Tình huống chưa từng có ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Lần đầu trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia, MC dẫn điểm cầu sẽ có màn xuất hiện từ không trung, bay lượn trên trời rồi hạ xuống bãi cát hòa cùng hàng chục nghìn khán giả.

MC dẫn từ bầu trời xuống mặt đất

Chia sẻ với Tiền Phong, MC Công Tố tiết lộ về màn xuất hiện đặc biệt chưa từng có tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Tại điểm cầu Khánh Hòa, sân khấu được dựng ngay sát bãi biển và MC Công Tố bay dù lượn, dẫn từ trên trời rồi hạ xuống bãi cát, hòa cùng hàng chục nghìn khán giả bên dưới.

“Một trong những điều đặc biệt ở điểm cầu Khánh Hòa là màn mở đầu kết hợp giữa bài chòi và những giá trị truyền thống. Lần đầu người dẫn chương trình chung kết điểm cầu Olympia bay lên bầu trời, dẫn từ không trung sau đó hạ cánh xuống bãi biển, hòa vào không khí lễ hội canavan của hàng chục nghìn học sinh và các nghệ sĩ biểu diễn. Đây thực sự là một màn trình diễn vừa hấp dẫn, mới lạ cũng đầy thách thức với tôi và cả ê-kíp”, MC Công Tố nói.

Lần thứ hai MC Công Tố dẫn điểm cầu trực tiếp tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

MC Công Tố cho biết anh không lo lắng hay sợ độ cao nhưng gặp trở ngại về thời tiết. Sự thất thường lúc mưa lúc nắng tại Khánh Hòa khiến ê-kíp phải trực chờ ba ngày để luyện tập cho màn bay trên không trung đạt yêu cầu. Họ phải thực hiện nhiều lần, đôi khi gián đoạn do trời mưa.

“Vất vả là vậy nhưng các em học sinh đầy sự hứng khởi, tham gia vào tất cả tiết mục trình diễn trong chương trình. Khi nhìn thấy những cánh dù bay trên bầu trời, tàu lượn trên mặt nước, các em ánh lên niềm tự hào. Đây được xem là món quà mặn mòi hương vị của biển và tình người Khánh Hòa gửi đến khán giả toàn cả nước, đặc biệt là nhà leo núi Thanh Tùng”, anh nói.

Theo Công Tố, việc dựng sân khấu bám biển là thông điệp mong Thanh Tùng thuận buồm xuôi gió để gặt hái thành công và vươn ra biển lớn.

MC Công Tố dự đoán chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay gay cấn, thú vị khi có hai bạn chuyên Anh và hai chuyên Sinh cùng tranh tài.

“Hy vọng tất cả thí sinh đều thoải mái trước khi bước vào chặng đua cuối. Chúng tôi - những người thực hiện chương trình - và khán giả đều cố gắng tạo nên tâm lý vững vàng nhất cho các bạn. Khi đã có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, chỉ cần bình tĩnh, chiến thắng sẽ thuộc về các em”, MC Công Tố nhắn nhủ.

MC Huyền Trang sẵn sàng ‘quẩy’ hết mình với THPT Amsterdam

MC Huyền Trang chia sẻ cô may mắn được ê-kíp giao dẫn điểm cầu Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội - nơi các thầy cô và học sinh THPT Amsterdam - cổ vũ hết mình cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh.

Đây là lần thứ hai Huyền Trang đảm nhận vai trò MC điểm cầu trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia (trước đó là năm 2023), tuy nhiên cảm xúc hồi hộp, háo hức vẫn như lần đầu.

“Là fan của chương trình trong gần 20 năm, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho Đường lên đỉnh Olympia, nên khi được trở thành một thành viên trong đội ngũ MC dẫn chung kết, đó là niềm hạnh phúc và tự hào. Được hoà mình trong không khí sôi động và nhiệt huyết của các bạn học sinh, trực tiếp theo dõi diễn biến căng thẳng ở hành trình giành vòng nguyệt quế là điều mà bất kể MC nào cũng từng mong ước”, cô nói.

Huyền Trang hy vọng thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

MC Huyền Trang nói cô đã sẵn sàng để “quẩy” hết mình với thầy trò trường Amsterdam và khán giả tại Hoàng Thành. Ngoài ra, cô dành thời gian xem lại tất cả phần thể hiện của bốn thí sinh ở các vòng trước, đặc biệt là Trần Bùi Bảo Khánh.

Huyền Trang cùng ê-kíp tìm hiểu thêm thông tin về tính cách, sở thích, những câu chuyện thú vị xung quanh để mang đến những món quà tinh thần cho Bảo Khánh cũng như giúp khán giả hiểu hơn về một chàng trai thông minh, tinh tế và tình cảm.

“Thí sinh ở điểm cầu mình dẫn giành ngôi vô địch là điều ai cũng mong muốn. Trước đó, tại điểm cầu Hải Phòng năm 2023 do tôi phụ trách, thí sinh Trọng Thành tuột mất vòng nguyệt quế với vị trí về nhì. Nên tôi hy vọng điểm cầu mình dẫn năm nay sẽ nắm chắc ngôi vị cao nhất để thấy ‘vía’ của mình không tồi. Nhưng đó là suy nghĩ vui thôi, quan trọng nhất vẫn là phần thể hiện của các thí sinh. Với chàng trai bản lĩnh và đa tài như Bảo Khánh, tôi tin em ấy sẽ có một phần thể hiện tốt, biết đâu vòng nguyệt quế chính là món quà mà Khánh dành tặng lại cho những ai cổ vũ, yêu mến mình?”, MC Huyền Trang chia sẻ.

MC Huyền Trang kể kỷ niệm đáng nhớ nhất là khoảnh khắc cô cùng với nhiều học sinh của THPT Chuyên Trần Phú ôm nhau khóc vì tiếc nuối khi thí sinh Trọng Thành bỏ lỡ chiếc vòng nguyệt quế năm 2023 ở những giây cuối cùng.

Trước thềm chung kết, MC Huyền Trang hy vọng khán giả theo dõi và cổ vũ các thí sinh với tinh thần: “Vinh quang không chỉ đến từ chiến thắng, mà còn từ hành trình nỗ lực hoàn thiện bản thân”.