Cú sốc từ NSND Trung Anh

TPO - Trong tập mới của bộ phim "Lằn ranh", nhân vật Sách của NSND Bùi Trung Anh khiến khán giả sốc khi phát hiện ra mối quan hệ bí ẩn của ông với nữ chủ tịch dự án chung cư.

Bộ phim Lằn ranh đang được phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV1 thu hút sự chú ý của khán giả với những tình tiết gay cấn, các bước ngoặt bất ngờ khiến người xem không thể lường trước được. Trong đó, mối tình vụng trộm giữa Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Đình Sách do NSND Bùi Trung Anh đóng và Chủ tịch dự án nhà chung cư Tam Trinh là Trinh (Huyền Trang) khiến người xem cực sốc.

Trong những tập đầu, ông Sách xuất hiện như một vị bí thư sắc sảo, sống chuẩn mực, không tham món lợi nhỏ, trong lời nói luôn răn dạy cấp dưới cần liêm chính, đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Phó bí thư tỉnh Lê Đình Sách từng là nhân vật đạo mạo, liêm chính trong những tập đầu phim Lằn ranh.

Nhưng hình ảnh chính trực đó của ông Sách đã hoàn toàn đổ vỡ trong tập 28. Trong đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Triển (Mạnh Trường) chở ông Sách đến một biệt thự ngoại ô, khán giả bất ngờ khi biết "bồ nhí" của ông Sách lại chính là Trinh, Chủ tịch dự án nhà chung cư Tam Trinh.

Tam Trinh từng được tung hô là "biểu tượng phát triển" của tỉnh, nhưng sau này, dự án phơi bày ra rất nhiều sai phạm. Hiện tại, người dân đã đến trụ sở công ty đòi sổ hồng, khiến bí thư Sơn yêu cầu kiểm tra và chấn chỉnh dự án này. Thế nhưng, không ai ngờ chủ tịch của dự án lại có mối quan hệ thân mật với phó bí thư tỉnh. Khán giả "dậy sóng" khi nhân vật tưởng chừng như thanh liêm nhất bộ phim lại có mối quan hệ riêng tư với nữ doanh nhân đang dính đại án bất động sản.

Cuộc tình bí mật của ông Sách và Trinh khiến khán giả sốc.

Trên mạng xã hội, người xem liên tục khen ngợi kịch bản phim Lằn ranh gây nhiều bất ngờ, các nhân vật và tình tiết khó đoán, "cú quay xe" của nhân vật Sách khiến không ít người thất vọng vì từng nghĩ ông Sách là "trùm cuối" của phim.

"Hóa ra ông Sách cũng có dự án 'nuôi em' riêng", "Với người tình thì ngọt ngào như vậy, nhưng với vợ thì cau có khó chịu, luôn gắt gỏng", "Tưởng chú Sách liêm ai ngờ", "Theo dõi phim này ngay từ đầu. Không nghĩ đạo diễn lại dẫn tôi đến khúc cua gắt thế này, thật là vi diệu", "Người hay nói đạo lý hóa ra mới là kẻ tha hóa nhất", "Kịch bản hấp dẫn, liệu rằng có bí mật nào chưa được bật mí", "Mối quan hệ này khiến tôi sốc không nói lên lời"...

Trước đó, NSND Trung Anh chia sẻ các diễn viên không được tiết lộ hết kịch bản, điều này khiến họ gặp khó khăn trong quá trình xây dựng nhân vật, không biết nên diễn như thế nào. Tuy nhiên, những bí ẩn về nhân vật càng khiến người xem thích thú khi không thể dự đoán được hướng đi của bộ phim.

Nam diễn viên Mạnh Trường cũng chia sẻ vai Triển của anh vẫn còn nhiều bí mật, nắm giữ "át chủ bài" khiến khán giả bất ngờ. Bộ phim Lằn ranh nhờ đó được người xem khen ngợi, có người bình luận: "Đây là bộ phim mà tôi không dám tua nhanh một phút nào, mỗi câu nói ánh mắt của các nhân vật đều đáng suy ngẫm".

Phim truyền hình Lằn ranh khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội. Phim xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống. Nhiều diễn viên nổi tiếng được chọn tham gia phim như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, Hồng Diễm, Mạnh Trường, Doãn Quốc Đam, Bảo Anh.

Nhà sản xuất cho biết tên phim gợi nhắc về lằn ranh thiện - ác, chính - tà. Các nhân vật đều đứng trước lựa chọn giữa công lý và mưu lợi cá nhân. Phim phản ánh hơi thở của thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự không chỉ là thủ tục hành chính mà là thước đo đạo đức, sự minh bạch của cả hệ thống. Quá trình tái cơ cấu không chỉ thu hẹp cơ quan, cắt giảm chức danh mà còn là một cuộc "lọc" về phẩm chất và ý chí.

Trong cơn bão thanh lọc, nhiều con đường thăng tiến khép lại, nhưng trong bóng tối vẫn còn những người dám giữ vững chính nghĩa.