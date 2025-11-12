Doãn Quốc Đam: ‘Nhiều nghệ sĩ chỉ tập trung làm đẹp mà diễn đơ’

TPO - Doãn Quốc Đam thừa nhận nhan sắc chỉ tầm trung, ít khi để ý vẻ ngoài nhân vật lúc đóng phim. Nam diễn viên tiết lộ lý do không can thiệp thẩm mỹ, làm răng dù khán giả liên tục thắc mắc.

Chiều 11/11, Doãn Quốc Đam có mặt trong buổi ra mắt phim điện ảnh Truy tìm long diên hương tại TPHCM.

Trong phim, nam diễn viên vào vai Long - một tên giang hồ cộm cán, có ngoại hình bụi bặm. Doãn Quốc Đam chia sẻ anh như cá gặp được nước khi được tham gia dự án hành động, võ thuật đúng nghĩa. Nam diễn viên tâm đắc vì được thỏa sức “chơi nghề” với Truy tìm long diên hương.

Doãn Quốc Đam kể thời điểm quay phim điện ảnh anh đồng thời đang tham gia dự án Độc đạo. Tuy nhiên, anh may mắn vì đảm bảo tiến độ cả hai phim. Anh mất khoảng hơn một tháng để tập luyện võ thuật và không gặp khó khăn để bắt nhịp với bài tập nhà sản xuất đưa ra.

Doãn Quốc Đam tại buổi ra mắt phim Truy tìm long diên hương chiều 11/11.

Khi nhận được câu hỏi về ngoại hình của vai diễn trong phim không được đẹp, Doãn Quốc Đam khẳng định anh ít khi để ý vẻ bề ngoài nhân vật.

“Tôi chỉ quan tâm vào việc có ‘tải’ được hết hồn cốt của nhân vật hay chưa. Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung nên việc làm xấu mình đi một chút cũng không phải điều gì đáng ngại, dù tôi biết ai cũng muốn tìm kiếm cái đẹp trong nghệ thuật. Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể về tâm lý, cảm xúc như yêu cầu của đạo diễn”, Doãn Quốc Đam nói.

Theo Doãn Quốc Đam anh tập trung vào làm tốt vai diễn thay vì sửa đổi ngoại hình. Ngoài ra, nam diễn viên từ chối dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ… đau.

“Tôi thích đẹp nhưng rất sợ dao kéo. Có thông tin cho rằng tôi giữ nguyên để làm được nhiều vai nhưng không phải như vậy. Nhiều khán giả thắc mắc sao tôi không làm răng, thực sự tôi không đủ tự tin. Tôi được khuyên nên chỉnh nha, chứ không làm răng sứ cũng không thích hợp tẩy trắng răng. Vì vậy, tôi cố gắng trau dồi kiến thức, làm tốt vai diễn mình đảm nhận thay vì sửa đổi ngoại hình. Nhiều người tập trung vào thẩm mỹ, không tăng cường chất liệu làm nhân vật. Bạn thích người đẹp mà đơ hay diễn tốt mà xấu?”, Doãn Quốc Đam chia sẻ.

Trở lại vai Long trong Truy tìm long diên hương, Doãn Quốc Đam cho biết anh hơi tiếc khi phim phải cắt đi nhiều cảnh hành động để đảm bảo thời lượng phát sóng.

Đảm nhận vai phụ, Doãn Quốc Đam khẳng định anh không tự ái hay cảm thấy thiệt thòi. “Tôi chấp nhận khán giả có thể thất vọng khi mình chỉ đảm nhận vai phụ. Tuy nhiên, tôi giữ tâm thế nhân vật của mình thuộc tuyến phụ, có nhiệm vụ nâng các vai chính. Tôi không thấy đây là thiệt thòi hay tự ái, ngược lại xem là cơ hội để mình thỏa sức chơi nghề. Kể cả sau phim này, nếu được mời diễn vai phụ, tôi vẫn làm. Vai chính hay phụ chỉ khác nhau ở việc ống kính máy quay chiếu về ai nhiều nhất, nhân vật nào cũng có đời sống, tâm lý riêng. Dù nhận vai nào tôi cũng đều đầu tư, nỗ lực hết mình. Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ”, anh nhấn mạnh.

Tạo hình nhân vật của Doãn Quốc Đam trong phim Truy tìm long diên hương.

Doãn Quốc Đam cùng các diễn viên như Quang Tuấn, Ma Ran Đô xác định làm phim hành động không tránh khỏi va chạm, tai nạn. Mọi cảnh đánh đấm trong phim đều là thật, trừ việc đấm thẳng vào mặt.

Cảnh quay đáng nhớ nhất là Doãn Quốc Đam tát nhiều lần vào mặt diễn viên đóng thế. “Mỗi lần tát tôi đều rất xót và biết ơn cascadeur đã hỗ trợ tôi hoàn thành vai diễn. Họ càng nói tôi tát thoải mái, tôi càng ái ngại”, anh nói.

Tại buổi ra mắt phim, Doãn Quốc Đam khẳng định anh không áp lực về câu chuyện doanh thu nhưng mong muốn dự án thắng lớn.

“Việc phim thành công hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, không hẳn do diễn viên. Cho nên tôi không áp lực, cứ làm hết mình thôi. Tôi mong tác phẩm có tiếng vang, điều này có lợi cho cả ê-kíp, không riêng tôi”, anh bày tỏ.

Phim Truy tìm long diên hương kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành.

Bộ phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên khác như Doãn Quốc Đam, NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh…