Lan Phương khiến khán giả nổi da gà

TPO - Diễn xuất “như lên đồng” của Lan Phương trong tập mới nhất của phim “Gió ngang khoảng trời xanh” khiến khán giả đồng loạt “quay xe”.

Tập 43 bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh có diễn biến bất ngờ, khiến cảm xúc, suy nghĩ của khán giả về nhân vật Linh do Lan Phương đảm nhận hoàn toàn đảo chiều.

Linh là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của gia đình Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) sớm đi đến bờ vực tan vỡ. Trước khi rời đi, Linh tìm gặp Mỹ Anh lần cuối để nói lời xin lỗi. Mỹ Anh bất ngờ khi người Linh cảm thấy có lỗi là bé Minh - con trai cô.

Hình ảnh bé Minh một mình trong thang máy cùng chiếc vali khi bố mẹ chia tay ám ảnh Linh, gợi nhắc tuổi thơ nhiều tổn thương. Linh từng ở trong tình cảnh gia đình tan vỡ, bố mẹ lần lượt bỏ đi. Vì vậy, cô không thể chấp nhận và tha thứ cho bản thân vì khiến một đứa trẻ khác rơi vào nghịch cảnh giống mình.

Diễn xuất của Lan Phương chạm đến cảm xúc của khán giả.

Sự dằn vặt, đau đớn của Linh nhận được sự đồng cảm của Mỹ Anh. Cô mong Linh có thể sống nhẹ nhàng hơn trong những ngày tháng sau này, không phải hơn thua và hối hận với chính mình.

Màn đối thoại giữa Linh và Mỹ Anh thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Bất ngờ ở chỗ, nhiều khán giả ngừng chỉ trích, thay vào đó là lời khen dành cho Lan Phương.

Sự nhập vai của cô khiến người xem đồng cảm với Linh - một cô gái chịu nhiều tổn thương và có vấn đề về tâm lý. Cảnh Linh ngồi ôm bệt trên sàn nhà, nước mắt rơi vì cô độc, tủi nhục hay khóc nghẹn khi đối thoại với chính mình ở trong thang máy đã chạm đến trái tim khán giả.

“Lan Phương diễn mà như không diễn vậy, tôi đã khóc khi xem đoạn này”, “Đoạn đối thoại với chính mình hồi còn nhỏ hay ghê, nó có sự trống rỗng, day dứt và cũng có sự sụp đổ về tinh thần nữa. Mặc dù ghét Linh thật nhưng riêng phân đoạn này thì thương Linh nhé”, “Lan Phương diễn tập này đỉnh thật sự. Tâm lí nhân vật rất chuẩn”, “Tôi đã khóc và thật sự thấu hiểu”, “Khen Lan Phương và Phương Oanh diễn đoạn này quá hay”, “Tập hôm nay khóc thương cho Linh nhiều quá, phải khen Lan Phương vì diễn xuất quá nhập vai”… là những ý kiến của khán giả.

Ngoài ra, người hâm mộ của Gió ngang khoảng trời xanh khen ngợi ê-kíp có sự sáng tạo so với bản gốc. Cảnh Linh thú nhận mọi sai lầm và gửi lời xin lỗi hoàn toàn khác biệt, có chiều sâu tâm lý.

Với Lan Phương, cô kỳ vọng cảnh gặp lại Mỹ Anh giúp khán giả có thêm góc nhìn đa chiều với nhân vật Linh. Nữ diễn viên thừa nhận bị công kích, chửi bới khá nhiều ở những tập trước.

Cảnh Doãn Quốc Đam bóp cổ Lan Phương không có trong kịch bản.

Lan Phương chia sẻ cô vui buồn lẫn lộn vì diễn xuất của mình thuyết phục được khán giả, mới khiến họ ghét nhân vật Linh như vậy. Tuy nhiên, nhiều người lại đánh đồng cô với Linh, từ ghét nhân vật mà ghét lây sang diễn viên, khiến Lan Phương chạnh lòng.

Theo Lan Phương, cảnh quay khiến cô ấn tượng nhất trong phim là khi nhân vật Đăng bị dồn vào chân tường, nhào vào bóp cổ Linh ở tập 40. Hành động của Doãn Quốc Đam không có trong kịch bản, là sự bộc phát tại thời điểm đó.

"Điều đó khiến tôi sốc thực sự, cảm thấy chua chát cho nhân vật và giúp những cảnh sau chân thực hơn", cô chia sẻ.