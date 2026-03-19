Trailer 'Người Nhện' bùng nổ

TPO - Bộ phim "Spider-Man: Brand New Day" vừa tung trailer đầu tiên, hé lộ sự trở lại của Peter Parker sau biến cố. Ở phần mới, Người Nhện bị cả thế giới lãng quên, sức mạnh đối mặt với những biến đổi bất thường.

Khi Người Nhện bị lãng quên

Trailer cho thấy đã 4 năm trôi qua kể từ khi Peter buộc phải khiến cả thế giới quên mình để cứu nhân loại. Giờ đây, anh vẫn âm thầm hoạt động như một siêu anh hùng giấu mặt, ngay cả với những người thân thiết nhất.

Trong đoạn thoại mở đầu, Peter chia sẻ: “Đôi khi Spider-Man phải làm điều khó khăn, ngay cả khi điều đó khiến trái tim Peter Parker tan vỡ".

Khán giả cũng được thấy Peter chạm mặt lại hai người bạn cũ là MJ (do Zendaya thủ vai) và Ned (Jacob Batalon), dù họ không còn nhớ anh là ai. Giống như phần còn lại của New York, họ vẫn biết đến Spider-Man như một siêu anh hùng quen thuộc.

Phim hứa hẹn nhiều màn đối đầu hấp dẫn khi Spider-Man phải chạm trán hàng loạt nhân vật như Punisher (Jon Bernthal), Scorpion, Boomerang và tổ chức The Hand. Mối quan hệ giữa Spider-Man và Punisher không mấy thân thiện, hứa hẹn xung đột căng thẳng.

Một chi tiết quan trọng được hé lộ là Peter tìm đến Bruce Banner (Mark Ruffalo) để tìm lời giải cho những thay đổi trong cơ thể. Trailer cho thấy DNA của Spider-Man có dấu hiệu đột biến khi anh có thể tạo ra tơ sinh học tự nhiên - một năng lực mới nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Đoạn kết trailer gợi mở bí ẩn: nhện có ba vòng đời và giai đoạn chuyển giao khiến chúng trở nên dễ tổn thương. Nếu vượt qua, đó sẽ là khoảnh khắc tái sinh.

Bên cạnh nội dung phim, trailer còn khiến fan bàn tán về những chi tiết chưa rõ, như sự vắng mặt của Sadie Sink dù cô đã xác nhận tham gia phần phim này. Một số giả thuyết cho rằng cô có thể chính là nhân vật bí ẩn xuất hiện thoáng qua trong trailer.

Do Destin Daniel Cretton đạo diễn, Spider-Man: Brand New Day dự kiến khởi chiếu vào ngày 31/7, đánh dấu chương mới đầy biến động của Người Nhện trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trailer Spider-Man: Brand New Day thu về hơn 11 triệu lượt xem sau 17 tiếng đăng tải. Video: Sony Pictures.

Cách quảng bá mới mẻ

Trong vòng 24 giờ trước khi trailer chính thức ra mắt, người hâm mộ đã liên tục được “nhá hàng” bằng những clip siêu ngắn được phát tán rải rác trên mạng xã hội. Tom Holland - người thủ vai Spider-Man - chia sẻ rằng các đoạn teaser này sẽ được đăng tải bởi chính những fan “ruột” trên toàn cầu, theo từng múi giờ khi mặt trời mọc.

Chiến lược phát hành này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa. Nhiều fan cho biết họ vừa tò mò, vừa hào hứng khi phải ghép các mảnh trailer lại với nhau. Wirley Contaifer - một diễn viên lồng tiếng người Brazil - cho biết anh chỉ được giao một đoạn video dài 2 giây để đăng tải, nhưng vẫn nhận về phản ứng bùng nổ từ cộng đồng.

Dù thừa nhận cách làm này có thể khiến một số người thấy “hơi khó chịu”, anh vẫn đánh giá đây là ý tưởng thông minh vì giúp người xem phấn khích chờ đợi. Chính Tom Holland cũng khẳng định đây là cách để tri ân cộng đồng người hâm mộ: “Nếu không có họ, sẽ không có Spider-Man ngày hôm nay”.

Với nhiều người hâm mộ, cách tung trailer lần này là chiến dịch hoàn hảo. Bella Prichard - một nhà sáng tạo nội dung cosplay - nhận xét đây là một trong những cách quảng bá “đỉnh” nhất, khi biến fan thành một phần của trải nghiệm.