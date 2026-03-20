Cú lội ngược dòng của giọng hát bị chối bỏ

TPO - Bị xem là “lệch chuẩn” với tiêu chuẩn thần tượng Kpop, Ejae từng chật vật tìm chỗ đứng khi còn là thực tập sinh. Nhiều năm sau, chính chất giọng khác biệt ấy đưa cô lên đỉnh cao với bản hit “Golden” giành Oscar và thống trị các bảng xếp hạng.

Từ giọng hát “khuyết điểm” đến bản sắc riêng

Trong nhiều năm, chất giọng trầm khàn của Ejae (tên thật Kim Eun Jae) từng bị xem là khuyết điểm trong thế giới Kpop vốn đề cao sự hoàn hảo. Nhưng hiện tại, chính giọng hát đó lại trở thành linh hồn của Golden - ca khúc đình đám trong bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters, đưa cô vươn tầm quốc tế.

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn là người vừa sáng tác vừa thể hiện ca khúc cùng Audrey Nuna và Rei Ami. Nhìn lại thời điểm khó khăn của mình, cô nói:

“Nhìn lại quãng thời gian từ khi còn là thực tập sinh tại SM Entertainment cho đến hiện tại, tôi tin rằng mọi thứ xảy ra đều đúng thời điểm và đều có lý do của nó”, cô chia sẻ.

Ca sĩ Ejae, sinh năm 1991.

Trong một ngành công nghiệp vốn đề cao sự hoàn hảo và đồng đều, khác biệt của Ejae trở thành rào cản. Những năm tháng đào tạo vừa là quá trình rèn luyện kỹ năng, vừa là hành trình đối mặt với sự hoài nghi, cả từ môi trường xung quanh lẫn chính bản thân cô.

Nhưng thay vì thay đổi để phù hợp, Ejae dần học cách chấp nhận và phát huy điểm riêng. Cô rời con đường thần tượng truyền thống, chuyển hướng sang sáng tác và làm việc phía sau hậu trường. Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp cô tích lũy kinh nghiệm và định hình phong cách âm nhạc mang dấu ấn cá nhân.

Trong Kpop Demon Hunters, Ejae là người thể hiện giọng hát cho Rumi - thành viên của nhóm nhạc nữ hoạt hình Huntrix. Ngoài Golden, cô còn tham gia hòa âm và sản xuất nhiều ca khúc quan trọng khác trong phim.

Khi được hỏi liệu những đoạn cao trào trong bài hát có gây áp lực khi biểu diễn trực tiếp hay không, ca sĩ sinh 34 tuổi chia sẻ: “Tất nhiên là có áp lực. Đây là bộ phim hoạt hình nên câu chuyện và cảm xúc của nhân vật quan trọng hơn. Nếu tôi viết cho ca sĩ ngoài đời, có lẽ tôi đã làm khác".

Ngôi sao sinh năm 1991 cho biết ca khúc được thiết kế với những đoạn lên tông rất cao nhằm thể hiện cường độ cảm xúc của nhân vật Rumi. “Bài hát cần có sự leo thang gần như tuyệt vọng trong cao độ để truyền tải cảm xúc đó. Tôi không nghĩ rằng cuối cùng mình lại là người phải biểu diễn trực tiếp ca khúc này. Rumi cảm nhận áp lực, và tôi cũng vậy", cô nói.

Oscar và cú bứt phá toàn cầu

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Ejae đến từ Golden - ca khúc nhạc phim của Kpop Demon Hunters. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp, một thành tích hiếm có vòng đời khúc mang đậm yếu tố Kpop và sử dụng lời tiếng Hàn.

Không dừng lại ở đó, Golden còn mang về giải Ca khúc gốc xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 98 - cột mốc đưa Ejae từ một nhạc sĩ ít được biết đến trở thành gương mặt nổi bật trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Trên sân khấu, cô xúc động chia sẻ: “Khi còn nhỏ, tôi từng bị trêu chọc vì yêu thích Kpop. Giờ đây, cả thế giới đang hát những ca khúc có lời Hàn. Tôi thực sự tự hào".

Tiết mục biểu diễn Golden tại Oscar cũng gây ấn tượng mạnh khi kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống Hàn Quốc như nhạc cụ dân tộc, pansori và vũ đạo hanbok, mang đến không khí đậm bản sắc. Nhiều ngôi sao Hollywood như Emma Stone, Leonardo DiCaprio và Gwyneth Paltrow cũng hòa mình theo màn trình diễn, tạo nên khung cảnh sôi động như concert Kpop.

Với chiến thắng của Golden, K-pop Demon Hunters đã giành tổng cộng hai giải Oscar, bao gồm Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc gốc xuất sắc, khẳng định sức lan tỏa của làn sóng văn hóa Hàn trên toàn cầu.

Ca khúc Golden cho thấy hành trình vượt qua khó khăn của chính Ejae. Những nốt cao nội lực, chuyển biến từ cảm xúc kìm nén sang bùng nổ, được xem là ẩn dụ cho quá trình đi từ tự ti đến khẳng định bản thân.

Bên cạnh giải thưởng, Ejae còn đạt thành tích ấn tượng về thương mại. Theo công ty dữ liệu Luminate, cô là nghệ sĩ Kpop có lượt nghe trực tuyến cao nhất tại Mỹ năm 2025, với khoảng 2,1 tỷ lượt phát theo yêu cầu.

Phần lớn các nghệ sĩ có lượng stream cao nhất năm đều liên quan đến nhạc phim Kpop Demon Hunters, cho thấy tác động lớn của dự án này.

Trong quá trình sáng tác, Ejae cho biết mục tiêu quan trọng nhất là giữ được bản sắc Hàn Quốc. Cô chủ động đưa lời tiếng Hàn vào bài hát, coi đây là yếu tố cốt lõi. Theo cô, Kpop không nên đánh mất “chất Hàn” khi vươn ra thế giới, mà cần tìm cách dung hòa, vừa giữ bản sắc, vừa tiếp cận khán giả quốc tế.

Hiện tại, Ejae được ví như là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu cho làn sóng sáng tạo mới của Kpop khi ranh giới giữa thị trường nội địa và quốc tế ngày càng mờ nhạt. Cô bày tỏ mong muốn hợp tác với các nghệ sĩ như aespa hay BTS trong tương lai.

Đạt được nhiều thành tựu, Ejae vẫn giữ quan điểm giản dị về nghề. Với cô điều quan trọng nhất với nghệ sĩ trẻ là thái độ làm việc, luôn nỗ lực hết mình, kể cả khi cơ hội nhỏ hoặc trong lúc cảm thấy chán nản.

Về tình trường, Ejae và vị hôn phu Sam Kim có chung nền tảng âm nhạc và gắn bó từ buổi sáng tác năm 2017. Từ cộng sự trong phòng thu, họ nhanh chóng trở thành bạn đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Sam không chỉ truyền cảm hứng cho nhiều ca khúc của Ejae từ Psycho đến In Another World - mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác, thu âm và hỗ trợ cô vượt qua áp lực biểu diễn.

Sau thời gian hẹn hò, cả hai từng chủ động tạm dừng để nhìn nhận lại mối quan hệ trước khi quyết định tiến xa hơn. Họ đính hôn vào năm 2023 và dự kiến kết hôn vào mùa thu 2026. Trong hành trình sự nghiệp bứt phá của Ejae, Sam luôn là người đứng sau hỗ trợ, đồng hành và góp phần định hình con đường âm nhạc của cô.