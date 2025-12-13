Đạo diễn trăm tỷ: 'Tôi đang chịu một cú vấp ngã'

Tối 12/12, đạo diễn Hoàng Nam cùng ê-kíp phim Thế hệ kỳ tích có buổi cinetour tại Hà Nội. Tại sự kiện, đạo diễn Hoàng Nam thẳng thắn đề cập việc tác phẩm vừa ra rạp đã ế ẩm, đối diện nguy cơ thua lỗ nặng. Thậm chí, anh thừa nhận bộ phim thất bại phòng vé.

“Hôm nay là buổi cinetour cuối cùng của Thế hệ kỳ tích. Hiện tại, thành tích phim không được tốt lắm. Có khả năng với suất chiếu ít như vậy, phim phải rời rạp sớm. Khi làm phim này, tôi lấy chất liệu, tâm sự từ cuộc đời của mình và gửi gắm thông điệp thành công ở phía trước. Chính tôi đang phải chịu một cú vấp ngã, không biết rằng sẽ phải mất bao lâu để có thể đứng dậy, tiếp tục làm những bộ phim tiếp theo”, đạo diễn Hoàng Nam nói.

Cũng tại buổi cinetour cuối, đạo diễn Hoàng Nam mong muốn khán giả “cứu” bộ phim bằng cách mua vé, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để nhiều người biết tới và tác phẩm có thể trụ rạp.

“Hy vọng có kỳ tích, phim được nhiều khán giả quan tâm hơn. Điều này Nam chỉ mơ ước thôi, là bộ phim được ở lại rạp lâu hơn, để nhiều người cùng biết tới và lan toả điều tích cực trong phim”, anh nhắn nhủ.

Đạo diễn Hoàng Nam và NSND Thanh Hoa ở hậu trường phim Thế hệ kỳ tích.

Theo Hoàng Nam, dù phim thất bại phòng vé, anh “lãi” vì tình cảm, sự ủng hộ của khán giả. Nam đạo diễn khẳng định sẽ bắt đầu lại, đứng lên từ vấp ngã.

“Ngày mai tôi quay trở lại cuộc sống thường nhật, bắt đầu lại từ đầu. Ngã ở đâu đứng dậy ở đấy, đúng như thông điệp tôi đưa vào trong phim. Tôi luôn hướng về điều tích cực, chỉ cần được mọi người hiểu, yêu thương, còn nếu thất bại, tôi sẽ làm lại”, đạo diễn Hoàng Nam cho hay.

Cũng trong ngày 12/12, ê-kíp Thế hệ kỳ tích thông báo hủy các lịch trình cinetour sắp tới, với lý do "lịch trình bất khả kháng", đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

"Ê-kíp Thế hệ kỳ tích thành thật xin lỗi khán giả và quý rạp chiếu về sự cố bất tiện này. Xin được hẹn tất cả quý vị vào một dịp khác. Chân thành cảm ơn và tạ lỗi", ê-kíp đưa ra thông báo.

Ra rạp từ 10/12, Thế hệ kỳ tích chưa tạo được cơn sốt phòng vé. Bộ phim đang đứng ở vị trí top 10 doanh thu, với 463 triệu đồng, theo dữ liệu của Box Office Vietnam.

Riêng trong ngày 13/12, phim có 684 suất chiếu, bán được 618 vé, mang về 60 triệu đồng. Nếu tình hình bán vé không khả quan, rất có thể Thế hệ kỳ tích sớm rời rạp, đúng như dự đoán của đạo diễn Hoàng Nam.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả gửi lời động viên ê-kíp và cho rằng đây là bài học cho đạo diễn Hoàng Nam. Sau thành công của Đèn âm hồn, anh có phần vội vàng khi ra mắt phim điện ảnh tiếp theo. Tuy nhiên, cả kịch bản và diễn xuất của dàn diễn viên trẻ còn nhiều hạn chế. Điểm sáng duy nhất của tác phẩm là thông điệp truyền cảm hứng và những góc máy đặc tả Hà Nội.

“Tôi thấy ý nghĩa, bộ phim muốn truyền tải rất hay, mà hơi vội vàng. Tôi mong anh lại đứng vững trong thời gian tới”, “Hoàng Nam vội vàng và thiếu kinh nghiệm làm phim. Tạm nghỉ thời gian bổ túc thêm nhé”, “Đèn âm hồn có hiệu ứng thu hút khán giả tò mò xem. Phim không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Tuy nhiên tốc độ ra phim mới của anh quá nhanh. Anh nên chậm lại. Nếu được mỗi năm chỉ nên ra một phim”, “Hiếm người dũng cảm, dám làm và quyết tâm như anh Nam. Dù kết quả thế nào cũng là một trải nghiệm để sắp tới anh Nam cho ra những sản phẩm hút khán giả hơn”… là một số bình luận, góp ý của khán giả.