Giải trí

Google News

100 khách VIP dự lễ cưới con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiên Nguyễn - con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - tổ chức hôn lễ riêng tư cùng Justin Cohen tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Nẵng. Buổi tiệc mang phong cách Tây Âu cổ điển, quy tụ hơn 100 khách VIP, trong đó có dàn rich kid, thiếu gia tập đoàn hàng đầu Việt Nam và Á hậu 1 Miss Universe 2023 Antonia Porsild.

Tối 12/12, Tiên Nguyễn, con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, tổ chức lễ cưới cùng chồng Justin Cohen tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng, khép lại chuỗi sự kiện cưới đình đám sau hôn lễ xa hoa tại TPHCM vào ngày 7/12. Sự kiện lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi quy tụ hơn 100 khách VIP quốc tế, rich kid nổi tiếng và dàn sao Việt.

Hội bạn thân rich kid của Tiên Nguyễn gồm Hoàng Việt - thiếu gia tập đoàn nổi tiếng tại Việt Nam, Á hậu - rich kid Thảo Nhi Lê và người mẫu - fashionista Ashleigh Huỳnh xuất hiện từ sớm. Sự xuất hiện của Á hậu Hoàn vũ 2023 Antonia Porsild tại tiệc cưới của Tiên Nguyễn nhận nhiều sự quan tâm. Buổi lễ còn có mặt diễn viên Băng Di, siêu mẫu Lan Khuê...

z7321026178086-a49de21f267e519aba042f982346aa3a-9776.jpg
z7321026135849-5ed8fbf1dd27dd62fb30ae081c27c561.jpg
z7321026226024-cfdff07a20090ce6971f41045e832478.jpg
z7321026182814-46c5463143a71604b28cec513311ee97-4798.jpg
Tiên Nguyễn và Justin Cohen trong lễ cưới riêng tư tổ chức tại Đà Nẵng.

Lễ cưới Tiên Nguyễn và doanh nhân người Dubai mang phong cách Tây Âu. Tiệc riêng tư lấy hai tông đen - trắng làm chủ đạo, đối lập phong cách hoàng gia, thời Phục hưng tại lễ cưới tối 7/12.

Mở đầu tiệc cưới là phần biểu diễn của Justin Cohen. Doanh nhân người Dubai xuất hiện trên sân khấu cùng dàn phù rể, diễn hoạt cảnh ngắn chào đón cô dâu. Trên lễ đường, Tiên Nguyễn xuất hiện với váy cưới cúp ngực cao cấp phối trang sức đắt đỏ. Chú rể lịch lãm trong bộ tuxedo lịch lãm của Dolce & Gabbana.

Hôn lễ diễn ra đơn giản trong khoảng 30 phút, đầy đủ nghi thức tiệc cưới phương Tây như cắt bánh cưới, uống rượu giao bôi và khoảnh khắc trao nhẫn cưới.

Ở tiệc tối, cô dâu tiếp tục thay hai bộ váy dạ hội chất liệu xuyên thấu đắt đỏ của thương hiệu cao cấp. Tại tiệc thân mật tối 11/12, Tiên Nguyễn diện thiết kế mới nhất của thương Versace có giá lên đến 4.000 USD.

z7321026183285-3c3849bae368d95e5ef7ce5ea1bcc266.jpg
z7321026218734-36c40ed96d2499851c24152e15f6c198-4559.jpg
z7321026142792-ab9bdeb3c22fe0a31a3f0eebe21a9847.jpg
z7321026129251-cc2b68e831970a2413960fe034419658-562.jpg
Dàn khách mời toàn thiếu gia tập đoàn nổi tiếng, rich kid trong tiệc thân mật của Tiên Nguyễn.

Con gái vua hàng hiệu thể hiện sự chịu chơi khi tặng quà cưới giá trị hàng chục triệu đồng đến toàn bộ khách mời.

Cuối tuần trước, lễ cưới Tiên Nguyễn - Justin Cohen được trang trí theo phong cách Phục Hưng, sử dụng gần 5.000 đóa hoa tươi. Cô dâu thay ba bộ váy cưới may đo riêng của Jimmy Choo, đính pha lê và Swarovski cao cấp. Sáng cùng ngày, trong lễ gia tiên, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã trao tặng con gái món quà hồi môn giá trị là cổ phần công ty.

Tiên Nguyễn là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Thủy Tiên. Cô hiện là Tổng giám đốc DAFC, công ty thành viên chủ chốt thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Con gái vua hàng hiệu trực tiếp điều hành mảng thời trang, có mối quan hệ rộng với nhiều nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới.

Chú rể Justin Cohen là doanh nhân gốc Dubai, đang làm việc tại Việt Nam. Cả hai có hơn 5 năm hẹn hò trước khi tổ chức hôn lễ.

Trạch Dương
