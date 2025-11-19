Phim có Quách Ngọc Ngoan rời rạp

TPO - Với doanh thu chưa đến 800 triệu đồng, “Trái tim què quặt” ghi tên vào danh sách những bộ phim thất bại ở phòng vé Việt trong năm 2025.

Tính đến 11h ngày 19/11, bộ phim điện ảnh Trái tim què quặt bán được 21 vé trên tổng số 56 suất chiếu, mang về hơn một triệu đồng. Ba ngày cuối tuần qua, dự án có doanh thu không mấy khả quan, dừng lại ở 30 triệu đồng, nâng tổng số lên 785 triệu đồng, tỷ lệ lấp đầy rạp chưa đến 5 vé/suất chiếu.

Dự kiến, bộ phim chính thức rời rạp từ ngày 20/11 và nối dài danh sách những bộ phim có doanh thu thảm hại ở phòng vé năm 2025.

Trái tim què quặt không thể tạo bùng nổ doanh thu là điều đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, việc bộ phim chưa đạt tới một tỷ đồng lại là “cú sốc” phòng vé.

Phim có Quách Ngọc Ngoan dự kiến rời rạp từ ngày 20/11.

So với mặt bằng chung, Trái tim què quặt không thuộc những phim thảm họa. Thậm chí, phim được giới chuyên môn nhận định có chất lượng khá tốt.

Trái tim què quặt được chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp cùng tên, xoay quanh vụ án mạng bí ẩn làm chấn động vùng quê yên bình. Phim có sự tham gia của các diễn viên như Quách Ngọc Ngoan, Xuân Văn, Nhật Linh, Việt Hưng, Trần Nghĩa…

Ngay khi phát hành, phim được khen có tiền đề câu chuyện hay, hình ảnh đẹp, trau chuốt, có ngôn ngữ điện ảnh.

Tuy nhiên, khá nhiều hạn chế khiến bộ phim khó tiếp cận khán giả đại chúng. Đáng tiếc nhất là nội dung kịch bản mỏng, khiến đường dây câu chuyện, tâm lý bị xé vụn. Chất liệu Việt trong lời thoại, văn phong khá ít khiến người xem có cảm giác xa lạ, sách vở hơn thực tế.

Một số nhà phê bình nói đạo diễn Quốc Công quá say mê xây dựng không khí “điện ảnh hoài cổ”, tạo hình, ánh sáng, phục trang rất chỉn chu, nhưng lại làm khán giả “được ngắm” nhiều hơn “được cuốn vào câu chuyện”.

Hơn nữa, phim khai thác theo chiều hướng tâm lý - đối thoại, biểu tượng, không tập trung nhiều vào phần trinh thám, vụ án như nhiều người kỳ vọng. Nhịp phim chậm, thiếu những cú twist tạo điểm nhấn.

Nhiều yếu tố cộng hưởng khiến Trái tim què quặt lạc lõng ở rạp Việt. Dù thất bại doanh thu, dự án này được đánh giá cao nhờ nỗ lực tìm lối đi riêng đó là làm phim hoài cổ, có chiều sâu tâm lý, thử nghiệm ngôn ngữ điện ảnh.

Hậu quả là doanh thu thấp, khán giả đại chúng khó tiếp cận, và nhiều người xem cho rằng phim “thảm họa” - không phải do toàn bộ yếu tố đều xấu, mà phần trọng tâm (cốt truyện) không đủ mạnh để cứu toàn bộ tác phẩm.