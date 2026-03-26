Chủ nhân ca khúc Việt đang gây sốt toàn cầu: 'Tôi chật vật làm MV 40 triệu đồng'

TPO - Không được đầu tư cầu kỳ khi ra mắt, từng lặng lẽ chen chân vào thị trường Vpop sôi động, “Ai đưa em về” bất ngờ trở thành hiện tượng quốc tế sau 6 năm. Với ca sĩ TIA, đây vừa là cú hích sự nghiệp và cũng là câu trả lời cho những năm tháng kiên trì với âm nhạc.

Đổi đời nhờ cơn sốt “low cortisol”

Một tuần trước Tết Bính Ngọ 2026, TIA nhận ra điều bất thường. Tin nhắn từ người hâm mộ liên tục đổ về với cùng một nội dung: ca khúc Ai đưa em về của cô đang “viral” tại Mỹ.

Ban đầu, nữ ca sĩ chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là hiệu ứng nhỏ lẻ, nhưng khi tìm hiểu, cô bất ngờ khi thấy bài hát gắn với trào lưu “low cortisol” đang lan rộng trên TikTok, kéo theo lượng tương tác khổng lồ.

“Lúc đó, tôi thực sự choáng. Bài hát phát hành từ 2019 tưởng đã qua thời điểm rực rỡ lại có thể sống dậy theo cách không ai ngờ", TIA kể.

Xu hướng “low cortisol”﻿ được giới trẻ từ Á sang Âu thi nhau cover, sáng tạo.

Có khoảng thời gian Ai đưa em về từng hai lần tạo sóng trên nền tảng video ngắn trong nước. Lần này, sự khác biệt nằm ở quy mô và mức độ nhận diện. Trước đây, người nghe biết đến giai điệu nhưng ít quan tâm đến người thể hiện. Ở hiện tại, hình ảnh TIA được lan tỏa tiếp cận khán giả quốc tế hơn.

Một trong những yếu tố tạo nên bước ngoặt là bản phối lại của Cukak. Theo TIA, đây không phải lần đầu nhà sản xuất bí ẩn này có sản phẩm gây chú ý toàn cầu. Chính cô cũng không nghĩ phiên bản remix lại có thể đưa ca khúc đi xa đến vậy.

“Khi nghe bản remix, tôi thấy dễ thương, bắt tai, nhưng không tưởng tượng được nó có thể viral mạnh như vậy. Điều bất ngờ hơn là nó kéo luôn cả bản gốc quay trở lại đường đua", cô nói.

Không ít tác phẩm cũ đã "tái sinh" theo cách này khi video ngắn lên ngôi. Với TIA, điều quan trọng không nằm ở việc bản nào nổi bật hơn mà ở trải nghiệm của người nghe.

“Âm nhạc không có giới hạn. Mỗi phiên bản mang một màu sắc riêng. Khi muốn thư giãn, khán giả có thể nghe bản gốc, còn khi cần năng lượng tích cực, họ sẽ chọn remix”, cô chia sẻ.

TIA "đu trend" low cortisol ăn mừng thành tích của Ai đưa em về.

Thành công bất ngờ của Ai đưa em về khiến nhiều người liên tưởng đến những ca khúc Việt từng gây sốt quốc tế như See tình hay Hai phút hơn. TIA chia sẻ việc đặt kỳ vọng không phải điều xa lạ: “Người nghệ sĩ nào cũng mong âm nhạc của mình đi xa. Tôi cũng vậy. Hy vọng cú hích này sẽ giúp tôi có thêm cơ hội cống hiến”.

Thực tế, nữ ca sĩ đã bắt đầu lên kế hoạch cho những bước tiếp theo, bao gồm các phiên bản mới và khả năng hợp tác quốc tế. Dù chưa công bố cụ thể, cô tiết lộ đã nhận được lời mời từ nhiều label trong và ngoài nước.

Từng chật vật, chắt chiu làm MV

Ít ai biết rằng hành trình của Ai đưa em về bắt đầu từ năm 2019 khi TIA nhận được bản demo từ nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng. Ngay lần đầu nghe, cô đã bị thuyết phục bởi giai điệu. Sau đó, cô tự viết thêm phần rap và mời Lê Thiện Hiếu tham gia thể hiện.

Ở thời điểm phát hành, TIA kỳ vọng ca khúc sẽ tạo dấu ấn. Cô không nghĩ nó sẽ trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp.

﻿ Ca sĩ TIA được chú ý nhờ bài hát 6 năm tuổi Ai đưa em về.

Đằng sau nghệ danh TIA cũng là câu chuyện dài. Từng hoạt động với tên Tiani trong một ban nhạc rock, sau đó cô đổi thành Tia Hải Châu khi bước ra từ cuộc thi The Winner Is (2023). Sau Ai đưa em về, cô đổi hẳn thành TIA cho ngắn gọn lại không quá phổ biến, vừa là viết tắt của tên thật Trần Hải Châu khi ghép các chữ cái vào.

Trái với thành công hiện tại, quá trình thực hiện MV cho Ai đưa em về lại khá chật vật. Khi đó, TIA gần như không có ngân sách, toàn bộ sản phẩm được quay đơn giản trên đường phố và trong quán bar, không dàn dựng phức tạp, tổng chi phí hết 40 triệu đồng. Chính sự mộc mạc lại tạo nên “vibe” đô thị đặc trưng, giúp video âm nhạc được đón nhận tích cực.

Sự trở lại của ca khúc cũng kéo theo những thay đổi trong công việc hằng ngày. Lượng người nghe trên Spotify tăng mạnh, đồng nghĩa với áp lực lớn hơn. “Tôi phải làm việc với 200% năng lượng. Khán giả đang chờ đợi, và tôi muốn mang đến nhiều sản phẩm xứng đáng", cô cho hay.

Trước đây, TIA từng trải qua giai đoạn thiếu tự tin và trì hoãn phát hành. Cô cho biết gu âm nhạc của mình không hoàn toàn đại chúng, khiến việc tìm kiếm sự đồng cảm trở nên khó khăn. Điều này khiến cô trở nên khắt khe hơn trong sáng tạo.

“Tôi luôn tự hỏi liệu âm nhạc của mình có chạm được đến người nghe hay không. Nhưng sự khó tính đó cũng là điều giữ tôi ở lại với nghề", TIA nói.

Từng có những lúc bi quan, ý nghĩ từ bỏ trong cô chưa bao giờ xuất hiện. "Trong nhiều khoảng lặng, ít xuất hiện, tôi vẫn cống hiến bằng cách viết nhiều ca khúc cho những nghệ sĩ khác, đặc biệt bây giờ tôi còn có thể tự sản xuất một ca khúc hoàn chỉnh. Tôi luôn nhận thấy mình sinh ra là để làm nhạc, và chắc chắn mình sẽ sống chết cùng với nó", ca sĩ sinh năm 1993 khẳng định.

Phong cách đời thường của ca sĩ TIA.

Điều giữ cô tiếp tục hành trình là sự tò mò với âm thanh mới và khao khát sáng tạo. Đó cũng là lý do TIA không muốn bị đóng khung trong một bản hit duy nhất.

Sau Ai đưa em về, bài toán lớn nhất là duy trì sức nóng. Nữ ca sĩ nhận định lời giải không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là xây dựng ê-kíp đồng hành lâu dài: "Tôi đang cố gắng tìm cho mình đội nhóm đồng hành trên mọi chặng đường với hy vọng, dù sức nóng có tăng lên hay giảm xuống, cái tên TIA vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tâm trí và trái tim của khán giả đại chúng".