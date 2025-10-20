Tùng Dương xin hát

TPO - Tùng Dương chủ động xin hát ca khúc mới sáng tác của nhạc sĩ Nhuận Phú. Đồng thời yêu cầu tác giả chỉnh sửa một số quãng cao, chỉ AI mới hát được.

AI không thể thay thế ca sĩ

Sáng 20/10, nhạc sĩ Nhuận Phú ra mắt hai MV Mẹ hiền dấu yêu (do Tố Hoa thể hiện) và Hà Nội đêm giao mùa (Tùng Dương).

Chia sẻ tại sự kiện, nhạc sĩ Nhuận Phú cho biết Tùng Dương vừa là em họ, vừa là người thầy đầu tiên của mình trên con đường âm nhạc. Anh cũng là người đầu tiên mỗi khi viết xong tác phẩm Phú Nhuận đều gửi để nhờ nghe và xin ý kiến.

“Khi phổ nhạc xong Hà Nội đêm giao mùa, tôi chưa biết tìm ai hát. Như mọi lần, tôi gửi cho Tùng Dương. Em nhắn lại: ‘Em thích bài này, em sẽ hát cho chị’. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhận được sự động viên, đồng hành của mọi người, trong đó có Tùng Dương. Tùng Dương có ảnh hưởng rất lớn đến tôi trên con đường âm nhạc, ngay từ lúc tôi mới bước chân vào con đường nghệ thuật cho tới bây giờ”, nhạc sĩ Nhuận Phú nói.

Tùng Dương khẳng định ca sĩ AI không thể chiếm lĩnh thị phần âm nhạc.

Dù là người nhà, Tùng Dương tiết lộ giữa anh và nhạc sĩ Nhuận Phú vẫn có sự tranh luận để ca khúc hoàn thiện hơn. Anh góp ý tác giả Hà Nội đêm giao mùa điều chỉnh một số quãng cao, phù hợp với người thể hiện.

“Melody giai điệu có quãng cao khủng khiếp, cao hơn cả quãng cao trong Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tôi nhắc chị Nhuận Phú bớt lại, làm sao cho người nghệ sĩ hát được. AI có thể hát quãng cao chất ngất mà ca sĩ thường như Tùng Dương là chịu. Lúc đầu chị ấy viết có quãng rất cao, tôi góp ý chị điều chỉnh lại cho phù hợp hơn với giọng người chứ không phải giọng AI”, Tùng Dương chia sẻ.

Theo Tùng Dương, gần đây xuất hiện các bài hát do AI sáng tác và AI hát hoàn hảo tới mức người nghe không còn cảm nhận được cảm xúc, chỉ cảm nhận đó là robot biểu diễn. Anh khẳng định AI không thể thay thế ca sĩ.

“Một ca khúc được sáng tác theo tinh thần, cảm xúc của người nhạc sĩ và được thể hiện bằng cảm xúc, sự sáng tạo của ca sĩ. Đó là sự khác biệt với giọng hát của ca sĩ AI. Đó cũng là lý do tôi không lo sợ ca sĩ AI sẽ chiếm lĩnh thị phần âm nhạc”, anh nhấn mạnh.

Nhuận Phú không lặp lại Phú Quang

Trong buổi ra mắt hai MV Mẹ hiền dấu yêu và Hà Nội đêm giao mùa, Nhuận Phú thừa nhận phong cách sáng tác ảnh hưởng từ cố nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ Nhuận Phú chia sẻ tất cả sáng tác cô viết đều thể hiện cảm xúc với cuộc đời, quê hương đất nước và con người. “Đối với tôi, cảm xúc là yếu tố quan trọng đầu tiên. Quả thật nhạc sĩ Phú Quang là vị nhạc sĩ tôi ngưỡng mộ và có ảnh hưởng rất lớn đến con đường sáng tác âm nhạc của mình”, Nhuận Phú trả lời câu hỏi bài hát Hà Nội đêm giao mùa có màu sắc giống các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ Nhuận Phú cho biết thêm cô có lòng say mê đặc biệt với âm nhạc và viết nhạc để giải phóng năng lượng trong mình, bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của người nghệ sĩ trước cuộc đời.

“Tôi mong các sáng tác của mình được mọi người đón nhận và chạm đến trái tim khán giả. Với nghệ sĩ, mỗi tác phẩm chính là đứa con tinh thần. Với ca khúc Mẹ hiền dấu yêu, tôi mong tất cả chúng ta, nhất là những ai đang còn cha mẹ hãy luôn chăm sóc yêu thương và báo hiếu bậc sinh thành khi còn có cơ hội. Còn Hà Nội đêm giao mùa thể hiện tình yêu với Hà Nội hào hoa thanh lịch”, nhạc sĩ chia sẻ.

Là ca sĩ thể hiện Mẹ hiền dấu yêu, Đỗ Tố Hoa cho biết lần nào hát cô cũng xúc động, nhiều giờ đồng hồ vẫn chưa thoát được lời ca giai điệu của bài hát này.

“Đến hôm nay khi xem lại MV, nước mắt tôi vẫn chực trào rơi. Với nghệ sĩ nào cũng vậy, một bài hát thành công là bài hát lắng đọng và chạm đến trái tim người nghe. Đó là khi âm nhạc không những đạt về tình cảm mà cả về học thuật. Chỉ khi rung động thật sự, người ta mới có thể viết như thế. Tôi mong chị Nhuận Phú rung động nhiều hơn, giúp giọng hát của tôi và các ca sĩ đến gần hơn khán giả”, Tố Hoa nói.

Đồng quan điểm, nhà thơ Hồng Thanh Quang rơi nước mắt khi nghe Tùng Dương hát ca khúc được Nhuận Phú phổ nhạc từ thơ của mình. Ông dành lời khen Tùng Dương là hiện tượng lâu lắm mới có của âm nhạc Việt Nam.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang cũng cho rằng ông không ngạc nhiên khi một người hâm mộ nhạc sĩ Phú Quang như Nhuận Phú viết về Hà Nội như vậy,

“Tôi lại thấy đó không phải sự lặp lại. Tôi đặt hy vọng ở Nhuận Phú, chính cô ấy mới dẫn dắt thơ tôi đi theo một con đường mới. Mà có lẽ thơ tôi, chỉ có một trái tim phụ nữ mới thấu hiểu được hết tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội, tình yêu của người Hà Nội dành cho nhau. Tôi hy vọng các tác phẩm thơ tôi sáng tác, từ hôm nay ngoài ‘ánh nến’ của nhạc sĩ Phú Quang sưởi ấm, còn có ‘ngọn đèn’ trước mặt là nhạc sĩ Nhuận Phú dẫn dắt đến một chân trời nào đó”, nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ.