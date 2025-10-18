Quỳnh Trang: ‘Tiếc không có nụ hôn với Sơn Tùng’

TPO - Quỳnh Trang cho biết điều tiếc nuối nhất khi hết vai trong phim “Cách em một milimet” là không có nụ hôn với bạn diễn kém 5 tuổi.

Phần một bộ phim Cách em một milimet khép lại ở tập 11. Từ tập 12, các diễn viên mới thay thế toàn bộ dàn cast cũ gồm Trọng Lân, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Dũng Hớn, Hoàng Long, Quỳnh Châu và Kiều My.

Theo đó, người đảm nhận vai Ngân sau 20 năm là Huyền Lizzie. Chia sẻ về việc đàn chị thay thế mình ở phần 2, diễn viên Quỳnh Trang cho biết cô hồi hộp chờ đợi diễn biến ở giai đoạn tiếp nối.

“Tôi từng gặp chị Huyền ở bên ngoài và đọc rất nhiều bình luận, nhận xét chúng tôi có sự tương đồng về ngoại hình, ê-kíp chọn chị Huyền thay thế là chính xác. Tôi mong vai Ngân ở phần 2 được xây dựng có câu chuyện, diễn biến tâm lý dày dặn hơn, cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất, kinh nghiệm của chị Huyền. Tôi tin đây sẽ là vai diễn trưởng thành được sự nhìn nhận, yêu thương của khán giả”, Quỳnh Trang nói.

Trò chuyện với Tiền Phong, Quỳnh Trang cho biết điều cô tiếc nuối nhất khi phần một khép lại là cái kết của cặp đôi Ngân - Viễn.

Theo diễn biến của tập 11, Ngân - Viễn chia tay trong nước mắt và lưu luyến. Tuy nhiên, cả hai chỉ hẹn ước sẽ tìm gặp nhau sau kỳ thi đại học. Cử chỉ ngọt ngào nhất họ dành cho nhau là cái dựa vai và nắm tay. Thể hiện trên phim, nhân vật Viễn (Sơn Tùng) bày tỏ tiếc nuối thành lời thoại: “Biết thế hôn quách một cái”.

Phân đoạn này khiến nhiều khán giả phì cười. Bản thân diễn viên Quỳnh Trang cũng đoán trước tâm lý tiếc nuối của người xem.

“Khán giả sẽ tiếc nuối, day dứt về chuyện tình của Ngân - Viễn. Không có nụ hôn nào trên màn ảnh, chúng tôi cũng rất tiếc. Tuy nhiên, việc không có nụ hôn cũng là dụng ý để mọi người đau đáu về nó”, Quỳnh Trang giải thích.

Nữ diễn viên tiết lộ cô từng trải qua mối tình học trò như thế, đầy tiếc nuối khi chỉ dừng lại ở những ký ức đẹp cùng đi học, vui chơi nhưng không đi đến đâu.

Vai Ngân đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Quỳnh Trang sau hai năm vắng bóng, tập trung vào việc học. Cô tình cờ nhận lời mời casting phim và may mắn trúng tuyển.

“Hai năm tôi không có cơ hội xuất hiện nên đây là dấu mốc cho sự trở lại. Tôi bất ngờ khi vai Ngân được khán giả yêu mến, lượt tương tác trên mạng xã hội cũng tăng đột biến. Vai diễn này cho tôi trải nghiệm, sự trưởng thành trong diễn xuất. Tôi học được nhiều từ các diễn viên nhí trong phim, các em nghiêm túc và giàu năng lượng”, cô nói.

Quỳnh Trang cho biết cô chịu khó đọc bình luận và góp ý của khán giả cho vai diễn. Cô ghi nhận cả những ý kiến chê ngoại hình già hơn bạn diễn hay trang điểm đậm.

“Tôi nghĩ mình được chọn là có lý do bởi thực tế các bạn nữ thường chững chạc hơn. Về phần lớp make-up đậm hơn bình thường cũng do ảnh hưởng yếu tố khách quan lúc quay và chỉnh hình. Tuy nhiên, tôi đón nhận mọi đóng góp của khán giả và lấy đó làm bài học về sau”, cô chia sẻ.

Quỳnh Trang cho rằng việc đóng cặp cùng bạn diễn kém 5 tuổi là thuận lợi. Ở Sơn Tùng có sức trẻ, sự hồn nhiên đúng lứa tuổi. Điều đó là chất xúc tác giúp Quỳnh Trang vào vai mượt mà hơn, tạo rung động nhẹ nhàng cho nhân vật trong phim.

Theo Quỳnh Trang, cô và ê-kíp đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay Cách em một milimet. Thời điểm bấm máy đúng giai đoạn nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, trong khi chủ yếu thực hiện quay ngoại cảnh, vận động.

Mở đầu phim là phân đoạn lũ trẻ xô xát, đẩy nhau xuống mương nước, quay từ 6h đến 13h.

“Cảnh quay thực hiện trong 6 tiếng nhưng lên phim chỉ 3 phút. Vài phân cảnh đầu, cả ê-kíp bật cười nhưng đến đúp thứ tư, thấy các em mặt biến sắc, chân tay xây xát thì mọi người rơi nước mắt vì thương. Lũ trẻ cố gắng diễn đến phân đoạn cuối cùng, rời set quay mới khóc. Đều là trẻ con thành phố, lần đầu chúng có trải nghiệm như thế”, Quỳnh Trang nhớ lại.

Nguyễn Quỳnh Trang sinh năm 2001, ở Hà Nội. Ngoài nghệ danh Trang Mây, cô còn được bạn bè thân thiết gọi bằng cái tên “Trang điện”.

“Trang điện là một cách nói hay ho của điên nặng. Tôi nghĩ có ‘điện’ thì làm nghệ thuật mới thăng hoa, nên xem đây như một lời khen”, cô lý giải.

Quỳnh Trang kể mẹ cô từng phản đối kịch liệt, khóc ròng rã mấy tháng trời khi biết con gái có ý định theo nghệ thuật. Sau khi giáo viên thuyết phục và chứng kiến hành trình cũng như thành công nhỏ của Quỳnh Trang, đến giờ mẹ cô hoàn toàn ủng hộ.

“Tôi từng có ý định bỏ nghề, chính là thời điểm hai năm không đóng phim vừa rồi. Nhìn các đồng nghiệp xuất hiện trong các dự án, gặt hái thành công tôi đặt ra hàng nghìn câu hỏi, hoài nghi về năng lực bản thân. Sau đó tôi nhận ra ai cũng có giai đoạn như thế, chững lại để đánh giá mọi thứ”, cô nói.

Nhắc đến vai Mai Anh trong phim Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ từng khiến Quỳnh Trang nhận vô số gạch đá từ cư dân mạng, nữ diễn bật cười. Cô khẳng định rất yêu nhân vật này cũng như bất cứ vai diễn nào cô đảm nhận.

“Mai Anh là vai chính đầu tay của tôi, cũng là vai diễn khiến tôi nhận nhiều gạch đá. Lúc đó, tôi có cảm giác tiêu cực vì dung nạp mọi nhận xét từ khán giả, không có sự chọn lọc. Nghĩ lại, khán giả ghét Mai Anh cũng là thước đo cho thấy tôi đã thành công khi thể hiện nhân vật. May mắn, tôi chưa từng bị khán giả tràn vào trang cá nhân công kích hay nhắn tin chửi bới, đe dọa”, cô giãi bày.

Hiện tại, Quỳnh Trang được mệnh danh là một trong những nữ thần thanh xuân thế hệ mới của màn ảnh Việt. Ngoài các dự án truyền hình, cô gắn bó với sân khấu kịch. Nữ diễn viên quả quyết ở lại với sân khấu không phải vì tiền mà là những phút giây thăng hoa, không thể tìm được ở nơi khác.

“Tôi nghĩ bất cứ ai học nghề diễn chuyên nghiệp đều có tình yêu nhất định cho sân khấu. Sân khấu là cái nôi thiêng liêng lắm. Chúng tôi còn ở lại với sân khấu vì tình yêu với thánh đường của nghệ thuật”, Quỳnh Trang nói.

Nữ diễn viên khẳng định sẽ nỗ lực làm nghề, mong nhận thêm nhiều vai diễn mới, có giải thưởng và hướng đến danh hiệu. Cô tự đặt mục tiêu giành huy chương sân khấu và hoàn thành năm nhất thạc sĩ trong năm sau.

“Tôi thích thành tích nhưng không vì thành tích để làm mọi giá. Tôi tham vọng nhưng không đạp ai để đi lên. Tôi làm nghề một cách chân chính”, cô nói.

Cũng trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Quỳnh Trang tiết lộ cô đang độc thân. Nữ diễn viên không đặt tiêu chuẩn cho đối phương, quan trọng là cảm xúc.

“Chỉ cần họ là người tử tế và có ngoại hình bởi tôi yêu cái đẹp. Tôi thích những người cùng làm nghệ thuật, có năng khiếu về nghệ thuật, sống cảm xúc, không rung cảm được với người lý trí. Tuy nhiên, sau một vài mối tình, tôi có sự cân nhắc kỹ hơn để chọn người đồng hành với mình”, cô nhấn mạnh.