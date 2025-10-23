Người đẹp Ngọc Nữ cưới

TPO - Ngọc Nữ và bạn trai Huy Hoàng đã đăng ký kết hôn, đang gấp rút chuẩn bị đám cưới vào 9/12 tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội.

Ngày 22/10, người đẹp Ngọc Nữ đăng tải một số hình ảnh cầm giấy chứng nhận kết hôn bên nửa kia. Chia sẻ với Tiền Phong, Ngọc Nữ xác nhận tin vui, cho biết cô đang chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nay.

“Hạnh phúc và biết ơn là những cảm xúc đọng lại nhiều nhất trong tôi lúc này. Hạnh phúc khi cuối cùng tôi cũng gặp một người đàn ông đủ vững chãi để mình dựa vào, được bố mẹ hai bên yêu thương, ủng hộ và biết ơn vì nhận được nhiều lời yêu thương và chúc phúc từ mọi người. Tình yêu với tôi không cần ồn ào, chỉ cần cùng trưởng thành và tin tưởng. Và khi tình yêu đủ lớn, tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng: Tôi đang hạnh phúc”, Ngọc Nữ chia sẻ.

Ngọc Nữ và bạn trai hơn 4 tuổi đăng ký kết hôn hôm 22/10.

Chồng Ngọc Nữ là Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1990, ở Hà Nội, công tác trong lĩnh vực y tế cộng đồng. Cả hai gặp gỡ, quen biết khi Ngọc Nữ đi khám đúng nơi chồng làm việc. Cô ấn tượng nửa kia bởi sự tử tế và tận tâm.

“Anh ấy mang đến cho tôi cảm giác vừa đủ để hạnh phúc. Không hứa hẹn hoa mỹ nhưng luôn trách nhiệm và yêu thương. Người đàn ông đủ trưởng thành để yêu đúng cách, không chỉ bảo vệ được người phụ nữ của mình, còn nâng tầm những giá trị trong công việc và cuộc sống của họ. Sự vững vàng của chồng khiến tôi muốn cùng anh đi xa hơn, trưởng thành và sống có ý nghĩa hơn”, cô nói.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Ảnh cưới của Ngọc Nữ và bạn trai Huy Hoàng.

Ngọc Nữ và Huy Hoàng kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò. Tuy nhiên đây không phải quyết định vội vàng, cả hai đã suy nghĩ thấu đáo và được hai bên gia đình ủng hộ. Ngọc Nữ cho rằng họ gặp nhau nên duyên vợ chồng là “đúng người đúng thời điểm”.

“Không phải vì mọi thứ đang hoàn hảo mà cả hai cùng nhìn về một hướng, chung mục đích, chung lý do. Chồng có lý tưởng, tôi có niềm tin và cả hai đều hiểu giá trị của sự đồng hành thì kết hôn là điều tự nhiên sẽ đến”, cô chia sẻ.

Hiện, Ngọc Nữ và chồng gấp rút chuẩn bị cho đám cưới vào ngày 9/12. Cô cho biết sẽ tổ chức buổi lễ không quá xa hoa nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân của cả hai, tôn vinh tình yêu và xem đây như lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè.

Ngọc Nữ nói cô và bạn trai có sự đồng điệu về tính cách, sở thích.

“Sau kết hôn, tôi vẫn phát triển công việc và những dự án riêng. Tôi tin hôn nhân không phải điểm dừng mà là hành trình để mình có thêm người đồng hành và chia sẻ. Bên cạnh đó, tôi cân bằng và giảm bớt dự án cá nhân để được tận hưởng thiên chức làm mẹ, chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong công việc. Bởi khi hai người có cùng lý tưởng, hôn nhân trở thành hành trình của yêu thương”, Ngọc Nữ nói.

Nguyễn Ngọc Nữ sinh năm 1994, quê Nghệ An. Cô từng lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và giành giải phụ Người đẹp ảnh. Năm 2018, cô ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam nhưng bất ngờ rút lui.