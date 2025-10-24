Khánh Thy chơi lớn

TPO - Khánh Thy khẳng định không có đại gia nào hậu thuẫn khi đầu tư quay dựng MV toàn bộ 11 bản tình ca trong album thứ hai của mình.

11 bản tình ca và 11 MV

Trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023, ca sĩ Khánh Thy gây ấn tượng với giọng hát nội lực, cảm xúc và phong cách âm nhạc sâu lắng.

Sau thành công từ album đầu tay Ừ thôi em lấy chồng, cô ra mắt album Vol.2 tuyển tập 11 bản tình ca. Album trải dài từ những tác phẩm bất hủ của thế hệ nhạc sĩ vàng son như Minh Kỳ, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng đến những sáng tác đương đại của Đức Trí, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương.

Điều này không chỉ mang đến sự đa dạng trong âm nhạc mà còn thể hiện mong muốn của Khánh Thy trong việc kết nối nhiều thế hệ khán giả, từ những người yêu nhạc trữ tình sâu lắng đến những khán giả trẻ tìm kiếm sự mới mẻ, gần gũi.

Khánh Thy cho biết cô không tìm kiếm sự đột phá bằng chiêu trò, mà chọn cách đi sâu hơn vào chất giọng và cảm xúc thật.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc Khánh Thy không đặt tên riêng cho album, như một tuyên ngôn nghệ thuật: âm nhạc không bị ràng buộc, mà hướng đến tự do và đa sắc.

“Tôi không muốn đặt tên cho album, vì mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Với tôi, đây là lời tri ân gửi đến những ai đã yêu, đã đi qua những mùa sương của ký ức cùng âm nhạc”, Khánh Thy chia sẻ trong buổi ra mắt album chiều 23/10.

Theo Khánh Thy việc ra album không hề dễ, thậm chí tốn kém, áp lực và đòi hỏi tâm huyết. Cô lấy động lực là niềm vui của khán giả khi đón nhận và sự trưởng thành của chính mình trong hành trình âm nhạc. Ngoài ra, Khánh Thy lo ngại bị lãng quên nếu gián đoạn quá lâu giữa hai dự án.

Khánh Thy khẳng định không có đại gia nào hậu thuẫn khi đầu tư quay dựng MV cho 11 bản tình ca trong album thứ hai của mình. Ngoài sự hỗ trợ của bố mẹ, Khánh Thy tiết kiệm từ việc đi diễn. Cô ý thức tự lập từ nhỏ, muốn làm gì phải cố gắng và dành dụm bằng chính sức mình.

‘Giọng hát không dầu mỡ’

Có mặt tại buổi ra mắt album thứ hai của Khánh Thy, NSND Hà Thủy nhận xét cô là người cầu thị, ham học hỏi. Khánh Thy thường xuyên gọi điện, hỏi han, trao đổi với NSND Hà Thủy về sản phẩm, cách thể hiện và làm nghề.

“Tôi rất quý điều đó ở một nghệ sĩ trẻ - biết lắng nghe, biết trăn trở với con đường của mình. Khánh Thy là cô gái giàu tình cảm, sống chân thành. Chính điều đó lại khiến âm nhạc của Thy có sức chạm. Bởi mỗi ca khúc, mỗi giai đoạn trong đời đều là lát cắt thật của cảm xúc. Tôi thấy rõ trong giọng hát của Thy sự trưởng thành qua từng chặng đường. Nếu ở giai đoạn đầu, Thy hát bằng bản năng, bằng cảm xúc nguyên sơ thì đến bây giờ, sau những trải nghiệm của hạnh phúc, khổ đau, thành công hay thất bại, giọng hát của Khánh Thy đã trở nên mềm mại hơn, nữ tính và sâu sắc hơn nhiều. Thy biết cách dùng chính trải nghiệm sống của mình để tương tác với âm nhạc và quan trọng nhất là chạm được đến trái tim người nghe. Đó là điều quý nhất đối với một ca sĩ", NSND Hà Thủy chia sẻ.

Khánh Thy nhận được nhiều lời khen từ NSND Nguyễn Quang Vinh và NSND Hà Thủy.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội nhận định giọng hát Khánh Thy “không dầu mỡ”, rất thuần khiết, mộc mạc, không cần sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Nghe Khánh Thy hát luôn cảm xúc và chân thật.

Khánh Thy chia sẻ cô trân trọng nhận xét của các bậc tiền bối. Đồng thời mong muốn giữ sự chân thành, hát bằng cảm xúc thật. Theo Khánh Thy, âm nhạc phải xuất phát từ trái tim. Dù trong phòng thu có hỗ trợ kỹ thuật, cô vẫn muốn khán giả nghe CD hay trực tiếp đều cảm nhận đó là Khánh Thy thật, cùng hơi thở và cảm xúc thật.

“Tôi không muốn trở thành ‘ngôi sao’ mà muốn là giọng hát được khán giả tin yêu - người biết kể chuyện bằng âm nhạc, dám thử nghiệm nhưng không đánh mất bản sắc. Hành trình này với tôi mới chỉ bắt đầu. Còn nhiều điều để học, để trải nghiệm, nhưng tôi tin nếu giữ được sự mộc mạc và tình yêu thật trong âm nhạc, mình sẽ đi được xa”, cô nói.