Bất ngờ với Huyền Lizzie

TPO - Sau gần hai năm kể từ “Chúng ta của 8 năm sau”, vai diễn mới của Huyền Lizzie trong bộ phim “Cách em một milimet” đang nhận hiệu ứng tích cực của khán giả.

Lo ngại đi vào vết xe đổ

Vai Ngân trong Cách em một milimet đánh dấu sự trở lại của Huyền Lizzie sau hai năm vắng bóng. Trước khi phim lên sóng, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại Huyền Lizzie đi vào vết xe đổ nhân vật Mai Dương trong Chúng ta của 8 năm sau.

Với mô típ tương tự, tham gia vào phần hai của bộ phim, vai diễn của Huyền Lizzie từng gây tranh cãi gay gắt vì diễn xuất gượng gạo, một màu. Suốt bộ phim, Huyền Lizzie khiến khán giả ức chế vì lặp lại biểu cảm bặm môi, bĩu môi, cười nhếch mép, thở dài, phồng má…

Thậm chí có ý kiến diễn xuất của Huyền Lizzie phá nát nhân vật Mai Dương của phần một. Đây cũng là vai diễn đáng quên của cô trong sự nghiệp.

huyen-liziie-4.jpg
huyen-lizzie-3.jpg
huyen-lizzie-2.jpg
huyen-lizzie.jpg
Tạo hình của Huyền Lizzie trong phim mới.

Trở lại với Cách em một milimet, Huyền Lizzie được đánh giá lột xác. Ngay tập đầu xuất hiện, cô gây ấn tượng với diễn xuất đa dạng, có chiều sâu. Ngân của phần hai có sự ăn nhập với nhân vật trong phần một. Không chỉ tương đồng về ngoại hình, người xem nhận ra đài từ, cách nhấn nhá trong lời thoại của Huyền Lizzie cùng màu với Quỳnh Trang.

Đây là điểm cộng khiến đường dây tâm lý nhân vật liền mạch, không bị đứt đoạn cảm xúc. Ngoài ra, Huyền Lizzie được khen chỉn chu về trang phục. Dù đồ ngủ hay công sở, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, phong cách thời trang phù hợp tạo hình nhân vật.

Trong hai tập 15 và 16 vừa phát sóng, nhân vật của Huyền Lizzie có nhiều đất diễn với các trường đoạn tâm lý phức tạp. Theo đó, mối quan hệ "ngoài nóng trong lạnh" của gia đình Ngân ngày càng bộc lộ rõ. Huyền Lizzie tròn vai người phụ nữ thông minh, cá tính nhưng chọn nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên, cô không yếu đuối mà luôn giữ được sự kiên cường, vững vàng, không để bản thân rơi vào bi kịch dù nhiều lần phải rơi nước mắt.

“Bất ngờ về diễn xuất của Huyền Lizzie trong phim mới. Cô thực sự lột xác, chứng minh năng lực diễn xuất sau vai diễn thất vọng ở Chúng ta của 8 năm sau”, “Huyền Lizzie lấy lại phong độ diễn xuất”, “Huyền Lizzie chịu khó nghiên cứu vai diễn và có sự đầu tư đấy chứ”, “Ghi nhận Huyền Lizzie đã biết lắng nghe góp ý của khán giả sau vai diễn thảm họa ở Chúng ta của 8 năm sau”… là một số bình luận của khán giả.

‘Diễn với Chí Nhân rất đã’

Huyền Lizzie cho biết dù nhận được một số lời mời trong hai năm qua, cô vẫn chờ vai diễn phù hợp. Cô muốn khi trở lại phải là hình ảnh khác biệt, tươi mới để tránh nhàm chán.

Huyền Lizzie nói cô tham gia Cách em một milimet vì lý do đặc biệt, lần đầu trên màn ảnh được làm mẹ. Cô tin những trải nghiệm, kinh nghiệm chăm sóc con cái ở đời thực sẽ bổ trợ cho vai diễn. Điều hấp dẫn Huyền Lizzie còn bởi vai Ngân có những cú twist, đảo chiều gây sốc, diễn biến tâm lý tình cảm phong phú.

"Sẽ có nhiều câu hỏi mà khán giả muốn đặt cho nhân vật Ngân khi trưởng thành, và tôi muốn được cùng khán giả trải qua hồi hộp ấy, giải đáp câu trả lời cho nhân vật", Huyền Lizzie chia sẻ.

huyen-lizzie-6-9692.jpg
huyen-lizzie-7-5975.jpg
Chí Nhân và Huyền Lizzie đóng vai vợ chồng trong Cách em một milimet.

Huyền Lizzie cho biết cô yêu thích nhân vật Ngân và mong muốn diễn vai Ngân trong bối cảnh gia đình được xây dựng như vậy từ khi đọc kịch bản. Có nhiều lúc cô cảm thấy khó thở, rơi nước mắt, thương nhân vật của mình, nên khi vào vai mọi cảm xúc cứ thế đến giúp cô hóa thân vào Ngân một cách tự nhiên.

“Tôi từng nghe, từng chứng kiến nhiều câu chuyện như thế để đúc kết cảm xúc dành cho Ngân. Bản thân tôi cũng có những từng trải, nỗi đau rồi nên hiểu nhân vật", cô nói.

Theo Huyền Lizzie, cô giống Ngân ở điểm mạnh mẽ, cứng cỏi, độc lập. Cô thấy may mắn khi được thể hiện vai diễn, bộc lộ trải nghiệm sống, truyền tải thông điệp về phụ nữ hiện đại.

Để có được vai Ngân sống động, Huyền Lizzie nói nghiền ngẫm từng câu thoại, ánh nhìn, cách phản ứng với đối phương để khắc họa trọn vẹn nhân vật.

Ngoài ra, cô và diễn viên Chí Nhân cùng bàn bạc từng phân đoạn, thêm thắt biểu cảm để vai diễn chân thật.

"Tôi cảm thấy diễn với anh Nhân rất đã, ăn khớp đến bất ngờ. Tuy nhiên, tôi cũng thương anh Nhân vì vai diễn khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng. Anh diễn tốt, giúp tôi làm tốt vai diễn của mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Đỗ Quyên
#Huyền Lizzie #Cách em một milimet #diễn xuất #vai Ngân #phim truyền hình #diễn viên Việt Nam #phim tâm lý

