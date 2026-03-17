Huy động 6.500 cảnh sát cho concert BTS

TPO - Cảnh sát Seoul cho biết sẽ triển khai mức an ninh cao nhất cho buổi biểu diễn trở lại của BTS tại Gwanghwamun Square ngày 21/3, do lo ngại nguy cơ khủng bố trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu phức tạp. Buổi biểu diễn ngoài trời đang gây tranh luận khi chính quyền Seoul triển khai kế hoạch an ninh và hạn chế giao thông chưa từng có ở khu vực trung tâm thành phố.

Concert mang tên BTS The comeback live | Arirang diễn ra ngày 21/3 tại quảng trường Gwanghwamun. Chính quyền và cảnh sát dự kiến khoảng 260.000 người hâm mộ sẽ đổ về khu vực để theo dõi màn tái xuất của nhóm.

Để chuẩn bị cho lượng khán giả khổng lồ, nhà chức trách Hàn Quốc đã xếp 31 tòa nhà quanh quảng trường vào diện giám sát đặc biệt. Một số lối vào tòa nhà có thể bị đóng một phần, hạn chế người lên tầng thượng hoặc các tầng cao.

Biện pháp này nhằm ngăn nguy cơ tai nạn khi nhiều người tụ tập tại các vị trí cao, tránh tình trạng “xem chùa” từ mái nhà hay ban công các tòa nhà lân cận.

﻿ ﻿ ﻿ Concert ngoài trời của BTS tại quảng trường Gwanghwamun đang được thi công.

Hơn 6.500 cảnh sát được huy động

The Korea Times cho hay công tác an ninh cho sự kiện được triển khai ở quy mô lớn. Hơn 6.500 cảnh sát từ nhiều đơn vị, gồm cảnh sát cơ động, giao thông, điều tra, phòng chống tội phạm và lực lượng đặc nhiệm, sẽ được huy động.

Ngoài ra, 31 cổng kiểm soát an ninh với máy dò kim loại sẽ được lắp đặt để kiểm tra người tham dự trước khi vào khu vực biểu diễn.

Giao thông tại trung tâm Seoul cũng sẽ thay đổi đáng kể. Đại lộ Sejong-daero, đoạn từ Gwanghwamun đến Seoul City Hall, sẽ cấm xe từ 21h ngày 20/3 đến 6h sáng 22/3.

Hệ thống tàu điện ngầm cũng bị ảnh hưởng. Chiều 21/3, các chuyến tàu trên những tuyến đi qua khu vực trung tâm sẽ bỏ qua ba ga: Gwanghwamun Station, City Hall Station và Gyeongbokgung Station để giảm nguy cơ ùn tắc.

Nhiều ý kiến trái chiều

Ngay khi kế hoạch an ninh được công bố, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng các biện pháp quá mức cần thiết.

Một số bình luận cho rằng nếu công tác tổ chức phức tạp đến vậy thì nên tổ chức trong nhà hát hoặc sân vận động, thay vì phong tỏa các tuyến phố đông đúc. Có người đặt câu hỏi vì sao một buổi hòa nhạc pop lại khiến nhiều tuyến đường và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng quảng trường Gwanghwamun vốn thường dùng cho các sự kiện quốc gia hoặc biểu tình công cộng, nằm giữa khu vực tập trung nhiều cơ quan chính phủ và văn phòng nên không phải địa điểm lý tưởng cho concert đông người.

Công ty quản lý HYBE cho biết quyết định này không phải yêu cầu từ chính quyền thành phố, mà dựa trên nhiều yếu tố như đặc thù của không gian công cộng, an toàn khán giả, khả năng kiểm soát đám đông, phương tiện công cộng và quy định về tiếng ồn ban đêm.

Một số tòa nhà gần quảng trường cũng tự áp dụng biện pháp phòng ngừa. Tòa nhà KT West, nằm sát khu vực tổ chức, dự kiến đóng cửa hoàn toàn trong ngày diễn ra concert. Các nhà hàng và quán cà phê bên trong cũng tạm ngừng hoạt động.

Một đám cưới dự kiến tổ chức tại Korea Press Center gần đó vẫn diễn ra theo kế hoạch, nhưng khách tham dự sẽ phải kiểm tra an ninh bổ sung bằng máy quét cầm tay.

Nhiều người ủng hộ biện pháp an ninh

Bên cạnh các ý kiến phản đối, không ít người cho rằng việc thắt chặt an ninh là cần thiết trước quy mô sự kiện.

Một số bình luận nhắc lại vụ giẫm đạp Halloween tại Itaewon khiến hơn 150 người thiệt mạng. Đây là lời nhắc nhở cho việc kiểm soát đám đông phải được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, tình hình an ninh quốc tế cũng khiến nhiều người ủng hộ việc cảnh giác cao độ.

Concert tại Gwanghwamun diễn ra ngay trước khi BTS phát hành album phòng thu thứ năm Arirang vào 13h ngày 20/3.

Vé xem trực tiếp đã bán hết ngay sau khi mở bán, cho thấy sức hút toàn cầu của nhóm. Sự kiện cũng sẽ được phát trực tiếp toàn cầu trên Netflix.