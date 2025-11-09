Diễn viên Kiều My cưới

TPO - Kiều My vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai, chuẩn bị lên xe hoa vào tháng 1/2026. Cô phủ nhận thông tin chồng sắp cưới là đại gia.

‘Chồng tôi không phải đại gia’

Ngày 2/11, diễn viên Kiều My đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn ở Hàn Quốc. "Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý", cô viết.

Chia sẻ với Tiền Phong, Kiều My xác nhận thông tin chuẩn bị lên xe hoa. Đám cưới của cặp đôi dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.

“Hiện, chúng tôi bàn bạc và sắp xếp, có tin vui chắc chắn tôi thông báo với mọi người,” cô nói thêm.

Kiều My nhận lời cầu hôn của bạn trai ở Hàn Quốc.

Kiều My cho biết chồng sắp cưới không phải đại gia như lời đồn. Anh là người Hà Nội, làm việc trong lĩnh vực tài chính, điều kiện gia đình bình thường.

“Chúng tôi bằng tuổi và quen biết nhau khoảng 13 năm trước. Cả hai chính thức tìm hiểu và yêu nhau hơn 3 năm mới quyết định tiến đến hôn nhân. Gia đình anh ấy cơ bản, bố mẹ làm kinh doanh nhà hàng, không phải đại gia như khán giả tưởng đâu” cô nói.

Sau kết hôn, Kiều My tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cô muốn đi đóng phim, cống hiến thêm 1-2 vai diễn trước khi nghỉ vài năm sinh con, toàn tâm toàn ý cho tổ ấm nhỏ.

“Sau này khi quay lại màn ảnh, hy vọng khán giả vẫn ủng hộ và yêu thương tôi”, cô chia sẻ.

‘Sau ba năm, tôi như cá gặp nước với vai Thư ống bơ’

Sau gần ba năm vắng bóng trên màn ảnh, Kiều My trở lại với vai diễn Thư ống bơ trong bộ phim Cách em một milimet.

Nhắc về hành trình đến với vai diễn, Kiều My xem đó là cơ duyên thú vị trong nghề. Cô kể trước đây từng hợp tác trong sitcom Sao phải xoắn do hai đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương thực hiện.

“Có lẽ hai anh vẫn nhớ ngoại hình và màu sắc diễn xuất của tôi nên khi làm Cách em một milimet, cảm thấy tôi và Thư có nhiều điểm tương đồng, đã mời tham gia”, cô chia sẻ.

Tạo hình của Kiều My trong phim Cách em một milimet.

Lời mời đến vào đúng thời điểm Kiều My đang muốn quay lại phim trường sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nên với cô, vai Thư ống bơ giống như món quà, sự khởi đầu mới mẻ.

Kiều My cho rằng cả hai đều là những người con gái nhẹ nhàng, sống thực tế, hết mình với gia đình, bạn bè. Nhưng Thư trong phim giỏi về tài chính, kiểm soát cảm xúc tốt hơn, còn My thì chưa được như vậy.

Để nhập vai Thư - cô gái điềm tĩnh, lý trí - Kiều My phải học cách tiết chế cảm xúc, giữ cho mình những khoảng lặng cần thiết.

Thời điểm hiện tại, nhân vật Thư chưa có quá nhiều phân đoạn kịch tính, nhưng Kiều My không vì thế mà áp lực. Cô hiểu cấu trúc của bộ phim là chuỗi những câu chuyện về tình bạn giữa nhóm bạn làng Mây, nơi mỗi người đều có câu chuyện và “đất diễn” riêng.

“Đạo diễn và biên kịch đã sắp xếp khéo léo. Sẽ đến lúc Thư có những thay đổi lớn về tâm lý. Tôi tin rằng khán giả càng yêu mến cô ấy hơn. Đó là cô gái nhất định bạn không nên bỏ lỡ”, My bày tỏ.

Trong ký ức của Kiều My, cảnh quay hội ngộ giữa bốn nhân vật Đức, Thư, Tú và Chiến là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất.

“Đó là cảnh xúc động, được khán giả khen ngợi nhiều, nhưng thực tế lại là ngày đầu tiên tôi và các bạn diễn cùng nhau bấm máy. Chúng tôi chưa từng diễn chung, đạo diễn Trọng Khôi rất lo lắng nên cho xem lại các phân đoạn hồi nhỏ để hiểu mạch cảm xúc”, cô nói.

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của diễn viên Kiều My.

Kiều My kể: “Ngay cạnh điểm quay phim có một quán beer bật nhạc rất to, bốc lửa nên ê-kíp phải tập trung cao độ để không bị xao nhãng. Cuối cùng, chúng tôi đã làm được, cảnh đó trở thành một trong những phân đoạn đắt giá nhất”.

Kiều My sinh năm 1996, là hot girl có tiếng của Hà thành. Trước khi lấn sân diễn xuất, cô được biết đến là người mẫu ảnh, từng giành giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012...

Kiều My từng tham gia một số bộ phim như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán… Cô nhận giải Gương mặt truyền hình triển vọng tại Ngôi sao xanh 2015 với vai Kiều Linh (Hôn nhân trong ngõ hẹp).