền chính là tin vui cuối năm với nghệ sĩ như tôi. Tôi thực sự hạnh phúc và cảm ơn ê-kíp, các bạn diễn Việt Hoa, Đức Hiếu, Phương Oanh, Quỳnh Kool… giúp vai diễn của tôi có thêm màu sắc”, Lý Chí Huy nhấn mạnh.

Lý Chí Huy cho biết thêm anh chưa xem bản gốc nhưng hài lòng về kết phim của Gió ngang khoảng trời xanh. Nam diễn viên cho rằng cái kết này phù hợp với văn hóa, đời sống ở người Việt. “Kết phim Gió ngang khoảng trời xanh có sự thay đổi, biên tập để không rập khuôn, giống với bản gốc. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là cái kết đáng yêu và đời hơn”, anh nói.