Con trai nghệ sĩ Thương Tín cảnh báo khẩn

TPO - Nhạc sĩ Tô Hiếu cảnh báo việc nhiều video, bài đăng kêu gọi quyên góp với danh nghĩa giúp đỡ Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín. Gia đình khẳng định không kêu gọi hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời đề nghị khán giả cảnh giác trước các hành vi lợi dụng, trục lợi lòng tin.

Ngày 18/12, nhạc sĩ Tô Hiếu cảnh báo việc xuất hiện nhiều video, bài đăng giả mạo kêu gọi quyên góp với danh nghĩa giúp đỡ Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín.

Thông qua nhạc sĩ Tô Hiếu, Thanh Tùng khẳng định anh không thực hiện bất kỳ lời kêu gọi hỗ trợ nào. Các nội dung lan truyền trên mạng đều nhằm mục đích trục lợi, đánh vào lòng thương cảm của công chúng.

“Các clip trên mạng kêu gọi giúp đỡ Thanh Tùng đều nhằm mục đích trục lợi. Con trai nghệ sĩ Thương Tín mong mọi người cảnh giác với thủ đoạn nêu trên. Nếu ai đã chuyển tiền thì hãy trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để có sự hỗ trợ cần thiết”, Tô Hiếu chia sẻ.

Nhạc sĩ cho biết sau khi lo chu toàn tang lễ cho cha, Thanh Tùng trở lại TPHCM và tiếp tục cuộc sống thường nhật. Dù còn nhiều khó khăn về tài chính, con trai Thương Tín vẫn tự làm việc, tự trang trải và không mong muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Thanh Tùng trong tang lễ của cha.

“Từ đó đến nay, Thanh Tùng tự lo và không muốn nhờ cậy hay ảnh hưởng đến ai. Vì vậy, Thanh Tùng nhờ tôi lên tiếng để không ai bị lừa gạt bởi những clip giả mạo, câu view”, Tô Hiếu nói thêm.

Thanh Tùng là con trai lớn của diễn viên Thương Tín. Anh theo đuổi con đường âm nhạc, hiện đi hát tại phòng trà ở TPHCM. Thanh Tùng từng đăng ký tham gia game show, nhưng bị loại sớm ở Solo cùng Bolero.

Thương Tín qua đời ngày 8/12 sau thời gian dưỡng bệnh ở Khánh Hòa. Đám tang của nam nghệ sĩ diễn ra kín đáo, cấm livestream. Sau lễ di quan ngày 10/12 tại nghĩa trang ở xã Hòa Thủy, gia đình nghệ sĩ Thương Tín đã tiến hành xây dựng phần mộ cho ông.

Lúc đó, nhạc sĩ Tô Hiếu đã lên tiếng khẳng định gia đình không kêu gọi quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời cảnh báo về các hành vi lợi dụng tên tuổi cố nghệ sĩ để lừa đảo.

“Tô Hiếu và gia đình không kêu gọi đóng góp, tiền bạc, vật chất, kể cả hỗ trợ tiền xây mộ cho nghệ sĩ Thương Tín, mọi hành vi kêu gọi là lừa đảo. Mọi người cần thận trọng và báo cho cơ quan an ninh mạng để kịp thời điều tra và xử lý theo pháp luật”, nhạc sĩ nhấn mạnh.

Trao đổi với Tiền Phong, Tô Hiếu cho biết anh buộc phải lên tiếng khi xuất hiện nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội, trong đó có những lời kêu gọi quyên góp mạo danh gia đình. Theo nhạc sĩ, gia đình Thương Tín vốn sống kín tiếng, không muốn ồn ào nên ủy quyền cho anh đại diện phát ngôn.

Gia đình đã lo chu toàn đám tang, xây mộ cho nghệ sĩ Thương Tín. Điều người thân của anh Thương Tín mong muốn là bình yên. Đây cũng là lý do gia đình không cho phép quay phim, chụp ảnh hay livestream trong tang lễ.

“Họ muốn anh Tín ra đi trong sự trang nghiêm. Hy vọng khán giả tôn trọng, không phát tán những thông tin sai lệch, ảnh hưởng tới người thân của anh Thương Tín”, nhạc sĩ nói thêm.