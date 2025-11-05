Đức Hiếu lên sóng cùng lúc hai phim giờ vàng

TPO - Lên sóng cùng lúc hai phim Việt giờ vàng, diễn viên Đức Hiếu cảm thấy thú vị khi “sáng làm Dũng con bác Bơ, chiều là điều tra viên Trần Văn Thành ở "Lằn ranh”.

Nhân vật Dũng con bác Bơ trong Gió ngang khoảng trời xanh do Đức Hiếu đảm nhận đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Vai diễn được xem là điểm sáng khiến bộ phim giữ chân người xem.

Ngay khi xuất hiện, Dũng con bác Bơ gây ấn tượng với mái tóc xoăn và nét tính cách chẳng giống ai. Là nhân vật xem mắt của Ngân (Việt Hoa), Dũng đồng ý cho cô trả tiền bữa ăn thay cho lời xin lỗi vì đến muộn.

Lúc thanh toán, Ngân ngã ngửa vì anh chàng tự trả tiền suất ăn của mình và rời đi kèm thỏa thuận cả hai giả vờ hẹn hò để tránh rắc rối từ phụ huynh.

﻿ ﻿ Diễn xuất của Đức Hiếu và Việt Hoa được khen duyên dáng.

‘Vai Dũng con bác Bơ lây cái duyên cho tôi’

Những tập gần đây, Dũng con bác Bơ được khắc họa rõ nét hơn với nhiều tình tiết thú vị. Trên các fanpage, Đức Hiếu nhận nhiều lời khen, thậm chí được cho là lý do để khán giả không bỏ phim.

“Dũng con bác Bơ là cơ hội để được sống trong một cuộc đời thú vị”, Đức Hiếu chia sẻ với Tiền Phong.

Theo Đức Hiếu, khán giả yêu mến Dũng bởi sự gần gũi và duyên dáng - một chàng trà sư ấm áp, nhiệt thành trong công việc nhưng vụng về đến lạ trong chuyện tình cảm. Đức Hiếu cho biết đây là chủ ý tinh tế của đạo diễn và biên kịch, giúp bộ phim có thêm chút hóm hỉnh bên cạnh mảng tâm lý nặng.

Để khắc họa Dũng chân thật nhất, Đức Hiếu đã tìm hiểu sâu về thế giới trà đạo. Anh chia sẻ: “Tôi đi học pha trà để hiểu rõ nghề nghiệp và phong thái của một trà sư. Tôi muốn mọi cử chỉ, hành động khi lên hình đều tự nhiên, đúng chất”.

Nam diễn viên cũng tiết lộ quá trình làm việc với đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh giúp anh “đào sâu” hơn vào tâm lý nhân vật. “Anh Linh dẫn dắt sắc nét, rõ ràng. Bên cạnh đó, tôi may mắn khi được diễn cùng Việt Hoa - bạn diễn linh hoạt. Sự ăn ý giữa chúng tôi tạo nên những phân cảnh cảm xúc”, anh nói.

Trước nhận xét cho rằng Dũng là nhân vật hiếm hoi không bị chê, Đức Hiếu khiêm tốn: “Khen hay chê đều là sự quan tâm của khán giả. Phim vẫn đang phát sóng nên tôi không dám chủ quan. Tôi mong mọi người tiếp tục đồng hành, chia sẻ thật lòng, mang tính xây dựng để hoàn thiện hơn”.

Sau phân đoạn xem mắt cùng Ngân (Việt Hoa), nhân vật Dũng liên tục được khán giả “gọi tên”, Đức Hiếu thừa nhận anh háo hức được trở lại màn ảnh. Nhưng thay vì nôn nóng, anh tập trung chuẩn bị kỹ hơn cho những cảnh quay tiếp theo, để Dũng mỗi lần xuất hiện đều đời và đáng nhớ.

Ngoại hình điển trai của diễn viên Đức Hiếu.

‘Tóc rụng đáng kể vì đóng hai phim giờ vàng cùng lúc’

Đức Hiếu chia sẻ anh bị thu hút bởi Dũng con bác Bơ ngay từ khi đọc kịch bản. Dũng là người đàn ông khoảng 35 tuổi, kỹ tính, có phần cứng nhắc, nhưng tốt bụng và tình cảm.

“Tôi thích chi tiết Dũng say mê trà đạo - điều không thường thấy trong phim Việt. Dũng không phải mẫu người điềm đạm toàn diện, cũng có lúc ẩm ương, giằng xé với cô đơn, khát vọng riêng. Dũng không dễ đoán, đôi khi khó hiểu, nhưng thật lòng, tích cực . Chính sự ‘ngược’ trong tính cách đó làm tôi thấy Dũng thú vị, mới mẻ so với những vai diễn trước”, anh nói.

Đức Hiếu lên sóng hai phim giờ vàng là Lằn ranh và Gió ngang khoảng trời xanh.

Nhân vật Dũng ở phiên bản Việt của Gió ngang khoảng trời xanh có nhiều sáng tạo so với kịch bản gốc Trung Quốc. Ê-kíp đã thêm nhiều chi tiết để câu chuyện gần gũi với khán giả Việt. Ở nhiều phân đoạn, anh cùng đạo diễn và bạn diễn điều chỉnh lời thoại, hành động để Dũng sinh động hơn.

Song song với Gió ngang khoảng trời xanh, Đức Hiếu còn đảm nhận vai Thượng úy Trần Văn Thành trong Lằn ranh. Anh nói: “Dũng là trà sư ấm áp, còn Thành là điều tra viên nghiêm nghị, lý trí. Hai vai hoàn toàn khác nhau và là cơ hội để tôi thử thách bản thân, tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa các nhân vật. Tôi vẫn luôn theo sát từng phản hồi của khán giả để biết hiệu quả tới đâu”.

Điều khiến anh “đau đầu” nhất không phải tâm lý mà là… mái tóc: “Sáng tôi là Dũng tóc xoăn, chiều lại là Thành tóc thẳng. Tóc có lúc uốn xoăn tít rồi lại kéo, duỗi, sấy liên tục. Tới bây giờ tóc tôi đã rụng đi đáng kể,” anh cười.

Nhắc về hậu trường, Đức Hiếu kể lại cảnh chạy khỏi quán bar cùng Việt Hoa. Phân cảnh chỉ dài vài phút trên sóng nhưng cả hai phải chạy gần 4 tiếng quanh khu phố. Vất vả hơn là đội ngũ quay phim, kỹ thuật cũng vừa chạy vừa cầm theo đủ loại máy móc, thiết bị.

“Chạy cảm giác đứt hơi là có thật. Các anh quay phim cũng vừa chạy vừa vác thiết bị nặng trĩu. Cảm giác ‘đuối’ thật sự”, Đức Hiếu nhớ lại.

Trong khi ở Lằn ranh, anh có nhiều cảnh hành động, truy bắt quy mô lớn hay đấu trí nghẹt thở giữa người thực thi công lý và tội phạm. “Những trải nghiệm đó rất quý, giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề”, anh chia sẻ.

Trước câu hỏi mong muốn cái kết nào cho nhân vật Dũng, Đức Hiếu bày tỏ: “Tôi mong Dũng có cái kết bình yên, được sống chân thành, làm điều mình yêu thích và có người thương ở bên. Cuộc sống vốn nhiều sóng gió, ai cũng xứng đáng có một kết thúc ấm áp”.

Ngoài ra, Đức Hiếu khẳng định anh muốn trải nghiệm nhiều vai diễn đa dạng. Nếu có cơ hội đóng vai tổng tài, anh cũng hứng thú. Mỗi vai diễn là cuộc đời mới mà anh được sống thêm một lần.