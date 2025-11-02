‘Tử chiến trên không’ vượt 250 tỷ đồng

TPO - Đúng như dự đoán, phim điện ảnh “Tử chiến trên không” đã chạm mốc 250 tỷ đồng, chính thức vượt “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” để vào top 8 phim ăn khách nhất phòng vé Việt.

Theo số liệu thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, Tử chiến trên không đã vượt mốc doanh thu 250 tỷ đồng. Hiện tại, dự án của Điện ảnh Công an Nhân dân vẫn thuộc top 5 bảng xếp hạng phòng vé.

Riêng trong ngày 2/11, phim bán được gần 1.000 vé trên tổng số 330 suất chiếu, thu về gần 100 triệu đồng. Cuối tuần qua, bộ phim bỏ túi hơn 700 triệu đồng. Đây không phải con số ấn tượng nhưng đáng khen trong bối cảnh hàng loạt phim Việt chen chúc ra rạp, tỷ lệ suất chiếu sụt giảm mạnh.

Ra rạp từ 19/9, Tử chiến trên không nhanh chóng chinh phục các mốc doanh thu 100 tỷ đồng, 200 tỷ đồng chỉ sau lần lượt 7 ngày và 16 ngày chiếu.

Phim liên tục đứng đầu phòng vé dù nhiều dự án ra mắt gần như cùng thời điểm như Chị ngã em nâng, Tay anh giữ một vì sao…

Tử chiến trên không vào top 8 phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Với thành tích 250 tỷ đồng, Tử chiến trên không chính thức vượt Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu để vào top 8 phim ăn khách nhất phòng vé Việt, sau các dự án Mưa đỏ (713 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Lật mặt 7: Một điều ước (482 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (459 tỷ đồng), Bố già (395 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (273 tỷ đồng).

Điều này đồng nghĩa, Lật mặt 8: Vòng tay nắng bị hất văng khỏi top 10 phim Việt ăn khách nhất mọi thời, còn lại Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (248 tỷ đồng) và Nhà gia tiên (242 tỷ đồng).

Tử chiến trên không là bộ phim hành động lấy cảm hứng từ hai vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975, quy tụ dàn diễn viên gồm Thái Hòa, Võ Điền Gia Huy, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Lợi Trần, Ma Ran Đô…

Đến nay, nhà sản xuất chưa tiết lộ tổng kinh phí của phim nhưng cho biết riêng cảnh máy bay lắc, chao đảo và cắm đầu lao xuống được đầu tư hơn một tỷ đồng. Ngoài ra, máy bay trong phim được xây dựng mô hình 1:1 so với máy bay DC4 thời 1978.

“Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có ê-kíp sáng tạo, mọi người đã làm hệ thống con quay bánh lăn, nhập thiết bị riêng để chứa được toàn bộ diễn viên mà không gặp sự cố gì. Chúng tôi đã đầu tư hơn một tỷ đồng cho riêng cảnh máy bay lắc, chao đảo và cắm đầu lao xuống”, đại diện nhà đầu tư cho hay.