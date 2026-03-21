Izara Thiên Nga debut ấn tượng tại Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend

TPO - Chiều 20/3 tại TPHCM, buổi họp báo ra mắt EP Izara được tổ chức tại Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều và Quách Tuấn Du. Không khí sự kiện ấn tượng bởi sự trẻ trung, hiện đại, đậm chất nghệ thuật trong không gian Coffee Music Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend.

Sự xuất hiện của những tên tuổi lớn trong làng nhạc phần nào cho thấy sức hút của Izara Thiên Nga. Ở tuổi 16, Izara Thiên Nga đánh dấu bước ngoặt trong hành trình nghệ thuật khi ra mắt EP đầu tay mang tên Izara trong sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của khán giả.

Đáng chú ý, sự kiện không chỉ là màn debut của nghệ sĩ trẻ mà còn trở thành dấu ấn mở màn cho không gian văn hóa nghệ thuật “Coffee Music” hoàn toàn mới của Trung Nguyên Legend. Thương hiệu đang từng bước định vị như biểu tượng văn hóa, không chỉ dừng lại ở cà phê.

Trong bối cảnh đó, Izara Thiên Nga trở thành lựa chọn mang tính biểu tượng. Từng được biết đến là một “thần đồng nhí” với những màn song ca cùng các tên tuổi lớn, nữ ca sĩ nay trở lại với hình ảnh trưởng thành và chủ động hơn trong âm nhạc.

EP Izara gồm 6 ca khúc do chính cô sáng tác, mang màu sắc pop hiện đại pha hơi hướng Y2K xu hướng đang được giới trẻ yêu thích. Dự án có sự đồng hành của producer 2pillz, người góp phần tạo nên chất liệu âm nhạc thời thượng và bắt tai cho toàn bộ EP.

Không chỉ gây ấn tượng bởi âm nhạc, Izara Thiên Nga còn sở hữu nền tảng học thuật đáng chú ý khi là Thủ khoa violin của Nhạc viện TPHCM, từng giành Quán quân Hãy nghe tôi hát nhí 2020 và lọt Top 6 The Voice Kids.

Việc thành thạo nhiều nhạc cụ cùng khả năng ngoại ngữ giúp cô được đánh giá là nghệ sĩ trẻ có định hướng rõ ràng, phù hợp với hình mẫu nghệ sĩ đa năng trong thời đại mới. Thay vì vội vã chạy theo thị trường, Izara dành nhiều năm để học tập, trau dồi sáng tác, hòa âm và sản xuất điều thể hiện rõ trong EP lần này khi phần lớn các ca khúc đều mang dấu ấn cá nhân.

Không gian sáng tạo đặc biệt của Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend

Song song với đó đây cũng là lần đầu Trung Nguyên Legend giới thiệu mô hình “Coffee Music” bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái văn hóa xoay quanh cà phê. Trước đó, thương hiệu này đã tạo dấu ấn với “Cà Phê Thứ Bảy” gắn liền nhạc sĩ Dương Thụ, được các tổ chức quốc tế đánh giá là một không gian sáng tạo có ảnh hưởng xã hội.

Việc tiếp tục mở rộng sang mô hình kết hợp âm nhạc cho thấy kỳ vọng rõ ràng của Trung Nguyên Legend trong việc đưa mỗi quán cà phê không chỉ là nơi tiêu dùng, mà còn là điểm đến văn hóa, nuôi dưỡng cảm xúc và định hình thẩm mỹ nghệ thuật cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Có thể thấy, sự kiện ra mắt EP Izara không đơn thuần là màn debut của ca sĩ trẻ mà còn là điểm giao thoa giữa nghệ thuật, thương hiệu và cộng đồng. Trong khi Izara Thiên Nga có được bệ phóng mang tính định vị hình ảnh rõ nét, thì Trung Nguyên Legend tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng không gian văn hóa sáng tạo, nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Chính sự cộng hưởng này đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt, mở ra kỳ vọng cho những mô hình kết hợp giữa nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa trong tương lai.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, Izara Thiên Nga còn tham gia ký tặng những đầu sách thuộc “Tủ sách Nền tảng đổi đời” bộ sách do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend tâm huyết tuyển chọn, hướng đến việc trang bị tri thức và khơi dậy tinh thần tự học, lập chí cho người trẻ.

Việc đồng hành cùng Hành trình từ trái tim ngay sau khi ra mắt EP không chỉ cho thấy định hướng phát triển bền vững của Izara Thiên Nga, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống tích cực, tinh thần phụng sự cộng đồng giá trị cốt lõi mà Trung Nguyên Legend kiên định theo đuổi trong suốt hành trình 30 năm phát triển.

Sau buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Izara Thiên Nga không dừng lại ở các hoạt động âm nhạc mà tiếp tục góp mặt trong “Hành trình từ trái tim, Hành trình Lập chí vĩ đại, Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt Nam năm 2026” do Trung Nguyên Legend khởi xướng.

Chương trình dự kiến diễn ra tại TPHCM từ ngày 24-26/3, Buôn Ma Thuột ngày 28/3 và Hà Nội từ ngày 13/4, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước.

Trong khuôn khổ hành trình, nữ ca sĩ 16 tuổi sẽ cùng nhiều nghệ sĩ và người đẹp như Uyên Linh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phạm Anh Khoa… trực tiếp giao lưu tại các trường đại học, cao đẳng, chia sẻ về hành trình học tập, rèn luyện bản thân cũng như cách nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Hình ảnh một nghệ sĩ trẻ chủ động trau dồi tri thức, bền bỉ theo đuổi đam mê được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cảm hứng tích cực cho Gen Z.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, hành trình này hướng đến việc lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng phát triển và giá trị sống tích cực cho thế hệ trẻ Việt Nam điều cũng nằm trong triết lý “phụng sự cộng đồng” mà Trung Nguyên Legend theo đuổi suốt nhiều năm.