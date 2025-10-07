Miu Lê bị chỉ trích bạc bẽo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Phát ngôn của Miu Lê trên kênh chat cá nhân tối 6/10 gây tranh luận. Nhiều khán giả chỉ trích cô thiếu tinh tế ngay trước thềm concert Em xinh say hi ngày 2 tại Hà Nội.

Tối 6/10, ca sĩ Miu Lê gây tranh luận khi chia sẻ trong broadcast cá nhân. Cô mong muốn được gọi đúng tên nghệ danh của mình: “Tôi thích mọi người gọi mình là Miu Lê hoặc Miu, không có vế gì bên trước. Hành trình Em xinh kết thúc rồi, tôi trở lại là Miu Lê thôi".

Phát ngôn ngay lập tức khơi dậy nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận cho rằng nữ ca sĩ thiếu tinh tế khi nói ra điều này ngay trước thềm concert ngày 2 của chương trình. “Đã tham gia, đã trình diễn, chuẩn bị tới concert lại nói đừng gọi mình là Em xinh. Trước mặt Miu Lê đang có lượng fan từ Em xinh mà lại nói vậy, khác gì phủi bỏ fan", một khán giả bày tỏ thất vọng.

Miu Lê trong thời gian tham gia Em xinh say hi.

Không ít ý kiến đồng tình rằng thời điểm Miu Lê lên tiếng là “vô duyên”, thậm chí “gây tổn thương” cho khán giả yêu mến cô từ chương trình. Một bình luận khác viết: “Không ai cấm chị chọn cách được gọi, nhưng sao lại nói lúc này, khi concert còn chưa diễn ra? Nó vô tình ảnh hưởng đến các chị em Em xinh khác", "Là người ủng hộ Miu Lê khi bắt đầu chương trình, tôi thấy phát ngôn của Miu Lê là kém duyên và bạc bẽo".

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng dư luận đang quá nhạy cảm. Theo họ, việc Miu Lê mong được gọi bằng tên nghệ danh chỉ thể hiện mong muốn tách biệt giữa hình ảnh cá nhân và chương trình truyền hình. "Câu nói đó đơn giản là ở concert hay chương trình thì gọi Em xinh Miu Lê, còn ở nơi khác thì gọi Miu Lê. Không có gì nặng nề cả", một người xem nhận xét.

Trước làn sóng tranh cãi, rạng sáng 7/10, Miu Lê đã thu hồi tin nhắn và gửi lời giải thích. Cô khẳng định không hề có ý phủ nhận hay xa cách với khán giả Em xinh.

557766333-1284562177047702-55418.jpg

“Lý do tôi muốn mọi người nhớ đến cái tên Miu Lê do tôi hướng đến những hành trình trong tương lai. Tôi mong muốn được mọi người bên cạnh, chứ không chỉ riêng ở một sản phẩm hay chương trình nào đó nhất thời", ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho hay bản thân buồn khi có fan mong chờ cô ghi hình show Em xinh say hi mùa 2 mới ủng hộ, các sản phẩm khác thì còn tùy duyên.

Gia Lạc
