Nhiều nghệ sĩ cầu cứu thay người thân trong vùng lũ

TPO - Sau diễn viên Đình Khang đến lượt Hoa hậu Trúc Linh, Yến Nhi chia sẻ, cầu cứu vì mất liên lạc với người thân đang mắc kẹt trong vùng lũ.

Chiều 20/11, Hoa hậu Yến Nhi kêu cứu, mong nhận được sự hỗ trợ cho người thân và bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Yến Nhi cho biết cô mất liên lạc với ba người dân trong thôn.

“Lần cuối tôi được cập nhật thông tin về ba ở quê là ba đang rất đuối sức. Ba đã đưa bà ra trường học tập kết cùng mọi người trong thôn. Ba quay lại hỗ trợ đưa những người khác đến điểm tập kết, giữa đường thì bị lật xuồng và bây giờ tôi không còn cập nhật được thêm thông tin gì. Tôi và mẹ bây giờ rất lo lắng cho tình hình của ba”.

Hoa hậu Yến Nhi cập nhật tình trạng mưa lũ ở quê nhà Đắk Lắk.

Sau đó, cô tiếp tục cập nhật đã liên lạc được với ba và hiện ông đã an toàn, đang hỗ trợ đưa bà con đến nơi di cư.

“Mong mọi người đọc được bài này hãy giúp tôi tìm cách để thông tin đến đội cứu trợ, tiếp cận và cứu hộ cho bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hoà và nhiều bà con ở những thôn, phường khắp nơi khác ở tỉnh Đắk Lắk. Nước lũ đang dâng ngày một cao. Bà con thôn của Nhi vẫn đang mắc kẹt, Nhi và công ty đã liên hệ nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa thể tìm được cách để tiếp cận và cứu trợ bà con. Cầu mong trời phật phù hộ cho gia đình Nhi, mọi người bình an”, cô chia sẻ.

Tương tự, Hoa hậu Hà Trúc Linh lo lắng vì chưa thể liên lạc với người thân ở tỉnh Đắk Lắk. Theo Hà Trúc Linh, do tình hình mưa bão, mất điện nên không có thông tin ở quê nhà. Cô liên tục cập nhật các kênh cứu hộ, thông báo khẩn từ cơ quan chức năng và mong mọi người bình an.

Cùng ở Đắk Lắk, diễn viên Tín Nguyễn cho biết nhà cô ngập sâu, quặn thắt mỗi lần nghe tin từ người thân, hàng xóm.

“Nước qua cổ luôn rồi con ơi. Nghe xong nước mắt trào chứ không biết làm gì. Sao nghẹn ngào quá. Lòng cứ quặn lại không chịu nổi. Lũ năm 1993 nước vô tới gối nhà em thôi vì nhà trên vùng núi cao. Vậy mà năm nay nước sắp qua đầu luôn rồi nhưng nước vẫn còn dâng lên chưa dừng”, cô nghẹn ngào.

Theo Tín Nguyễn, cô sống 28 năm ở vùng bão lũ Phú Yên (cũ), quen với cảnh mưa gió nhưng cảm giác năm nay khác hẳn. Không phải vì bão mạnh hơn, không phải vì nước lũ dâng cao hơn mà vì không có mặt ở nhà, không thể phụ giúp, không thể yên tâm.

“Chỉ được xem hình ảnh và video từ xa - cái bất lực đó thật sự khó chịu và căng thẳng. Nước dâng nhanh không thấy dừng. Nhà mình còn gác lửng, các nhà khác lên nóc nhà kêu cứu giữa biển nước mênh mông. Cơn lũ lịch sử đã cướp đi ông ngoại, năm nay lại là cơn lũ lịch sử nữa. Chỉ mong trời thương, nước sớm rút và gia đình, quê mình bình an”, Tín Nguyễn chia sẻ.

Một ngày trước, Đình Khang kêu cứu vì nhà ngập sâu, mất liên lạc với bố mẹ. Tuy nhiên, hiện tại cả nhà nam diễn viên đã an toàn, nước đang rút dần.

MC Cát Tường chia sẻ loạt ảnh dọn nhà ngập bùn đất sau cơn bão số 13. Cát Tường cho biết nhà cô bị ngập hơn một mét trong trận lũ lịch sử, bị hỏng hai chiếc xe máy và một số vật dụng cá nhân.

MC Cát Tường dọn nhà sau khi lũ rút.

Diễn biến khác, nhiều nghệ sĩ quyên góp tiền để hỗ trợ bà con vùng bão lũ. Ngày 19/11, NSND Tự Long, MC Anh Tuấn, cầu thủ Hồng Sơn đã có mặt tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trao số tiền ủng hộ hơn 5,3 tỷ đồng thu được từ đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam. Diệp Lâm Anh chuyển khoản số tiền 50 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đến trưa 20/11, toàn tỉnh ghi nhận 11 người chết và 4 người mất tích, hàng chục ngàn căn nhà chìm trong lũ.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến khu vực phía Đông Đắk Lắk chìm trong nước lũ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hơn 33.600 lượt nhà trên địa bàn bị ngập, hơn 11.000 hộ phải sơ tán khi nước lũ lên rất nhanh trong đêm 19 và sáng 20/11. Công tác cứu hộ đang rất khẩn trương để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk dự báo từ 19- 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mực nước trên các sông suối trên toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy xiết, người dân hết sức chú ý khi tham gia giao thông và hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, nơi có địa hình đồi núi.