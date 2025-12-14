Negav trở thành quán quân Anh trai say hi

TPO - Với hơn 6 triệu lượt bình chọn, Negav trở thành quán quân Anh trai say hi mùa 2. Bùi Trường Linh (buitruonglinh) về nhì trong cuộc rượt đuổi sát sao, đồng thời nhận giải đặc biệt Anh trai tương lai. Nhóm nhạc toàn năng gọi tên 5 thí sinh Negav, buitruonglinh, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K.

Fan rượt đuổi chọn quán quân

Đêm công bố và trao giải Anh trai say hi 2025 diễn ra tối 13/12 tại TPHCM. Danh hiệu quán quân thuộc về Negav với 6.096.369 lượt bình chọn. Nam rapper thắng áp đảo trong cuộc chiến một chọi 17 ở chặng chung kết. Vị trí á quân buitruonglinh với 5.512.268 lượt vote.

Dù không giành vị trí cao nhất, buitruonglinh nhận "giải đặc biệt" Anh trai tương lai. Ban tổ chức cho biết giải thưởng nhằm vinh danh gương mặt mới có những phẩm chất đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tương lai, bao gồm tư duy tiên phong và tinh thần cống hiến hết mình vì âm nhạc Việt Nam.

Negav (trái) và buitruonglinh trong khoảnh khắc phát biểu và nhận giải thưởng.

Xuyên suốt hành trình Anh trai say hi mùa 2, Negav nằm trong nhóm anh trai hiếm hoi có độ nhận diện cao. Lợi thế lớn nhất của nam rapper là lượng fan đông đảo ở mùa đầu tiên.

Từ màn chào sân đến những phần thi căng thẳng, Negav luôn duy trì thứ hạng cao trên bảng bình chọn. Nam rapper áp đảo các anh trai còn lại trong mọi cuộc chiến đua vote. Trong khi đó, buitruonglinh nổi lên như đối trọng trực tiếp của Negav.

Theo dữ liệu công khai trước thời điểm chương trình khóa cổng bình chọn, cuộc đua giữa Negav và buitruonglinh diễn ra sát sao. Ở giai đoạn nước rút trước thềm chung kết, Negav duy trì vị trí dẫn đầu với hơn 3,7 triệu lượt bình chọn, trong khi buitruonglinh bám sát phía sau với hơn 3,5 triệu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vũ Cát Tường, B Ray và CongB.

Đến đêm chung kết, CongB bất ngờ văng khỏi vị trí top 5 như dự đoán. Hiện tượng mới nổi SơnK là một trong số anh trai đông fan nhất chương trình. Fan dồn lực bình chọn để SơnK có được vị trí trong Best Five.

Kết quả chung cuộc, đội hình nhóm nhạc toàn năng gọi tên Negav, buitruonglinh, Vũ Cát Tường, B Ray và SơnK.

Nhóm nhạc toàn năng của mùa giải năm nay.

Ngoài danh hiệu quán quân, á quân, Nhóm nhạc toàn năng và giải đặc biệt của buitruonglinh, chương trình có thêm nhiều giải thưởng vệ tinh.

The Best Hit thuộc về ca khúc Sớm muộn thì. Ca khúc đang có tổng lượt xem và nghe cao nhất trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhạc số. Giải The Best Group Performance trao cho tiết mục Hermosa của team SơnK và các thành viên buitruonglinh, CONGB, TEZ và Mason Nguyễn.

Karik được vinh danh ở hạng mục The Best Showcase nhờ những màn trình diễn cá nhân nổi bật và giàu năng lượng. The Best Performer thuộc về CongB. Hạng mục nhằm tôn vinh thí sinh có phong độ trình diễn ổn định và tạo dấu ấn mạnh mẽ trên sân khấu.

Danh hiệu The Best Leader do 30 anh trai bình chọn thuộc về Vũ Cát Tường, với 20/30 phiếu bầu. Ngoài ra, danh hiệu The Best Transformer được trao cho HUSTLANG Robber, ghi nhận sự thay đổi rõ nét và quá trình bứt phá của đương kim quán quân Rap Việt mùa 4.

Bốn tiết mục khép lại Anh trai say hi mùa 2

Trước phần gala chung kết trao giải, 18 anh trai phải trải qua thử thách cuối, mang đến bốn tiết mục đồng đội. Các phần trình diễn được xây dựng theo hướng tổng kết hành trình, ưu tiên tinh thần đồng đội thay vì yếu tố cạnh tranh.

Team B Ray mở màn với Ai yêu anh nhất. Tiết mục lựa chọn tiết tấu chậm, giai điệu nhẹ nhàng, được dàn dựng trong không gian mang hơi hướng prom với trang phục vest đồng bộ.

Nội dung ca khúc xoay quanh câu hỏi về sự đồng hành và tình cảm, qua đó gửi lời cảm ơn đến khán giả, đặc biệt là những người theo dõi chương trình từ những ngày đầu.

Bốn tiết mục cuối trên sân khấu Anh trai say hi mùa 2.

Team Vũ Cát Tường sau đó mang đến phần trình diễn Đắm chìm. Cấu trúc sân khấu được thiết kế như sàn catwalk. Vũ Cát Tường cho biết đồng đội dồn lực sáng tác ca khúc cuối chương trình. Các anh trai nhất trí gửi đến khán giả thông điệp đề cao giá trị cá nhân.

Đội của anh trai Sơn.K mang đến tiết mục nhẹ nhàng mang tên Ngất ngây con gà tây. Sân khấu tái hiện khung cảnh nông trại với nhiều đạo cụ sân khấu, mang màu sắc vui tươi và dễ tiếp cận. Điểm nhấn của tiết mục là sự xuất hiện của anh trai đã bị loại.

Khép lại phần thi là màn thể hiện của team Karik với Đoán xem. Tiết mục được xây dựng theo hướng chậm rãi, sử dụng hình ảnh đường đua và ánh đèn sân khấu như biểu trưng cho hành trình đã qua.

So với những phần thi trước đó của đội, đây là lựa chọn tiết chế hơn, tập trung vào cảm xúc và sự kết nối giữa các thành viên. Việc lồng ghép lại hình ảnh vòng loại ở phần cuối giúp tạo sự liên kết xuyên suốt từ đầu đến cuối mùa giải.