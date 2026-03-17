Đạo diễn 'Doraemon' qua đời

Hà Trang

TPO - Đạo diễn hoạt hình kỳ cựu Tsutomu Shibayama, người gắn liền với loạt phim "Doraemon", qua đời ở tuổi 84 sau thời gian chống chọi với ung thư phổi.

Hãng phim Ajiado Animation Works - nơi đạo diễn Tsutomu Shibayama từng giữ chức CEO - đã thông báo tin buồn trên mạng xã hội ngày 17/3.

“Cựu CEO Tsutomu Shibayama đã qua đời ngày 6/3 do ung thư phổi", Ajiado cho biết. Ông hưởng thọ 84 tuổi.

Đại diện hãng chia sẻ thêm: “Ông Shibayama đã đồng hành và đóng góp cho các tác phẩm với vai trò đạo diễn loạt phim truyền hình và điện ảnh Doraemon trong hơn 20 năm, đồng thời là tổng đạo diễn của sê-ri Nintama Rantarō. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những cống hiến to lớn của ông trong suốt cuộc đời và trân trọng thông báo tin buồn này".

image-1773754196810.jpg
image-1773754163896.jpg
Đạo diễn Tsutomu Shibayama.

Theo truyền thông Nhật Bản, tang lễ đã được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra sau đó.

Sinh năm 1941 tại Asakusa (Tokyo), Shibayama tốt nghiệp ngành Kịch nghệ, Đại học Meiji, trước khi bước vào ngành hoạt hình năm 1963. Ông khởi đầu với vai trò họa sĩ hoạt hình, tham gia các sê-ri như Obake no Q-TarōStar of the Giants, rồi dần thăng tiến lên vị trí đạo diễn.

Trong sự nghiệp, ông ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Ganso Tensai Bakabon Kaeru no Pyonkichi.

Năm 1978, ông cùng cộng sự Osamu Kobayashi thành lập hãng phim hoạt hình Asia Party. Từ thập niên 1980, Shibayama trở thành đạo diễn chủ chốt của loạt phim điện ảnh Doraemon film sê-ri trong hơn 20 năm.

Năm 1998, ông giành giải thưởng tại cuộc thi phim Mainichi với tác phẩm Doraemon: Nobita's South Sea Adventure.

Ngoài Doraemon, ông còn tham gia sản xuất nhiều bộ anime nổi tiếng khác như Moomin, Lupin III, Chibi Maruko-chanKaiketsu Zorori.

Với những đóng góp bền bỉ cho ngành hoạt hình, Tsutomu Shibayama được nhiều người gọi là “người đặt nền móng cho hoạt hình đại chúng Nhật Bản”. Năm 2018, ông được vinh danh giải Thành tựu trọn đời tại Tokyo Anime Award Festival.

Hà Trang
#Tsutomu Shibayama #Doraemon #đạo diễn hoạt hình #nghệ sĩ Nhật Bản #ung thư phổi

