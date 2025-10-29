Jack dừng hoạt động

TPO - Jack lên tiếng xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm sau buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Tối 29/10, ca sĩ Jack cho biết phía Công ty J97 Promotion đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chiều cùng ngày, thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý.

Jack xin lỗi vì những ồn ào không mong muốn và nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận.

“Với vai trò nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của nghệ sĩ”, Jack chia sẻ.

Jack nhận trách nhiệm sau phần trình diễn ca khúc gây tranh cãi hôm 16/10.

Nam ca sĩ khẳng định sẽ cùng ê-kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Đồng thời cam kết mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục.

“Tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và các dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện”, nam ca sĩ cho hay.

Jack mong muốn nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ khán giả để bước tiếp trên con đường nghệ thuật.

Tuy nhiên chỉ một tiếng sau, Jack thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn, huỷ live show ngày 1/11 tại Hạ Long.

Nam ca sĩ cho rằng anh cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo.

“Quyết định này được đưa ra với mong muốn có thêm thời gian để điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với định hướng văn hóa, cũng như đáp lại những góp ý chân thành từ các cơ quan ban ngành và quý khán giả. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ các đơn vị tổ chức, đối tác và khán giả. Đây là thời điểm tôi cần bình tĩnh đón nhận, có góc nhìn chỉn chu và xứng đáng hơn với tình cảm của mọi người”, Jack lý giải.

Vừa qua, Jack gây tranh cãi khi trình diễn bài hát chưa có tên được cho là chứa ca từ phản cảm trong đêm nhạc Moonlit Childhood ngày 16/10. Đại diện ban tổ chức chương trình thừa nhận đây là ca khúc phát sinh, chưa qua kiểm duyệt nội dung.

Ngày 27/10, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) - cho rằng nội dung bài hát Jack trình diễn trong đêm nhạc Moonlit Childhood có dấu hiệu vi phạm, ca từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.

Đồng thời ông cho biết đã nhận được thông tin giải trình của đơn vị tổ chức, song nhận thấy dấu hiệu chống chế, vì vậy cần xử lý nghiêm minh.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ban hành công văn đề nghị định hướng và chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, một số ca sĩ trẻ tự sáng tác, biểu diễn và lan tỏa các ca khúc trên mạng xã hội với ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, biến âm nhạc thành nơi để trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau. Công văn nhắc đến tên các ca sĩ như Jack, Bình Gold, Andree, GDucky, Hoàng Tôn...