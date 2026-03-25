Nạn nhân bất đắc dĩ của Tăng Phúc

TPO - Đêm nhạc Slay 2026 của Tăng Phúc tại Biên Hòa (Đồng Nai) không chỉ gây ấn tượng bởi âm nhạc và sân khấu hoành tráng, mà còn bởi câu chuyện hậu trường thú vị về vũ công Kim Anh. Trong tiết mục tango, cô trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" khi liên tục bị Tăng Phúc dẫm chân trong những buổi tập luyện vất vả cho tiết mục "Bên nhau".

Đêm nhạc Slay 2026 đánh dấu lần thứ 6 chuỗi sự kiện của Tăng Phúc được thực hiện dưới sự dàn dựng của giám đốc âm nhạc Huỳnh Quốc Huy và sự dẫn dắt của MC Minh Xù. So với các đêm nhạc trước, Slay 2026 được nâng cấp đồng bộ từ âm nhạc đến sân khấu, tiết mục được đầu tư, chỉn chu.

Trong lần trở lại này, các nghệ sĩ khách mời đều là những người thân thiết với Tăng Phúc, bao gồm ca sĩ S.T Sơn Thạch - người từng đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, các tân binh Thái Lê Minh Hiếu, SWAN bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng, cùng Minh Huy - nghệ sĩ trẻ mà Tăng Phúc đang định hướng và hỗ trợ phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh những tiết mục đã làm nên tên tuổi của mình, được phối lại và kết hợp vũ đạo như Mong manh nỗi đau, Nhờ anh nhắn với người đó, Kẻ qua đường, Dịu dàng đến từng phút giây... Tăng Phúc còn mang đến cho khán giả những ca khúc mới, lần đầu tiên được biểu diễn, trong đó có thể kể đến Bước cùng nhau và Bên nhau.

Điểm nhấn của đêm diễn là phần trình diễn ca khúc Bên nhau, khi Tăng Phúc cùng thực hiện những điệu tango với vũ công Kim Anh. Tiết mục nhận về nhiều lời khen của khán giả khi chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt trong vũ đạo và phong thái biểu diễn của Tăng Phúc. Tuy nhiên, phía sau tiết mục này lại là câu chuyện hậu trường đầy thú vị.

Trong quá trình luyện tập, nam ca sĩ gặp không ít khó khăn vì tập luyện, đặc biệt khi thực hiện các động tác phức tạp trong thời gian gấp rút. "Nhiều lúc, tôi tưởng bản thân đang tham gia thi Bước nhảy hoàn vũ vì có quá nhiều động tác khó và phải tập luyện trong thời gian gấp rút. Vì không phải vũ công chuyên nghiệp nên người bị bầm dập nhiều nhất trong tiết mục này là… bạn nhảy Kim Anh. Phúc đã dẫm chân lại bạn nhảy không dưới 10 lần. Hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho cô ấy”, nam ca sĩ chia sẻ.

Có thể nói, Kim Anh được ví như nạn nhân bất đắc dĩ khi đồng hành cùng Tăng Phúc chinh phục điệu tango. Tuy nhiên, cô cho biết dù phải chịu áp lực thể lực và những chấn thương, cô vẫn đồng hành cùng Tăng Phúc nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc và sự đầu tư của nam ca sĩ. Sau đêm diễn, màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc trong tiết mục Bên nhau nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Bên cạnh điểm nhấn vũ đạo, Slay 2026 còn là sân khấu để nhiều nghệ sĩ trẻ ghi dấu ấn. Các gương mặt mới như Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy lần đầu có cơ hội biểu diễn trên sân khấu lớn, mang đến tiết mục màu sắc riêng. Trong khi đó, S.T Sơn Thạch tiếp tục khẳng định bản lĩnh sân khấu với những màn trình diễn sôi động, đồng thời trở thành hình mẫu để các nghệ sĩ trẻ học hỏi.

Chương trình khép lại bằng tiết mục Ngựa ô thương nhớ mang màu sắc truyền thống và hiện đại, góp phần cho thấy sự đổi mới của Tăng Phúc trong phong cách biểu diễn và tư duy âm nhạc.

Sau khi hoàn thành chương trình tại chặng miền Nam, Tăng Phúc dự kiến mang Slay 2026 ra Hà Nội vào giữa tháng 4.