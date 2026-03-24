Quang Trung, Anh Tú thông báo khẩn

TPO - Quang Trung và Anh Tú Atus đồng loạt thông báo khẩn trong ngày 24/3, cho biết không tham gia concert Anh trai say hi đêm 9 tại TPHCM. Thông tin được đưa ra giữa lúc ban tổ chức thông báo đã sold out toàn bộ vé bán sớm.

Ngày 24/3, diễn viên, ca sĩ Quang Trung xác nhận không tham gia concert Anh trai say hi đêm 9, dự kiến diễn ra ngày 18/4 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TPHCM). Trong thông báo gửi khán giả, Quang Trung cho biết anh không thể đồng hành cùng chương trình, bày tỏ tiếc nuối khi lỡ cơ hội gặp người hâm mộ.

"Tôi mạo muội viết vài dòng, mong giải đáp được băn khoăn của nhiều người. Chưa đủ cơ hội để được gặp gỡ quý vị là điều khiến tôi tiếc nuối nhất. Mong quý vị thông cảm và thứ lỗi cho thông tin muộn này từ tôi. Chúc quý vị có nhiều kỷ niệm đẹp cùng chương trình và tất cả anh trai", Quang Trung chia sẻ thêm.

Cùng ngày, công ty quản lý của Anh Tú Atus thông báo nam ca sĩ không góp mặt tại concert diễn ra tại TPHCM. Theo đại diện đơn vị, dù nỗ lực sắp xếp nhưng Anh Tú Atus không thể góp mặt do vướng lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước.

"Suốt hành trình Anh trai say hi, Anh Tú Atus nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu mến và đồng hành từ khán giả. Us Entertainment trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ vì sự quan tâm dành cho nghệ sĩ cũng như chương trình. Hy vọng nhận được sự ủng hộ và hẹn gặp mọi người trong những dự án, sự kiện sắp tới", đại diện Anh Tú Atus thông báo.

Việc hai nghệ sĩ cùng lúc thông báo vắng mặt diễn ra giữa lúc concert Anh trai say hi đêm 9 nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trước đó, ban tổ chức thông báo toàn bộ vé bán sớm của đêm diễn đã sold out ngày 19/3.

Concert đêm 9 sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TPHCM). Thông tin về sự trở lại của dàn Anh trai say hi mùa đầu tiên được công bố tại buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan gathering) ngày 17/3. Trên mạng xã hội Threads, lượng thảo luận về concert ghi nhận ở mức cao ngay sau khi thông tin được công bố.

Anh trai say hi mùa 1 tổ chức 8 concert tại TPHCM, Hà Nội và Mỹ. Các đêm diễn đều ghi nhận tình trạng cháy vé. Trước giờ diễn, fan phải xếp hàng dài dưới nắng, thậm chí đến sớm nửa ngày để có cơ hội gặp thần tượng.

Anh trai say hi là một trong hai game show thành công nhất năm 2024. Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là chương trình biểu diễn nổi bật, đồng thời là một trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm.

Chương trình cũng nhận nhiều giải thưởng như Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2024, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, cùng danh hiệu Hiện tượng Giải trí của năm tại Ngôi sao của năm 2024.