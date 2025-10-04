Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt

TPO - Giữa lúc bị khởi tố, bắt tạm giam, hệ thống kênh mạng xã hội của Hoàng Hường vẫn phủ sóng dày đặc các video từ thiện, thu hút hàng nghìn bình luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 5 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến 6/2025, hệ sinh thái kinh doanh của Hoàng Hường bị cáo buộc để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, kê khai sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, doanh nghiệp của Hoàng Hường nhiều lần bị xử phạt do quảng cáo sai sự thật. Bản thân Hường cũng thường xuyên gây tranh cãi vì phát ngôn miệt thị vùng miền, hành động phản cảm như rải tiền và phong cách livestream phô trương, thổi phồng công dụng sản phẩm.

Hoàng Hường - KOL nổi tiếng trên mạng - vướng vòng lao lý.

Hệ sinh thái mạng xã hội của Hoàng Hường

Hoàng Hường sở hữu hệ thống kênh trực tuyến có lượng người theo dõi lớn. Hường thường khai thác các nội dung về từ thiện, hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đưa cả những tranh cãi cá nhân lên mạng để đối đáp trực tiếp trong các buổi livestream.

Hiện kênh TikTok Hoàng Hường 88 có hơn 1,6 triệu người đăng ký và 24 triệu lượt thích, trang Facebook cá nhân thu hút 375.000 người theo dõi, kênh Gia đình Hoàng Hường đạt 1,4 triệu lượt đăng ký, trong khi Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường có hơn 2,3 triệu người theo dõi, được lập từ năm 2020.

Bắt đầu nổi tiếng từ năm 2022 nhờ các buổi livestream bán thực phẩm chức năng, Hoàng Hường được quan tâm nhờ lối nói chuyện thu hút, chốt đơn nhanh, liên tục tung mã giảm giá và các chương trình khuyến mại.

Ví dụ trong buổi livestream bán nước giặt, Hoàng Hường xếp nhiều chồng tiền mệnh giá 50.000 đồng. Hường thông báo người mua để lại số điện thoại và đặt hàng đúng cú pháp sẽ được bốc thăm trúng thưởng với giải đặc biệt 200 triệu đồng, giải phụ 50 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng cùng lời cam kết.

“Mua thùng nước giặt mà trúng mấy trăm triệu đồng thì chả ăn chơi. Quà bao la thoải mái sắm Tết, sải tay không hết”, Hoàng Hường nói trong buổi phát trực tiếp.

Cùng với đó, Hoàng Hường thường khẳng định doanh thu từ bán hàng sẽ được trích để làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Chính chiêu thức này giúp Hoàng Hường tạo được thiện cảm với nhiều người, nhưng cũng khiến dư luận đặt nghi vấn về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng ồn ào để quảng bá hình ảnh Hoàng Hường nhiều lần bị cho là lợi dụng các vụ việc “nóng” để quảng bá hình ảnh, thương hiệu. Năm 2021, Hường mời ca sĩ Hồ Văn Cường làm đại sứ hãng nha khoa của mình khi anh vướng ồn ào với ê-kíp Phi Nhung. Hường hợp tác với cặp đôi lệch tuổi “cô dâu 62 tuổi, chú rể 26 tuổi” để quảng bá dịch vụ thẩm mỹ, nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn và đấu tố. Năm 2022, Hoàng Hường đưa bé Mua Thị Dua (Phúng Phính, dân tộc H’Mông) về Hà Nội với lý do hỗ trợ học tập, song thường xuyên cho em xuất hiện trong livestream bán hàng với hình ảnh gợi cảm, gây tranh cãi dữ dội.

Hoàng Hường (trái) và Mua Thị Dua.

Giữa tin bị bắt tạm giam, Hoàng Hường làm gì?

Giữa thông tin bị khởi tố, bắt tạm giam, Hoàng Hường vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Trang cá nhân của Hoàng Hường tiếp tục đẩy mạnh các nội dung về hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ đồng bào vùng lũ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo... nhằm tạo thiện cảm, gia tăng tương tác, đồng thời khiến thông tin điều tra bị lấn át trên không gian mạng.

Các video, hình ảnh được đăng tải đều thu hút hàng nghìn bình luận, phần lớn mang tính cổ vũ. Một số ý kiến đặt nghi vấn tài khoản có thể dùng phần mềm để tăng lượt tương tác tích cực.

Hoàng Hường đăng dồn dập hình ảnh, video đi thiện nguyện.

Trên trang cá nhân, Hoàng Hường cũng đăng kèm lời giải thích cùng nhiều clip từ thiện và tiếp tục nhận được phản hồi cổ vũ từ một bộ phận cộng đồng mạng, bất chấp báo chí chính thống đưa tin về việc doanh nhân này "nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng... và đang đứng trước vòng lao lý".

Trên TikTok, một số cư dân mạng đăng tải video thông báo tin tức về vụ việc của Hoàng Hường cho phụ huynh, nhưng các bà mẹ lại tỏ ra hoài nghi, cho rằng đây chỉ là tin bịa đặt, bởi Hoàng Hường vẫn đi làm từ thiện, hoạt động trên mạng xã hội.

Việc tài khoản cá nhân cùng hệ sinh thái mạng xã hội của Hoàng Hường đăng dồn dập các video lấy lòng thương cảm có thể làm lu mờ thông tin pháp lý. Nhiều người dễ bị dẫn dắt bởi hình ảnh thiện nguyện thay vì chú ý đến hành vi vi phạm, từ đó vô tình cổ vũ và tiếp tay cho sai phạm. Một bộ phận khác lại dựa vào hình ảnh từ thiện để phủ nhận sự thật, dẫn tới tình trạng hoang mang, khó phân biệt đúng sai.