Sơn Tùng M-TP ủng hộ tổng 2,3 tỷ đồng

Ngày 25/11, Sơn Tùng M-TP cho biết anh và công ty M-TP Entertainment ủng hộ 700 triệu đồng cho bà con miền Trung.

“Những ngày vừa qua, nhìn miền Trung oằn mình trong thiên tai, thật sự khiến lòng tôi chùng xuống và cảm thấy bàng hoàng vô cùng. Tôi và tập thể M-TPE xin phép cùng Sky gửi đến bà con một chút hơi ấm, một chút sẻ chia thông qua Quỹ Tấm lòng Việt và chương trình Nghĩa đồng bào với hy vọng mọi sự giúp đỡ, sẻ chia được đến đúng nơi, đúng người và kịp lúc. Một lần nữa, với sự chân thành từ sâu trong trái tim, tôi mong bà con sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo). Như vậy, riêng trong năm 2025, Sơn Tùng M-TP đã ủng hộ 2,3 tỷ đồng cho người dân các tỉnh bị thiên tai, ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.

Cũng trong ngày 25/11, ca sĩ Đan Trường thông báo đã chuyển khoản số tiền gần 300 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Trong đó, Đan Trường ủng hộ 100 triệu đồng và 176 triệu đồng là số tiền anh quyên góp được từ bạn bè, người hâm mộ.

Trước một số ý kiến tranh luận về việc quyên góp vào tài khoản cá nhân, Đan Trường giải thích do tình thế cấp bách, mong muốn hỗ trợ bà con miền Trung trong khi anh ở nước ngoài, chưa thể mở tài khoản từ thiện.

“Đan Trường đã làm từ thiện nhiều lần, và chỉ sau từ 2-10 ngày, đều công khai danh sách đóng góp trên Facebook rất rõ ràng, dù chỉ 10.000 đồng. Những bạn chung tay với Đan Trường đều là fan lâu năm, thường xuyên đi xem hát và gặp mặt ăn uống. Lần này, Đan Trường đang ở Mỹ nên phải nhanh chóng kêu gọi fan ruột đóng góp nên không có tài khoản từ thiện riêng. Tiếp thu ý kiến một số bạn, khi về Việt Nam, Đan Trường sẽ mở riêng một tài khoản cho từ thiện”, Đan Trường phân trần.

Tương tự, ca sĩ Duy Mạnh và những người bạn ủng hộ số tiền 332 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Ngay thời điểm cơn lũ dữ hoành hành các tỉnh miền Trung như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai… Duy Mạnh kêu gọi bạn bè cùng chung tay ủng hộ đồng bào.

Ngoài liên tục cập nhật danh sách người quyên góp, Duy Mạnh cho biết gửi toàn bộ số tiền tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và quỹ thiện nguyện để hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai.

Chiều 25/11, Karik đăng tải ảnh chụp màn hình ủng hộ 200 triệu đồng cho bà con miền Trung. “Tôi xin chung tay đóng góp một phần, mong hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho bà con vùng lũ lụt. Mong mọi người có thể sớm vượt qua khó khăn, đau thương này. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng hướng về đồng bào thân thương nhé”, anh viết.

Diễn viên Lan Phương quyên góp số tiền 20 triệu đồng cho bà con miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ. Đầu tháng 11, nữ diễn viên cũng ủng hộ 30 triệu đồng.

“Không làm được gì nhiều nên Phương gửi về miền Trung và Tây Nguyên hai đợt đóng góp nhỏ với tấm lòng cảm thương chân thành nhất. Chúng ta có thể không làm được điều lớn lao, nhưng nhiều điều nhỏ bé gộp lại cũng phần nào mang ấm áp đến với những cuộc đời đang oằn mình chống bão”, cô chia sẻ.