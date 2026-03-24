'Xấu hổ thay' Bình An

TPO - Làn sóng phản ứng về cảnh quay Bình An mặc chiếc quần nhỏ bó sát trong bộ phim “Đồng hồ đếm ngược” chưa dừng lại. Nhiều khán giả đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra ở dự án phim giờ vàng.

Bộ phim Đồng hồ đếm ngược vấp phản ứng gay gắt của khán giả khi xuất hiện nhiều cảnh nhạy cảm, gợi dục. Cũng trong chuỗi cảnh quay đó, việc diễn viên Bình An - người thủ vai Chiến - chỉ mặc chiếc quần nhỏ, bó sát gây tranh luận dữ dội.

Theo tình huống phim, Chiến bị phú bà Kiều Thơ (Lan Phương) ép lột sạch quần áo để tra tấn sau khi phát hiện cậu phản bội và ý định cắt đứt mọi quan hệ. Thay vì tạo cảm giác ngột ngạt hay làm nổi bật sự biến thái của nhân vật phản diện, hình ảnh này lại gây phản ứng ngược. Chiếc quần nhỏ bó sát trở thành chi tiết lạc điệu, khiến người xem mất tập trung và phá vỡ cảm xúc của cảnh phim.

Tạo hình gây tranh cãi của Bình An trong phim Đồng hồ đếm ngược.

Theo chia sẻ từ diễn viên, việc lựa chọn trang phục nhạy cảm là chủ ý của đạo diễn nhằm đẩy cao sự trần trụi, tổn thương cho nhân vật. Bình An đã phải đấu tranh tâm lý trước khi chấp nhận tạo hình này, bởi đây là kiểu phục trang anh chưa từng nghĩ mình sẽ mặc. Thậm chí, anh chia sẻ bản thân ám ảnh sau các cảnh quay và cần thời gian dài mới có thể thoát ra được.

Không ít ý kiến cho rằng đây là lựa chọn dàn dựng thiếu tinh tế. Trong bối cảnh phim phát sóng giờ vàng với nhiều đối tượng khán giả, việc đưa vào những hình ảnh dễ gây “đỏ mặt” như vậy bị xem là thiếu cân nhắc. Nếu mục tiêu là khắc họa sự tàn nhẫn hay bệnh hoạn của nhân vật phản diện, ê-kíp hoàn toàn có thể chọn cách thể hiện khác giàu tính điện ảnh hơn, thay vì dựa vào yếu tố gây sốc.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng họ “xấu hổ thay” diễn viên khi phải xuất hiện trong tạo hình nhạy cảm. Người khác nhìn nhận đây là vai diễn đáng quên, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh mà Bình An đã xây dựng trước đó.

“Không hiểu cho nhân vật mặc như vậy để làm gì”, "Thiếu gì cách thể hiện mà chọn cách thô như vậy", “Xem mà thấy lệch tông, xấu hổ cho diễn viên”, “Tôi tắt vội tivi vì ngại”… là một số bình luận của khán giả.

Cảnh tắm của Doãn Quốc Đam từng trở thành chủ đề gây bàn luận.

Trước đó, cảnh tắm của Doãn Quốc Đam trong Gió ngang khoảng trời xanh cũng từng bị đem ra bàn luận, thậm chí trở thành trò cười vì thiếu tính thẩm mỹ. Những chi tiết được kỳ vọng tạo điểm nhấn lại phản tác dụng, cho thấy vấn đề không nằm ở một cảnh quay riêng lẻ, mà là xu hướng khai thác yếu tố nhạy cảm theo cách dễ dãi.

Phía nhà sản xuất từng lý giải rằng các chi tiết bạo lực, gợi dục chỉ nhằm phản ánh một phần hiện thực đời sống dưới góc nhìn sáng tạo, đồng thời đã được kiểm duyệt kỹ lưỡng để phù hợp với khung phát sóng phổ thông.

Tuy nhiên, thực tế phản ứng từ người xem cho thấy khoảng cách giữa ý đồ và hiệu quả là rất lớn. Câu chuyện của Đồng hồ đếm ngược đặt ra ranh giới giữa táo bạo và phản cảm. Khi khán giả ngày càng khắt khe, từng chi tiết nhỏ bị đặt lên bàn cân thì sự dễ dãi trong xử lý hình ảnh có thể kéo tụt chất lượng tổng thể của cả dự án.