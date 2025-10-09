Cục diện cuộc đua của gần 100 nghệ sĩ

TPO - Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, bảng xếp hạng lượng tương tác mạng xã hội ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt giữa loạt game show Việt. "Anh trai say hi” và “Running Man Vietnam” liên tục đổi vị trí dẫn đầu, trong khi nhiều chương trình mới bứt phá, tạo nên cục diện khó đoán của game show cuối tuần.

Theo báo cáo đo lường của YouNet Media (30/9-6/10), mảng game show tiếp tục là tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội. Anh trai say hi giữ vững vị trí số một với hơn 1,07 triệu lượt thảo luận sau tập ba.

Điểm nhấn của tập này đến từ chuỗi trò chơi thể lực dưới nước do Lê Dương Bảo Lâm dẫn dắt. Các phân cảnh 30 anh trai chèo thuyền, giữ thăng bằng, cắm cờ giữa hồ bơi nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng chế ảnh, cắt ghép video lan truyền trên TikTok và Facebook.

32 nghệ sĩ có mặt trong Anh trai say hi giúp show dẫn đầu chỉ số truyền thông tuần qua.

Không chỉ trò chơi, phần âm nhạc của chương trình cũng góp phần khuấy động bảng xếp hạng. Ca khúc Người yêu chưa sinh ra do đội trưởng OgeNus trình diễn đã vươn lên top 1 mảng âm nhạc, trở thành trào lưu nhảy mới được nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng.

Đứng thứ hai là show Tân binh toàn năng với 879.300 lượt thảo luận. Tập mở màn ngày 4/10 gây chú ý nhờ màn đối đầu giữa 11 tân binh Việt Nam và nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN. Cả hai đội đều mang đến phần trình diễn được đánh giá cao về kỹ thuật và năng lượng, góp phần giúp chương trình nhanh chóng chiếm vị trí cao trong các bảng xếp hạng tuần.

Tân binh toàn năng khởi đầu thuận lợi.

Sau thời gian dài vắng bóng, Running Man Vietnam mùa 3 tái xuất và nhanh chóng vào top 5 với hơn 151.000 lượt thảo luận chỉ sau vài ngày phát sóng. Sự kết hợp giữa dàn cast cũ - mới gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát cùng bốn gương mặt mới Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P được xem là điểm nhấn khiến cộng đồng mạng “bùng nổ”.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng Socialite (1-7/10), cục diện có sự thay đổi đáng kể. Running Man Vietnam - Chạy ngay đi vươn lên vị trí số một, vượt qua Anh trai say hi - chương trình xếp hạng nhì dù tập phát sóng dài gần sáu tiếng. 2 Ngày 1 Đêm mùa 4, với sự góp mặt của Trường Giang, Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm... giữ vững vị trí thứ ba, trong khi Tân binh toàn năng lùi về hạng tư.

Bảng thống kê từ Kompa (29/9-5/10) tiếp tục cho thấy bức tranh đa chiều. Top chương trình thực tế có tương tác cao nhất lần lượt là Anh trai say hi, 2 Ngày 1 Đêm, Running Man Vietnam và Chiến sĩ quả cảm. Bất ngờ lớn là việc Tân binh toàn năng vắng mặt trong top 5, nhường chỗ cho Mái ấm gia đình Việt - show lan tỏa câu chuyện cảm động về những hoàn cảnh khó khăn.

Running Man Vietnam mùa 3 là "chiến mã" trong cuộc đua game show.

Sức nóng của Running Man Vietnam còn đến từ loạt tin đồn khách mời như Trang Pháp, Minh Hằng, Jsol và Sơn Tùng M-TP. Trong đó, từ khóa “Sơn Tùng M-TP” là một trong những cụm được nhắc đến nhiều nhất tuần qua.

Dù xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, Trấn Thành - MC Anh trai say hi đồng thời là người chơi chính của Running Man - không phải nghệ sĩ được bàn luận nhiều nhất. Theo thống kê, anh có hơn 15.400 lượt đề cập, xếp sau Anh Tú Atus (17.000 lượt), thành viên mới của Running Man.

Đáng chú ý, có tới 6 trong 7 thành viên Running Man Vietnam mùa 3 lọt top 10 nghệ sĩ game show được thảo luận nhiều nhất. Hai gương mặt đại diện 2 Ngày 1 Đêm là Lê Dương Bảo Lâm và Hieuthuhai cũng góp mặt, trong khi nhóm Tân binh toàn năng có hai cái tên nổi bật là Cường Bạch và Thái Lê Minh Hiếu.

Trấn Thành bị Anh Tú Atus (trái) "vượt mặt" trong bảng xếp hạng 10 nghệ sĩ game show được thảo luận nhiều nhất.

Sự sôi động của loạt chương trình phát sóng vào cuối tuần khiến cục diện bảng xếp hạng game show liên tục biến động. Anh trai say hi vẫn chứng minh sức hút ổn định nhờ nội dung sáng tạo, trong khi Running Man Vietnam cho thấy sự trở lại bùng nổ với sức lan tỏa từ dàn cast mới. Tân binh toàn năng ghi dấu ấn ban đầu nhưng cần thêm thời gian để mở rộng tệp khán giả.

Cuộc đua vị trí dẫn đầu vì thế ngày càng khó lường, hứa hẹn những biến động mới trong mùa cuối năm, khi nhiều show truyền hình giải trí chất lượng cùng lên sóng, cạnh tranh khốc liệt cho ngôi vương thống trị mạng xã hội.