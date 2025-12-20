Cảnh phim gây tranh luận

TPO - Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Dynamite Kiss" vấp phải phản ứng trái chiều khi bộ trang phục đi làm của nữ chính trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội.

Kể từ khi lên sóng, Dynamite Kiss đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong những tập mới nhất, làn sóng chỉ trích bủa vây nữ chính do Ahn Eun Jin thủ vai xuất hiện trong cảnh đối diện cấp trên (do Jang Ki Yong đóng) với bộ trang phục ngắn cũn cỡn.

Theo nội dung phim, bộ đồ được nhân vật lựa chọn theo gợi ý của mẹ, gồm áo cardigan hở lưng và chân váy ngắn. Tuy nhiên khi lên hình, trang phục này nhanh chóng bị khán giả đánh giá là không phù hợp với môi trường văn phòng. Có bình luận cho rằng nhân vật này phô diễn quá mức.

Hình ảnh trích từ phân cảnh nói trên lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận mỉa mai. Nhiều người cho rằng tạo hình này khiến họ khó có thể nghiêm túc theo dõi các tình tiết nơi công sở của bộ phim. Một số ý kiến so sánh khung cảnh giống buổi ký tặng của thần tượng hơn là cuộc gặp gỡ trong môi trường làm việc.

“Đây là lý do tôi không thể coi trọng bối cảnh công sở trong những phim kiểu này", một khán giả bình luận. Một người khác đặt câu hỏi về ê-kíp phục trang: “Không lẽ tổ phục trang chưa từng làm việc trong văn phòng? Vì sao chỉ có nữ chính ăn mặc như vậy trong khi các nhân vật khác đều bình thường?”.

Một số bình luận châm biếm cho rằng cách xây dựng hình ảnh nhân vật mang đậm mô-típ ngôn tình tổng tài, nữ thư ký xuất hiện với trang phục bắt mắt nhằm lý giải cho việc nam chính “si mê vô điều kiện”.

Dù thừa nhận Ahn Eun Jin sở hữu ngoại hình nổi bật, nhiều khán giả vẫn cho rằng tạo hình nhân vật của cô không mang tinh thần công sở, bị xem là thiếu chuyên nghiệp.

Dynamite Kiss thuộc dòng phim rom-com hài - lãng mạn do Netflix sản xuất. Tác phẩm xoay quanh một cô gái đang chật vật tìm việc làm, buộc phải nói dối để có được công việc ổn định tại công ty sản phẩm dành cho trẻ em. Nhân vật nữ giả làm một bà mẹ đã kết hôn, nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi cô phát hiện trưởng phòng chính là người đàn ông từng có mối tình chớp nhoáng với cô tại Jeju.

Trong bối cảnh thời gian gần đây nhiều phim truyền hình Hàn Quốc bị nhận xét là không còn đáp ứng đúng kỳ vọng của khán giả yêu thích thể loại hài - lãng mạn, Dynamite Kiss được xem là lựa chọn đi ngược xu hướng.

Không ít tác phẩm rom-com hiện nay bị phàn nàn vì bất ngờ chèn các yếu tố nặng nề như án mạng, bệnh nan y hay bi kịch gia đình, khiến mạch cảm xúc nhẹ nhàng ban đầu bị phá vỡ. Ngược lại, Dynamite Kiss được đánh giá là giữ đúng tinh thần giải trí, tập trung vào tình yêu, hiểu lầm và những tình huống hài hước quen thuộc.

Jang Ki Yong (trái) và Ahn Eun Jin. Ảnh: Netflix.

Trên Reddit, một khán giả cho biết bộ phim gần đây nhận nhiều ý kiến chỉ trích trên diễn đàn r/kdramas, điều này nhanh chóng dẫn đến những cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người tỏ ra khó hiểu trước việc Dynamite Kiss bị chê bai, cho rằng tác phẩm đơn giản là đang làm đúng những gì một phim hài lãng mạn cần làm.

Một bộ phận khán giả nhận xét Dynamite Kiss mang lại cảm giác hoài niệm, gợi nhớ chất rom-com cổ điển của phim Hàn thập niên 2000 - giai đoạn từng ghi dấu ấn với những tác phẩm nổi tiếng như Tiệm cà phê hoàng tử, Vườn sao bằng. Theo họ, phim không cố gắng trở nên quá phức tạp hay nặng tính thông điệp mà tập trung vào sự duyên dáng, nhịp kể nhẹ nhàng và tương tác giữa các nhân vật.

Bên cạnh đó, Dynamite Kiss cũng được xem là “món tráng miệng” cần thiết cho những khán giả vừa trải qua loạt phim nặng cảm xúc như Dear X hay Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Với nhóm người xem này, bộ phim đóng vai trò giải tỏa, giúp họ tìm lại cảm giác thư giãn vốn là đặc trưng của dòng phim hài - lãng mạn.