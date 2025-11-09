Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Diễn viên Kiều My cưới

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kiều My vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai, chuẩn bị lên xe hoa vào tháng 1/2026. Cô phủ nhận thông tin chồng sắp cưới là đại gia.

‘Chồng tôi không phải đại gia’

Ngày 2/11, diễn viên Kiều My đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn ở Hàn Quốc. "Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý", cô viết.

Chia sẻ với Tiền Phong, Kiều My xác nhận thông tin chuẩn bị lên xe hoa. Đám cưới của cặp đôi dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.

“Hiện, chúng tôi bàn bạc và sắp xếp, có tin vui chắc chắn tôi thông báo với mọi người,” cô nói thêm.

kieu-my-2.jpg
kieu-my.jpg
Kiều My nhận lời cầu hôn của bạn trai ở Hàn Quốc.

Kiều My cho biết chồng sắp cưới không phải đại gia như lời đồn. Anh là người Hà Nội, làm việc trong lĩnh vực tài chính, điều kiện gia đình bình thường.

“Chúng tôi bằng tuổi và quen biết nhau khoảng 13 năm trước. Cả hai chính thức tìm hiểu và yêu nhau hơn 3 năm mới quyết định tiến đến hôn nhân. Gia đình anh ấy cơ bản, bố mẹ làm kinh doanh nhà hàng, không phải đại gia như khán giả tưởng đâu” cô nói.

Sau kết hôn, Kiều My tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cô muốn đi đóng phim, cống hiến thêm 1-2 vai diễn trước khi nghỉ vài năm sinh con, toàn tâm toàn ý cho tổ ấm nhỏ.

“Sau này khi quay lại màn ảnh, hy vọng khán giả vẫn ủng hộ và yêu thương tôi”, cô chia sẻ.

‘Sau ba năm, tôi như cá gặp nước với vai Thư ống bơ’

Sau gần ba năm vắng bóng trên màn ảnh, Kiều My trở lại với vai diễn Thư ống bơ trong bộ phim Cách em một milimet.

Nhắc về hành trình đến với vai diễn, Kiều My xem đó là cơ duyên thú vị trong nghề. Cô kể trước đây từng hợp tác trong sitcom Sao phải xoắn do hai đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương thực hiện.

“Có lẽ hai anh vẫn nhớ ngoại hình và màu sắc diễn xuất của tôi nên khi làm Cách em một milimet, cảm thấy tôi và Thư có nhiều điểm tương đồng, đã mời tham gia”, cô chia sẻ.

kieu-my-7-9946.jpg
Tạo hình của Kiều My trong phim Cách em một milimet.

Lời mời đến vào đúng thời điểm Kiều My đang muốn quay lại phim trường sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nên với cô, vai Thư ống bơ giống như món quà, sự khởi đầu mới mẻ.

Kiều My cho rằng cả hai đều là những người con gái nhẹ nhàng, sống thực tế, hết mình với gia đình, bạn bè. Nhưng Thư trong phim giỏi về tài chính, kiểm soát cảm xúc tốt hơn, còn My thì chưa được như vậy.

Để nhập vai Thư - cô gái điềm tĩnh, lý trí - Kiều My phải học cách tiết chế cảm xúc, giữ cho mình những khoảng lặng cần thiết.

Thời điểm hiện tại, nhân vật Thư chưa có quá nhiều phân đoạn kịch tính, nhưng Kiều My không vì thế mà áp lực. Cô hiểu cấu trúc của bộ phim là chuỗi những câu chuyện về tình bạn giữa nhóm bạn làng Mây, nơi mỗi người đều có câu chuyện và “đất diễn” riêng.

“Đạo diễn và biên kịch đã sắp xếp khéo léo. Sẽ đến lúc Thư có những thay đổi lớn về tâm lý. Tôi tin rằng khán giả càng yêu mến cô ấy hơn. Đó là cô gái nhất định bạn không nên bỏ lỡ”, My bày tỏ.

Trong ký ức của Kiều My, cảnh quay hội ngộ giữa bốn nhân vật Đức, Thư, Tú và Chiến là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất.

“Đó là cảnh xúc động, được khán giả khen ngợi nhiều, nhưng thực tế lại là ngày đầu tiên tôi và các bạn diễn cùng nhau bấm máy. Chúng tôi chưa từng diễn chung, đạo diễn Trọng Khôi rất lo lắng nên cho xem lại các phân đoạn hồi nhỏ để hiểu mạch cảm xúc”, cô nói.

kieu-my-5.jpg
kieu-my-4.jpg
kieu-my-3.jpg
kieu-my-8.jpg
Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của diễn viên Kiều My.

Kiều My kể: “Ngay cạnh điểm quay phim có một quán beer bật nhạc rất to, bốc lửa nên ê-kíp phải tập trung cao độ để không bị xao nhãng. Cuối cùng, chúng tôi đã làm được, cảnh đó trở thành một trong những phân đoạn đắt giá nhất”.

Kiều My sinh năm 1996, là hot girl có tiếng của Hà thành. Trước khi lấn sân diễn xuất, cô được biết đến là người mẫu ảnh, từng giành giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012...

Kiều My từng tham gia một số bộ phim như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán… Cô nhận giải Gương mặt truyền hình triển vọng tại Ngôi sao xanh 2015 với vai Kiều Linh (Hôn nhân trong ngõ hẹp).

Đỗ Quyên
#Kiều My #cưới 2026 #diễn viên #hôn nhân #sự nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục