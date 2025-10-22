Doanh nhân Viết Vương thề nguyện nắm tay Đỗ Thị Hà đến hết cuộc đời

TPO - Câu chuyện tình yêu, hôn nhân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được bố chồng ví như hai dòng sông Nhật Lệ - Long Đại hòa hợp để cùng ra biển lớn. Tại tiệc cưới Viết Vương thề nguyện cùng vợ: "Anh sẵn sàng cầm tay em đi hết cuộc đời".

Đám cưới cổ tích

Tối 22/10, đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra bên bờ sông Nhật Lệ, Quảng Trị. Khoảng 18h, cô dâu được bố dắt tay vào lễ đường. Đỗ Hà xuất hiện trong bộ váy cúp ngực, đính kết cầu kỳ.

Hoa hậu Việt Nam 2020 rưng rưng xúc động trong khoảnh khắc thiêng liêng của ngày trọng đại. Trên sân khấu, cô dâu và chú rể thực hiện những nghi thức truyền thống như ra mắt quan viên hai họ, trao nhẫn cưới, rót rượu…

Chuyện tình yêu đẹp của Đỗ Hà - Viết Vương

Chia sẻ trong hôn lễ của hai con, doanh nhân Nguyễn Viết Hải ví tình yêu của Đỗ Hà - Viết Vương như hai dòng sông Nhật Lệ - Long Đại hòa hợp để cùng ra biển lớn.

“Viết Vương và Đỗ Hà có nhiều năm, nhiều tháng yêu nhau. Cả hai có một tình yêu đẹp và đủ thời gian để đưa ra quyết định chung sống. Hôm nay, hôn lễ được tổ chức bên bờ sông thơ mộng, xinh đẹp, nơi hội tụ dòng Nhật Lệ và Long Đại. Hai con sông gặp nhau cũng giống như hai con không thể tách rời và cùng nhau ra biển lớn. Chúc hai con hạnh phúc, quấn quýt như hai dòng sông, không ngừng trôi và có cuộc sống viên mãn”, doanh nhân Nguyễn Viết Hải nói.

Trong phóng sự cưới, Hoa hậu Đỗ Hà và chồng cùng dành cho nhau lời thề nguyện. Hoa hậu Đỗ Hà chia sẻ: “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là một hành trình chung, mang tên hạnh phúc trọn đời”.

“Cảm ơn em xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Chúng ta cùng nhau cố gắng để tình yêu này không chỉ là những lời nói ngọt ngào, còn thể hiện qua từng hành động, sự sẻ chia, thấu hiểu mỗi ngày”, doanh nhân Viết Vương nhắn gửi tới Đỗ Hà.

Ái Phương, Dương Edward hát ở đám cưới Đỗ Hà

Ái Phương và Dương Edward hát trong hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà. Theo đó, Ái Phương thể hiện ca khúc Ước mơ của mẹ, Cô dâu trong khi Dương Edward mang đến nhạc phẩm Ba kể con nghe.

Hai ca khúc chủ đề gia đình được cho phù hợp với không gian tiệc cưới ấm cúng và khách mời chủ yếu là người thân, họ hàng và bạn bè hai họ.

Sau đám cưới ở Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương dự kiến tổ chức tiệc mừng ở Hà Nội. Buổi tiệc này hứa hẹn có nhiều khách mời là hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ tham gia.