Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Doãn Quốc Đam: ‘Nhiều nghệ sĩ chỉ tập trung làm đẹp mà diễn đơ’

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Doãn Quốc Đam thừa nhận nhan sắc chỉ tầm trung, ít khi để ý vẻ ngoài nhân vật lúc đóng phim. Nam diễn viên tiết lộ lý do không can thiệp thẩm mỹ, làm răng dù khán giả liên tục thắc mắc.

Chiều 11/11, Doãn Quốc Đam có mặt trong buổi ra mắt phim điện ảnh Truy tìm long diên hương tại TPHCM.

Trong phim, nam diễn viên vào vai Long - một tên giang hồ cộm cán, có ngoại hình bụi bặm. Doãn Quốc Đam chia sẻ anh như cá gặp được nước khi được tham gia dự án hành động, võ thuật đúng nghĩa. Nam diễn viên tâm đắc vì được thỏa sức “chơi nghề” với Truy tìm long diên hương.

Doãn Quốc Đam kể thời điểm quay phim điện ảnh anh đồng thời đang tham gia dự án Độc đạo. Tuy nhiên, anh may mắn vì đảm bảo tiến độ cả hai phim. Anh mất khoảng hơn một tháng để tập luyện võ thuật và không gặp khó khăn để bắt nhịp với bài tập nhà sản xuất đưa ra.

doan-quoc-dam-9525.jpg
Doãn Quốc Đam tại buổi ra mắt phim Truy tìm long diên hương chiều 11/11.

Khi nhận được câu hỏi về ngoại hình của vai diễn trong phim không được đẹp, Doãn Quốc Đam khẳng định anh ít khi để ý vẻ bề ngoài nhân vật.

“Tôi chỉ quan tâm vào việc có ‘tải’ được hết hồn cốt của nhân vật hay chưa. Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung nên việc làm xấu mình đi một chút cũng không phải điều gì đáng ngại, dù tôi biết ai cũng muốn tìm kiếm cái đẹp trong nghệ thuật. Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể về tâm lý, cảm xúc như yêu cầu của đạo diễn”, Doãn Quốc Đam nói.

Theo Doãn Quốc Đam anh tập trung vào làm tốt vai diễn thay vì sửa đổi ngoại hình. Ngoài ra, nam diễn viên từ chối dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ… đau.

“Tôi thích đẹp nhưng rất sợ dao kéo. Có thông tin cho rằng tôi giữ nguyên để làm được nhiều vai nhưng không phải như vậy. Nhiều khán giả thắc mắc sao tôi không làm răng, thực sự tôi không đủ tự tin. Tôi được khuyên nên chỉnh nha, chứ không làm răng sứ cũng không thích hợp tẩy trắng răng. Vì vậy, tôi cố gắng trau dồi kiến thức, làm tốt vai diễn mình đảm nhận thay vì sửa đổi ngoại hình. Nhiều người tập trung vào thẩm mỹ, không tăng cường chất liệu làm nhân vật. Bạn thích người đẹp mà đơ hay diễn tốt mà xấu?”, Doãn Quốc Đam chia sẻ.

Trở lại vai Long trong Truy tìm long diên hương, Doãn Quốc Đam cho biết anh hơi tiếc khi phim phải cắt đi nhiều cảnh hành động để đảm bảo thời lượng phát sóng.

Đảm nhận vai phụ, Doãn Quốc Đam khẳng định anh không tự ái hay cảm thấy thiệt thòi. “Tôi chấp nhận khán giả có thể thất vọng khi mình chỉ đảm nhận vai phụ. Tuy nhiên, tôi giữ tâm thế nhân vật của mình thuộc tuyến phụ, có nhiệm vụ nâng các vai chính. Tôi không thấy đây là thiệt thòi hay tự ái, ngược lại xem là cơ hội để mình thỏa sức chơi nghề. Kể cả sau phim này, nếu được mời diễn vai phụ, tôi vẫn làm. Vai chính hay phụ chỉ khác nhau ở việc ống kính máy quay chiếu về ai nhiều nhất, nhân vật nào cũng có đời sống, tâm lý riêng. Dù nhận vai nào tôi cũng đều đầu tư, nỗ lực hết mình. Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ”, anh nhấn mạnh.

doan-quoc-dam-2.jpg
Tạo hình nhân vật của Doãn Quốc Đam trong phim Truy tìm long diên hương.

Doãn Quốc Đam cùng các diễn viên như Quang Tuấn, Ma Ran Đô xác định làm phim hành động không tránh khỏi va chạm, tai nạn. Mọi cảnh đánh đấm trong phim đều là thật, trừ việc đấm thẳng vào mặt.

Cảnh quay đáng nhớ nhất là Doãn Quốc Đam tát nhiều lần vào mặt diễn viên đóng thế. “Mỗi lần tát tôi đều rất xót và biết ơn cascadeur đã hỗ trợ tôi hoàn thành vai diễn. Họ càng nói tôi tát thoải mái, tôi càng ái ngại”, anh nói.

Tại buổi ra mắt phim, Doãn Quốc Đam khẳng định anh không áp lực về câu chuyện doanh thu nhưng mong muốn dự án thắng lớn.

“Việc phim thành công hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, không hẳn do diễn viên. Cho nên tôi không áp lực, cứ làm hết mình thôi. Tôi mong tác phẩm có tiếng vang, điều này có lợi cho cả ê-kíp, không riêng tôi”, anh bày tỏ.

Phim Truy tìm long diên hương kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành.

Bộ phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên khác như Doãn Quốc Đam, NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh…

Đỗ Quyên
#Doãn Quốc Đam #diễn viên #phim hành động #ngoại hình #thẩm mỹ #vai phụ #Truy tìm long diên hương

Xem thêm

Cùng chuyên mục