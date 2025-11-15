Chí Nhân bị khán giả 'ghét cay ghét đắng'

TPO - Đảm nhận nhân vật Nghiêm trong phim giờ vàng “Cách em một milimet”, Chí Nhân bị khán giả “ghét cay ghét đắng” cùng nỗi ác cảm đóng đinh vai phản diện.

Ngay khi vừa xuất hiện trong bộ phim Cách em một milimet, Chí Nhân đã khiến khán giả hoài nghi về việc anh tiếp tục đảm nhận một vai diễn đáng ghét, xấu tính trên màn ảnh.

Quả thực, từ những khó chịu ban đầu về người chồng ích kỷ, ghen tuông, vai Nghiêm dần lộ những tính xấu khó chấp nhận.

Nghiêm thể hiện là người lạnh lùng, khép kín và nội tâm khó đoán. Khán giả gọi anh là “ông chồng tệ” khi lạnh nhạt với vợ, thích kiểm soát, thậm chí hay xét nét nhưng khéo che đậy bằng vẻ bình tĩnh, ngôn từ lịch sự.

Không ít cảnh trong phim khiến người xem ngán ngẩm về mẫu người đàn ông như Nghiêm. Cụ thể, khi được vợ góp ý về dự án khởi nghiệp, Nghiêm tỏ ra nghi ngờ, ghen tuông cô không ủng hộ vì người tình cũ. Sau đó, Nghiêm bằng mọi cách uy hiếp tinh thần, gây áp lực để vợ nghe theo sự sắp đặt của mình.

Đỉnh điểm là ở một phân cảnh, Ngân (Huyền Lizzie) tát Nghiêm lật mặt sau khi anh nghi ngờ huyết thống của con gái.

Ở những tập gần đây, Nghiêm vướng bê bối cưỡng hiếp sinh viên thực tập. Tưởng hành vi đồi bại của mình không có bằng chứng, Nghiêm còn đóng vai nạn nhân, làm lớn chuyện để đòi bồi thường.

Không những vậy, Nghiêm thao túng tâm lý bị hại để thay đổi lời khai có lợi cho mình. Mặt khác, anh thể hiện là người chồng chung thuỷ, người thầy chuẩn mực. Không biết Nghiêm còn giở trò gì trong những tập kế tiếp, tuy nhiên nhiều khán giả gán mác Nghiêm là “người chồng tệ hại” nhất màn ảnh năm nay.

﻿ Vai diễn của Chí Nhân đang gây ức chế trong phim Cách em một milimet.

Trên các diễn đàn phim hay trang cá nhân của diễn viên Chí Nhân xuất hiện hàng trăm bình luận về vai diễn này. Đa số khẳng định Chí Nhân hoàn toàn hợp vai đểu cáng, thậm chí “không cần diễn cũng thấy ghét”. Cũng có người “thương” vì nam diễn viên bị ghét lây từ màn ảnh ra tới đời thực.

“Công nhận Chí Nhân đóng vai đểu hợp thật”, “Mặt Chí Nhân đóng vai ác đúng đỉnh”, “Nhìn mặt đã thấy hãm, đóng vai nào cũng đáng ghét”, “Chí Nhân ơi, các vai đểu sinh ra là thuộc về anh. Chứ tôi xem chỉ muốn lao vào tát cho mấy cái”, “Nhìn mặt đã thấy đểu, không cần diễn”, “Sao có khuôn mặt đóng sở khanh hợp vậy chứ. Anh này ra đường không cẩn thận bị đánh vì phim”, “Xem phim tôi ghét cháu lắm, nhưng nghĩ thấy cháu diễn giỏi”, “Xem phim mà sao ghét thế chứ, nhìn mặt không thể có vai nào tử tế được, trông hãm cực kỳ”, “Giọng nói hay, điển trai mà không thể yêu thương nổi vì vai diễn nào cũng đáng ghét”… là một số bình luận của khán giả.

Là bạn diễn của Chí Nhân, diễn viên Huyền Lizzie vài lần lên tiếng bênh vực đàn anh. Theo Huyền Lizzie, Chí Nhân là diễn viên giỏi, diễn xuất ăn ý giúp cô thăng hoa hơn khi nhập vai. Cả hai luôn có sự bàn bạc kỹ lưỡng trong mỗi câu thoại, hành động để phối hợp diễn xuất tốt nhất. Cô kể thêm việc Chí Nhân đồng ý để mình tát thật, mong muốn có cảnh quay cảm xúc cho cả diễn viên và khán giả.

“Anh Chí Nhân ngoài đời rất hài hước, vui vẻ, tốt tính, nhưng không biết sao lên phim hay bị vào vai khán giả… ghét. Rất tội nghiệp”, Huyền Lizzie nói.

Cùng tham gia Cách em một milimet, diễn viên Mai Huê đồng quan điểm với Huyền Lizzie, nhận xét Chí Nhân ngoài đời hoàn toàn khác với trên phim. “Trong phim ghét vậy thôi chứ ngoài đời hiền và ga lăng lắm”, nữ diễn viên nói.

Chí Nhân thường đảm nhận các vai diễn phản diện hoặc dễ gây ức chế cho khán giả như Trần Bạt (Sinh tử), Quang Vũ (Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ), Linh "đù" (Câu hỏi số 5)…

Chí Nhân cho rằng anh không bao giờ áp đặt suy nghĩ nhân vật phản diện hay chính diện. Anh chỉ cố gắng khai thác đến tận cùng tâm lý nhân vật. Anh nói thêm rằng việc khán giả gán tên nhân vật cho mình là dấu ấn, là thành công vì họ nhớ vai diễn do anh đóng.