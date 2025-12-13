Cuộc gọi sau 10 năm khiến nữ ca sĩ suýt khóc

TPO - Sau thời gian tạm gác hoạt động nghệ thuật để chăm lo gia đình, Hằng BingBoong trở lại đường đua âm nhạc với EP "Kèo thơm" ra mắt ngày 12/12. Dự án đánh dấu sự đổi mới trong tư duy âm nhạc của nữ ca sĩ, đồng thời tái kết nối với cộng sự cũ JustaTee sau 10 năm không hợp tác.

Rơi nước mắt vì JustaTee

Năm 2024, Hằng BingBoong đánh dấu sự trở lại bằng ca khúc tự sự Đứa bé nó hỏi. Đến cuối năm 2025, cô tiếp tục công bố EP Kèo thơm, trong đó có ba ca khúc hoàn toàn mới là Kèo thơm, Mở bát và Buondaqua. Ca khúc Thích hay là yêu còn chưa biết (Đạt G sáng tác) được phối mới bởi nhà sản xuất Nhật Nguyễn.

Dự án lần này quy tụ đội ngũ cộng sự Vpop như JustaTee, Hoàng Tôn, Đạt G, 2pillz, KayC, Nhật Nguyễn và tác giả trẻ Zoshy - người chắp bút cho ca khúc chủ đề. Sự kết hợp giúp sản phẩm có màu sắc trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ dấu ấn R&B đặc trưng vốn gắn với giọng hát của nữ ca sĩ.

Hằng BingBoong trở lại đường đua âm nhạc.

Trong số các cộng sự, câu chuyện giữa Hằng BingBoong và JustaTee thu hút sự chú ý. Cả hai từng hợp tác đã không liên lạc để làm nhạc suốt một thập kỷ, chỉ thi thoảng chào hỏi khi gặp gỡ. Khi nhận được demo Kèo thơm, nữ ca sĩ lập tức nghĩ đến JustaTee dù do dự trước khi gọi điện.

Cô kể khoảnh khắc khiến mình xúc động: “Câu đầu tiên cậu ấy nói khi bắt máy là ‘Chị à!’. Tôi suýt khóc. Tôi tự hỏi không biết mình đã đánh mất điều gì không”. Khi Hằng hỏi “Em vẫn lưu số chị à?”, JustaTee đáp: “Lưu chứ”.

Hằng BingBoong suýt khóc khi lần đầu gọi điện cho JustaTee (phải) sau 10 năm.

Âm nhạc trong EP của Hằng BingBoong được đánh giá tươi mới, trẻ trung. Với Kèo thơm, ca khúc có sức hút hiện đại, giai điệu mở đầu với piano và saxophone được xử lý theo hướng tối giản và điểm nhấn là phần nhạc cụ điện tử. Nội dung ca khúc truyền tải tinh thần độc lập, mạnh mẽ, đầy niềm tin vào tình yêu và sẵn sàng đón nhận hạnh phúc.

Bên cạnh âm nhạc, Hằng BingBoong cũng lần đầu in đĩa CD vật lý cho EP. Đây là điều cô xem là giấc mơ kéo dài nhiều năm. “Tôi nghĩ nghệ sĩ nào cũng mong một lần được cầm album của chính mình trên tay để gửi tặng khán giả, khoe với bố mẹ và bạn bè. Đây là lần đầu tôi có đĩa vật lý. Cảm giác rất khó tả, như muốn khóc khi cầm thành quả của mình”, nữ ca sĩ nói.

Không ngại Em xinh, Chị đẹp

Hằng BingBoong từng ghi dấu với hit Thu cuối cùng Yanbi và Mr.T, tham gia các cuộc thi The remix, Sao Mai điểm hẹn và Vietnam Idol. Có lượng khán giả nhất định, cô thừa nhận đi chậm hơn đồng nghiệp cùng thời. Việc hạn chế tiếp xúc truyền thông và ra mắt sản phẩm thưa thớt khiến sự nghiệp đôi lúc bị đánh giá là chật vật. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc và lựa chọn tốc độ phù hợp với bản thân.

Chủ nhân hit "Thu cuối" biến hóa với nhiều tạo hình bắt mắt.

Trong lần trở lại, Hằng BingBoong cho biết không đặt nặng kỳ vọng mà xem mọi cơ duyên với công việc như điều nên trân trọng. Khi được hỏi về khả năng tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Chị đẹp đạp gió hoặc Em xinh say hi: “Mỗi người đều có duyên và màu sắc riêng. Với tôi, cái duyên quan trọng. Những gì đến với mình một cách tích cực, tôi đều đón nhận và hạnh phúc với điều đó. Nếu được mời, tôi vui vẻ nhận lời”, nữ ca sĩ khẳng định.

Ngoài âm nhạc, Hằng dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cô từng có mối quan hệ với bạn trai người Pháp. Hiện nữ ca sĩ tập trung cho công việc và chăm sóc con trai - bé Jin - với sự hỗ trợ từ người thân. Cô cho biết bản thân hướng đến nhịp sống năng động, thoải mái, ưu tiên sự giản dị trong đời thường nhưng khi đứng trên sân khấu lại theo đuổi phong cách gợi cảm và cá tính.