Vũ Cát Tường và nhiều anh trai bật khóc

TPO - Vũ Cát Tường và nhiều anh trai bật khóc khi nhìn lại ngày đầu tham gia "Anh trai say hi" mùa 2. Trong tập 3, các nghệ sĩ chia làm 4 đội để tiến vào Live Stage 2.

Tập 3 là tập dài nhất của Anh trai say hi mùa 2 từ đầu chương trình đến giờ khi kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ. Trong tập này chủ yếu là các trò chơi để phân đội, kết nối các thành viên cùng chơi thử thách.

Negav giành lợi thế

Sau khi Live Stage 1 khép lại, bảng xếp hạng được công bố, xác định bốn đội trưởng dẫn dắt Live Stage 2 gồm Karik dẫn đầu, Negav giữ hạng hai, tiếp theo là buitruonglinh và B Ray.

Với vị trí thứ hai, Negav nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một đội trưởng mạnh khi lập đội thành công ngay từ vòng đầu tiên cùng Vũ Cát Tường. Trong chuỗi trò chơi quyết định đội hình như Dây duyên tiền đình, Cú đớp gieo duyên hay Duyên kia ai gắp bên đường, dù không luôn thắng, Negav vẫn lần lượt chiêu mộ được các thành viên nổi bật như Hải Nam, Cody Nam Võ, Ryn Lee, Dillan Hoàng Phan và GILL, củng cố đội hình mạnh và cân bằng. Đặc biệt, khi các đội khác phải ra đảo hoang để hoàn thiện đội hình, đội của Negav gần như đã ổn định, không cần mạo hiểm thêm.

Đội anh trai Negav

Bốn đội hình được xác định là: Đội B Ray với Jaysonlei, Phúc Du, RIO, BigDaddy, Thái Ngân, OgeNus, Jey B. Đội Negav gồm Vũ Cát Tường, GILL, Cody Nam Võ, Ryn Lee, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan. Đội buitruonglinh có CONGB, Mason Nguyễn, TEZ, Lohan, Bình, Nhâm Phương Nam, Otis; và đội Karik với Bùi Duy Ngọc, Sơn.K, Ngô Kiến Huy, Robber, KHOI VU, Đỗ Nam Sơn.

Phần đấu giá bài hát tại Live Stage 2 diễn ra đầy căng thẳng với tổng cộng tám ca khúc hoàn toàn mới.

Ở bảng A, đội Buitruonglinh có Đến đâu hay đến đấy, đội Karik có Like a horse, đội Negav sở hữu Đa nghi, đội B Ray giành Ba chìm bảy nổi.

Bảng B đấu giá tịnh tiến cho bốn ca khúc còn lại. Buitruonglinh có Crazy, Karik có Đã từng, Negav giành Em như là, B Ray có You can't get him out. Sau hai vòng đấu giá, đội Negav còn điểm quỹ cao nhất, nhận điểm thưởng và lợi thế lớn cho các vòng tiếp theo.

Có anh trai từng muốn bỏ thi

Đoạn video mở đầu phần chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc 30 thành viên lần đầu xuất hiện trên sân khấu Live Stage 1, gợi nhớ nhiều cảm xúc.

Rapper Robber xúc động kể từng có ý định dừng lại vì cảm thấy “không thuộc về nơi này”, nhưng chính sự đồng hành và động viên của các anh em đã giúp anh tìm lại cảm hứng.

"Tôi từng nghĩ hay mình bỏ thi. Tôi xin lỗi vì nhiều khi không kìm chế được cảm xúc, tính cách over (quá mức) nhưng đến đây tôi học được nhiều điều ý nghĩa...", quán quân Rap Việt mùa 4 cho hay.

Các anh trai bật khóc nhìn lại hành trình đã qua.

Cody Nam Võ rơi nước mắt khi chia sẻ việc bà ngoại qua đời trong lúc anh đang tham gia chương trình. “Nhờ các anh em trong đội, tôi có thể vượt qua nỗi mất mát đó và cố gắng hết mình để bà có thể tự hào nhìn tôi ở một nơi xa”, anh nói.

Khoảnh khắc xúc động khi Vũ Cát Tường bật khóc, nói về lý do nhận lời tham gia chương trình. "Trước khi gặp mọi người, tôi không có lý do gì để tham gia Anh trai say hi. Có hay không có chương trình, tôi vẫn là Vũ Cát Tường, vẫn viết nhạc, vẫn hát. Nhưng khi nhận được lời mời, tôi tự hỏi: 'Nếu có thêm kỷ niệm cho tuổi trẻ của mình, tôi có muốn để bốn chữ Anh trai say hi không? Và tôi đã nói ‘Có’".

Ca sĩ kể lại khoảnh khắc bước ra sân khấu với tư cách “người thứ 30”, vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết các đồng nghiệp, đặc biệt là những rapper cá tính, sẽ đón nhận mình thế nào.

“Cách mọi người chào đón, gọi ‘anh Tường’ khiến tôi xúc động. Hóa ra những người tưởng như gai góc lại còn tình cảm hơn mình. Chính họ đã cho tôi câu trả lời tại sao phải tham gia chương trình này".

Câu chuyện của Vũ Cát Tường đã chạm đến cảm xúc của nhiều nghệ sĩ khác. Thái Ngân chia sẻ hành trình không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân, trong khi Negav xem chương trình như môi trường đặc biệt giúp anh học hỏi, kết nối và tìm lại tinh thần nghệ sĩ.

KHOI VU nhớ về quãng thời gian du học cô đơn, thiếu tự tin về chính mình, nhưng nhờ chương trình anh đã học cách mở lòng và nhận ra giá trị bản thân. Rapper B Ray không giấu được xúc động khi lắng nghe câu chuyện của đàn em, gửi lời động viên luôn tin vào chính mình bởi đồng đội là nghệ sĩ tài năng.