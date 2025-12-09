Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thêm ông lớn vào thị trường rạp phim Việt Nam

TPO - Sau những ông lớn Hàn Quốc đang chiếm lĩnh thị trường rạp phim Việt Nam, sự xuất hiện mới đây của một ông lớn khác đến từ Nhật Bản khiến thị trường thêm sôi động.

Trong những năm gần đây, thị trường rạp phim tại Việt Nam phát triển sôi động với hơn 200 cụm rạp trên cả nước (trung bình một cụm rạp có khoảng 5-6 rạp nhỏ, tương đương khoảng 1.200 phòng chiếu).

Tuy nhiên, phần lớn thị phần nằm trong tay hai ông lớn Hàn Quốc là CGV (chiếm khoảng 45%) và Lotte Cinema (26%). Còn lại là các cụm rạp nội địa như Galaxy Cinema (10%), Beta Cinemas (8%), BHD Star Cineplex (khoảng 5,5%) và các hệ thống khác như CineStar, DCINE, Mega GS và rạp chiếu phim do nhà nước quản lý.

Ông Nabuyuki Fujiwara - Chủ tịch Aeon Entertainment và đại diện Beta Group trong lễ khai trương cụm rạp Aeon Beta đầu tiên ở Hà Nội.

Tối 7/12, cụm rạp chiếu phim Aeon Beta đầu tiên tại Việt Nam chính thức khai trương tại Hà Nội. Vào tháng 8/2024, Beta Media và Aeon Entertainment (Nhật Bản) đã công bố thành lập liên doanh để xây dựng 50 cụm rạp Aeon Beta Cinema tại Việt Nam tới năm 2035.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho rằng để chính thức đặt chân vào Việt Nam, các doanh nghiệp lớn như Aeon của Nhật Bản đã nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng và tin rằng đây là một thị trường tiềm năng và hấp dẫn.

Ông Đặng Trần Cường nói thêm thị trường điện ảnh Việt Nam có dư địa rất lớn nhưng hiện chưa có đơn vị nào khai thác hết hoặc đạt đến mức tối đa. Việc có thêm một ông lớn nhảy vào không chia nhỏ miếng bánh, mà sẽ tạo ra sự cạnh tranh để thúc đẩy phát triển.

Cục trưởng Cục Điện ảnh tin các doanh nghiệp điện ảnh trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và tầm vóc để cạnh tranh sòng phẳng, minh bạch và hoạt động hiệu quả trong một môi trường có sự tham gia của các tập đoàn quốc tế lớn.

Ông Nabuyuki Fujiwara - Chủ tịch Aeon Entertainment đánh giá chất lượng của phim điện ảnh Việt Nam ngày càng cải thiện, có những phim rất tốt. Trước mắt, Aeon Beta chủ yếu phân phối phim nước ngoài (gồm cả Nhật Bản) tại Việt Nam, nhưng trong tương lai, họ có kế hoạch đưa phim Việt sang chiếu tại Nhật.

Ông Nabuyuki Fujiwara cho biết doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn hợp tác với Beta Group - một doanh nghiệp nội địa - để tận dụng thế mạnh bản địa trong quảng bá và tiếp cận khán giả.

