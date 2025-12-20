Thu Trang: 'Tôi chi tiền mạnh tay nhất từ trước đến nay'

TPO - Sau bộ phim đầu tay, Thu Trang cho biết "Ai thương ai mến" là dự án được cô và Tiến Luật dồn tiền đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay. Cô áp lực doanh thu, đồng thời muốn mang lại tác phẩm chất lượng.

Ngày 19/12, tại showcase phim Ai thương ai mến, đạo diễn Thu Trang cùng dàn diễn viên chính chia sẻ quá trình thực hiện tác phẩm mở bát phim Việt đầu năm 2026.

Trong buổi ra mắt dự án điện ảnh, Thu Trang dành thời gian nói về áp lực khi cùng lúc đảm nhiệm hai vai trò đạo diễn và diễn viên chính sau khi nhận giải Đạo diễn đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Thu Trang cho rằng việc được ghi nhận khiến cô cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm lớn hơn với dự án lần này. Ngoài ra, nữ đạo diễn nói áp lực về mặt doanh thu khi đưa Ai thương ai mến ra rạp, sau dự án đầu tay Nụ hôn bạc tỷ thu 211 tỷ đồng.

Đạo diễn Thu Trang và các diễn viên chính tại showcase.

"Ngoài ra, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm làm phim chất lượng hơn, làm sao cho tác phẩm chạm đến khán giả hơn. Tôi nghĩ đó là những áp lực tích cực”, nữ đạo diễn chia sẻ thêm.

Thu Trang nói Ai thương ai mến là dự án được hai vợ chồng cô đầu tư nhiều tiền nhất so với các phim từng sản xuất, dù không công bố con số cụ thể. Cô muốn dồn toàn lực cho kịch bản và chất lượng nghệ thuật của bộ phim.

Lần thứ hai ngồi ghế đạo diễn, Thu Trang cho biết cô không gặp quá nhiều khó khăn khi "phân thân" giữa hai vai trò đạo diễn và diễn viên. Trên trường quay, cô chủ động tách bạch công việc và chỉ tập trung vào vai trò đạo diễn khi ra hiện trường.

“Tôi theo nghề diễn viên đã lâu, cảnh nào cần diễn ra sao tôi đã hình dung. Quá trình tiền kỳ các diễn viên cũng đã tập kỹ với nhau nên trên set quay, tôi chỉ tập trung vào công tác đạo diễn”, cô nói.

Chia sẻ về cách làm việc với diễn viên, Thu Trang nói cô luôn giữ thái độ mềm mỏng, hạn chế tối đa áp lực tâm lý trên phim trường. “Trong vai trò đạo diễn, tôi không bao giờ lớn tiếng với diễn viên vì họ sẽ tụt cảm xúc. Bản thân tôi là diễn viên cũng vậy. Do đó, ra trường quay nhiều lúc bực khi diễn viên thể hiện không như ý, nhưng tôi chọn cách nói chuyện nhỏ nhẹ”, Thu Trang chia sẻ.

Đạo diễn cũng cho biết cô không cố ý vào vai nữ chính Hai Thương. Do hai ứng viên trước đó đều vướng lịch trình nên cô đảm nhận vai diễn trung tâm lần này.

Tại showcase, diễn viên Ngọc Thuận nhận được nhiều sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng sau gần 20 năm vắng bóng. Nam diễn viên cho biết vai cậu Khả là cơ duyên để anh sống lại không khí trên phim trường. Ngọc Thuận chia sẻ anh không đặt nặng vấn đề thù lao, xem đây lfa món quà sau thời gian dài rời xa điện ảnh.

Để phù hợp tạo hình nhân vật cậu Khả, nam diễn viên phải giảm cân nghiêm ngặt từ 15-18kg trong thời gian ngắn. Ngọc Thuận chia sẻ đây là vai có tâm lý phức tạp, chuyển biến từ hài hước sang bi kịch, buộc anh không được diễn an toàn.

Trong Ai thương ai mến, NSƯT Ngọc Hiệp vào vai mẹ của Khả, nhân vật nội tâm và có ảnh hưởng lớn đến phim. Nữ nghệ sĩ cho biết lý do lớn nhất khiến chị nhận lời tham gia dự án là nội dung kịch bản ấn tượng.

NSƯT Ngọc Hiệp cho biết chị nhận thấy khâu tiền kỳ của các dự án điện ảnh được chuẩn bị ngày càng kỹ lưỡng. Việc tập luyện kỹ trước khi bấm máy và làm việc chung với các đồng nghiệp, đặc biệt là các diễn viên trẻ, giúp chị có thêm năng lượng và cảm hứng sáng tạo.

Ai thương ai mến đánh dấu màn tái ngộ của Trâm Anh và Võ Điền Gia Huy sau bộ phim Tử chiến trên không. Trong tác phẩm trước, cả hai ở thế đối đầu. Lần này họ vào vai cặp yêu nhau. Trâm Anh cho biết khó khăn lớn nhất của cô là phải chuyển đổi cảm xúc khi ngoài đời cả hai là bạn thân.

“Có lúc tôi quên mất mình đang đóng vai người yêu của Huy. Những cảnh tình cảm đều phải nhờ đến sự hướng dẫn kỹ lưỡng của đạo diễn để cả hai tương tác tự nhiên hơn”, Trâm Anh chia sẻ.

Hình ảnh dàn diễn viên trong Ai thương ai mến.

Võ Điền Gia Huy cho biết năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi anh liên tục được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Với Ai thương ai mến, Gia Huy cho rằng đây là dự án giúp anh khám phá thêm một khía cạnh mới trong diễn xuất, đòi hỏi sự tiết chế và chiều sâu cảm xúc nhiều hơn so với những vai trước.

Ngoài tuyến nhân vật chính, Khả Như cho biết vai diễn của cô vẫn mang màu sắc hài quen thuộc, ngoài ra có vai trò trong việc tạo ra các nút thắt cảm xúc then chốt.

Ai thương ai mến kể về là chuyện tình giữa Chờ (Võ Điền Gia Huy) và Thương (Trâm Anh), lấy bối cảnh làng quê yên bình. Sự êm đềm bị khuấy động khi Thắm (Khả Như) xuất hiện, chủ động theo đuổi Chờ dù biết anh đã có người thương, khiến mối quan hệ vốn đơn giản trở nên phức tạp.

Mạch truyện tiếp tục mở rộng khi Hai Mậu (La Thành) cũng dành tình cảm cho Thắm, đẩy câu chuyện từ chuyện tình tay ba sang tình cảm chồng chéo của bốn nhân vật. Trong vòng xoáy đó, mỗi người đối diện với lựa chọn khó khăn.