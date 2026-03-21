BTS gây sốt điên đảo

TPO - Sức hút toàn cầu của BTS - nhóm nhạc số một châu Á - như được nén lại suốt 4 năm. Và khi họ trở lại, chiếc lò xo ấy bật tung, tạo nên một lực làm bùng nổ làng nhạc.

Trong nhiều năm, Kpop tồn tại một quan niệm - cột mốc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng chính là lúc các nhóm nhạc Idol khép lại giai đoạn hoàng kim. Lý do là vì các nhóm nhạc sẽ gián đoạn hoạt động trong 2-3 năm, sức hút sẽ suy giảm vì vị trí dễ bị thay thế trong một thị trường biến động nhanh. Khi trở lại, các nhóm nhạc dễ bị sứt mẻ thành viên và mất thời gian để đưa guồng hoạt động trở lại bình thường.

Các nhóm nhạc đình đám Kpop thế hệ 2, từ TVXQ, Super Junior, BigBang... đều trải qua giai đoạn hụt hơi sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Cho đến BTS, khi 7 thành viên lần lượt nhập ngũ, nhóm cũng gián đoạn thời gian dài và đối mặt nhiều nguy cơ. Song, thực tế là khi BTS tạm dừng hoạt động, Kpop không có nhóm nhạc thế hệ 4 nào đủ sức bứt lên để thống lĩnh thị trường, tương tự cách mà BTS từng làm.

Chỉ có thể là BTS

Quay ngược thời gian về 10 năm trước, BTS là nhóm nhạc thế hệ 3 nổi lên thành hiện tượng Kpop. Từ album Love Yourself: Tear, BTS bứt phá thành nhóm nhạc số 1 Kpop và từng bước đưa tên tuổi phủ sóng toàn cầu. Tài năng của 7 thành viên, sự hậu thuẫn từ HYBE Corporation (khi đó là Big Hit Entertainment) là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của BTS.

Nhưng BTS cũng tận dụng rất tốt thời điểm các nhóm nhạc đàn anh gặp trục trặc để bứt lên.

Sau 4 năm, BTS vẫn ở vị thế độc tôn châu Á.

BigBang nhập ngũ từ 2017. Super Junior cũng chưa tập hợp đủ thành viên ở thời điểm đó. Tương tự là 2 thành viên của TVXQ. BigBang tạm từ bỏ cuộc chơi, để lại khoảng trống ở Kpop. Bên cạnh BTS còn có EXO - những đại diện tiêu biểu của thế hệ 3 Kpop. EXO ở giai đoạn ấy thống trị Kpop và châu Á. BTS cũng tạo sức ảnh hưởng lớn tại Kpop và có chiến lược phát triển toàn cầu.

Trước khi tạm dừng hoạt động, BTS đã xây dựng nền tảng cực kỳ mạnh mẽ. Họ đã đứng ở vị thế tốp đầu Kpop", nhóm nhạc số 1 châu Á suốt 10 năm. BTS tiến ra toàn cầu với những bản hit tỷ view, từng được đề cử, biểu diễn ở Grammy và có nhiều sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 100.

Có gần 600 triệu người theo dõi BTS trên các nền tảng mạng xã hội. Khi BTS tạm dừng hoạt động để các thành viên nhập ngũ, đó là sự tiếc nuối lớn vì nhóm đang trong giai đoạn đỉnh cao, có thể đã rất cận kề cơ hội chinh phục giải thưởng Grammy danh giá. Nhưng BTS, dù có được fan gọi là "quốc bảo" của Hàn Quốc cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

4 năm BTS rời đi, không nhóm nhạc thế hệ mới nào đủ sức bứt lên, tạo ra thành công vượt trội để làm lu mờ RM và các thành viên. Việc BTS nhập ngũ, không phải là dấu chấm hết cho một triều đại hoàng kim, mà thực tế là để lại khoảng trống mênh mông ở Kpop. Sự theo dõi từ gần 600 triệu khán giả vẫn còn đó. Âm nhạc của BTS trên các nền tảng nhạc số vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi BTS tái xuất với MV Swim, đó là sự bùng nổ vì khán giả của họ đã chờ đợi quá lâu.

Làng nhạc châu Á cần BTS

Hậu nhập ngũ, BTS tái xuất với đội hình nguyên vẹn và HYBE Corporation nói rằng, họ đã lên chiến lược cụ thể để đưa nhóm tái định vị tên tuổi trên làng nhạc thế giới. Trong đội hình BTS lúc này, Jin lớn tuổi nhất (34) và người trẻ nhất là Jungkook cũng gần chạm ngưỡng 30.

Ở độ tuổi tương tự BTS hiện tại, các nhóm nhạc thần tượng thế hệ 2 Kpop đã không còn nghĩ đến hào quang ở đỉnh cao, lao vào các cuộc đua nhạc số và bán album nữa. Họ dần lui về với vị thế của một tượng đài, không còn dẫn đầu xu hướng nhưng "sống khỏe" nhờ nền tảng fan hùng hậu và vẫn bán "cháy vé" concert như thường.

BTS thì khác. Họ trở lại khi vị thế vẫn còn trên đỉnh làng nhạc. Và từ bây giờ, BTS không còn vướng bận điều gì trong hành trình chinh phục những đỉnh cao còn dang dở.

Các thành viên BTS vẫn gắn bó bền chặt và cùng nhau đặt khát vọng lớn.

Sự trở lại của BTS là cú hích mạnh mẽ cho cả thị trường Kpop đang trong giai đoạn ảm đạm. J-Hope và các đồng đội sẽ là tiêu chuẩn cho mọi nhóm nhạc nam Kpop, thúc đẩy sự cạnh tranh hấp dẫn hơn. Và BTS sẽ vẫn là đầu tàu, cùng BlackPink tiếp tục sứ mệnh đưa hơi thở âm nhạc Kpop nói riêng và dấu ấn âm nhạc châu Á nói chung vươn ra các thị trường lớn, điển hình là US-UK.

Chỉ sau nửa ngày phát hành, MV Swim của BTS chạm mốc 20 triệu view trên YouTube. Album Arirang của nhóm đã nhanh chóng thống trị các BXH âm nhạc Kpop, được dự đoán có thể cạnh tranh ở các BXH nổi tiếng toàn cầu như Billboard 200. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc sức hút của BTS vẫn còn nguyên. Và bây giờ, điều quan trọng với BTS là chiến lược quảng bá từ công ty, liệu có còn thông suốt sau một giai đoạn dài gián đoạn?

Để có được thành công hiện tại, BTS từng trải qua thời kỳ đầu sống chung ở ký túc xá chật hẹp, phải chia nhau từng ổ bánh mỳ và làm mọi thứ để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, để dành nguồn lực đầu tư âm nhạc. BTS đã nỗ lực bứt phá, tận dụng từng cơ hội để có chỗ đứng ở thị trường Kpop.

Khi đã hoàn thành sứ mệnh ở thị trường trong nước, BTS tiếp nối những dấu chân thất bại, từ các ca sĩ/nhóm nhạc đàn anh/đàn chị để tiến ra thế giới. Từ cú bắt tay đầu tiên với Steve Aoki, BTS từng bị bị khán giả ghẻ lạnh. Cho đến khi Fake Love bùng nổ ở US-UK, đó là hành trình dài với đầy thách thức khi BTS đóng vai trò tiên phong đưa văn hóa Kpop vươn ra thế giới.

10 năm sau, vẫn là BTS tái xuất hoàn hảo khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ. Họ là tấm gương của sự cố gắng. Một đội hình gắn bó bền chặt, sạch sẽ về đời tư và cùng nhau đặt tham vọng vươn ra biển lớn.