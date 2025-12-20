Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Trương Bá Chi lập di chúc

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trương Bá Chi nói cô đã lập di chúc, quy định rõ việc phân chia tài sản và chi tiết liên quan đến tang lễ. Nữ diễn viên cho rằng việc chuẩn bị sớm giúp các con cô tránh xảy ra tranh chấp thừa kế.

Ngày 20/12, HK01 đưa tin Trương Bá Chi đã lập xong di chúc ở tuổi 45 và hoàn tất thủ tục công chứng với luật sư. Thông tin được nữ diễn viên chia sẻ trong chương trình truyền hình thực tế All the Way to the Flowers 2.

Trương Bá Chi cho biết di chúc của cô phân rõ việc phân chia tài sản và chi tiết cụ thể về tang lễ. Cô tự tay lựa chân dung, trang phục sử dụng trong lễ tang. Điều này nhằm đảm bảo mọi thủ tục sau khi qua đời diễn ra đúng với nguyện vọng cá nhân.

“Tôi đã nhờ luật sư soạn thảo mọi thứ rồi. Tôi không muốn khi tôi qua đời, người thân lại tranh cãi gay gắt vì tiền bạc”, Trương Bá Chi chia sẻ.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm việc lập di chúc sớm xuất phát từ mong muốn hạn chế tối đa gia đình nảy sinh mâu thuẫn, đặc biệt là giữa ba con trai. Trương Bá Chi nói cô luôn lo lắng các con xảy ra tranh chấp thừa kế, nhất là khi khối tài sản của nữ diễn viên luôn được dư luận quan tâm.

1-jpeg-1738139111-1188-173813914.jpg
0024bou9gy1i5scj8l1v8j623u35s4-2.jpg
Trương Bá Chi lập xong di chúc ở tuổi 45.

Bàn về chuyện sinh tử, Trương Bá Chi tỏ ra nhẹ nhàng và cho rằng cuộc sống là hành trình phải đi qua: "Tôi không sợ cái chết, tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào". Khi MC nhắc về những người con, diễn viên Sư tử Hà Đông nói điều quan trọng nhất là sống trọn vẹn cho hiện tại.

“Khi còn sống, tôi cố gắng hết sức để yêu thương con cái. Khi ra đi, các con cũng cần học cách yêu thương chính mình”, cô bày tỏ quan điểm.

Vài ngày trước khi công khai việc lập di chúc, Trương Bá Chi vướng vào vụ kiện dân sự tại Tòa án Tối cao Hong Kong, Trung Quốc, liên quan đến tranh chấp hợp đồng với cựu quản lý và công ty cũ.

Nguyên đơn cáo buộc Trương Bá Chi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng sau khi đã nhận hơn 40 triệu HKD tiền tạm ứng, đồng thời yêu cầu cô hoàn trả ít nhất 12,76 triệu HKD và cung cấp chi tiết thu nhập. Vụ việc vẫn trong quá trình xét xử.

Trương Bá Chi sinh năm 1980 tại Hong Kong, Trung Quốc, là diễn viên và ca sĩ hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Thập niên 1990, cô ghi dấu ấn với khán giả qua bộ phim Vua hài kịch của Châu Tinh Trì, ngoài ra còn có Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện... Cô còn là ca sĩ nổi tiếng, phát hành nhiều album, lấn sân sang lĩnh vực thời trang, trở thành biểu tượng của xứ Cảng Thơm.

Trương Bá Chi có ba con trai, trong đó hai con đầu là kết quả cuộc hôn nhân với tài tử Tạ Đình Phong. Cô sinh con trai thứ ba năm 2018 nhưng không công khai cha đứa bé. Theo HK01, cô sở hữu nhiều bất động sản ở Hong Kong, Trung Quốc đại lục, Singapore, tổng tài sản lên đến hơn 300 triệu HKD (hơn 38 triệu USD).

Trạch Dương
