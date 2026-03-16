Leonardo DiCaprio trắng tay nhưng 'One Battle After Another' lại càn quét Oscar với 6 tượng vàng

TPO - Bộ phim "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson, chuyển thể từ tiểu thuyết "Vineland" của nhà văn Thomas Pynchon, giành chiến thắng lớn tại lễ trao giải Oscar 2026 khi được xướng tên ở hạng mục Phim hay nhất. Tác phẩm đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Anderson sau nhiều năm được đề cử nhưng chưa từng chiến thắng.

Chiến thắng lớn tại Oscar 2026

Bộ phim One Battle After Another, chuyển thể từ tiểu thuyết Vineland của nhà văn Thomas Pyncho, do đạo diễn Paul Thomas Anderson cầm trịch đã giành Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, khép lại đêm vinh quang cho ê-kíp tại Dolby Theatre (Hollywood).

Phim thắng tổng cộng 6 tượng vàng, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc (đều thuộc về Anderson), Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Sean Penn, Tuyển diễn viên xuất sắc cho Cassandra Kulukundis và Dựng phim xuất sắc cho Andy Jurgensen.

One Battle After Another thắng 6 giải trên 13 đề cử tại Oscar 2026. Ảnh: Getty.

Khi lên sân khấu nhận giải cuối trong đêm, Anderson mở đầu bài phát biểu ngắn gọn: “Thật là một đêm tuyệt vời.” Sau đó ông hài hước kết lại bằng lời mời: “Mọi người ơi, uống martini thôi. Thật không thể tin được. Cạn ly!”.

Trên sân khấu, đạo diễn được vây quanh bởi nhiều diễn viên của phim như Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor và Chase Infiniti. Anderson cũng tranh thủ gửi lời cảm ơn đến dàn diễn viên vì trước đó ông đã quên nhắc tới họ khi nhận giải Đạo diễn.

Đạo diễn còn dành thời gian nhắc đến các phim được đề cử Phim hay nhất tại Oscar năm 1975 như One Flew Over the Cuckoo's Nest, Barry Lyndon, Dog Day Afternoon, Jaws và Nashville. Ông cho rằng không có bộ phim nào thực sự “tốt nhất”, mà chiến thắng đôi khi phụ thuộc vào thời điểm.

Trong hạng mục Phim hay nhất, One Battle After Another vượt qua nhiều đối thủ như Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners và Train Dreams.

Cuộc đua được cho là cạnh tranh nhất giữa One Battle After Another và Sinners - bộ phim của đạo diễn Ryan Coogler nhận tới 16 đề cử, nhiều nhất năm nay. Sinners cuối cùng giành 4 giải, gồm Kịch bản gốc xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc và Quay phim xuất sắc.

Chiến thắng này cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Anderson. Trước đó, ông từng 11 lần được đề cử Oscar với các phim như Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, Inherent Vice, Phantom Thread và Licorice Pizza nhưng chưa từng chiến thắng.

Thế giới chính trị giả tưởng và câu chuyện trả thù

Bộ phim kinh phí 130 triệu USD, dài gần ba tiếng với sự tham gia của Leonardo DiCaprio cùng hai bạn diễn Sean Penn và Benicio del Toro mang đến thế giới giả tưởng đầy biến động chính trị.

Nội dung phim xoay quanh French 75 - nhóm cách mạng do Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor đóng) và “Ghetto” Pat Calhoun (Leonardo DiCaprio thủ vai) dẫn đầu, chuyên thực hiện các vụ đánh bom, phá hoại nhằm vào cơ sở chính trị và tài chính để giải cứu người nhập cư bị giam giữ ở California. Trong một nhiệm vụ, Perfidia làm nhục đại tá Steven Lockjaw (Sean Penn đóng) - chỉ huy trại giam - khiến hắn nảy sinh ám ảnh và sau này quyết truy lùng cô.

Sau một vụ cướp ngân hàng thất bại, Perfidia bị bắt và chấp nhận phản bội đồng đội để được bảo vệ nhân chứng. Nhờ đó, Lockjaw lần lượt tiêu diệt phần lớn thành viên French 75. Pat phải đổi tên, đưa con gái Charlene sống ẩn danh, còn Perfidia trốn sang Mexico.

16 năm sau, Pat (nay là Bob) và con gái Willa lẩn trốn tại thị trấn Baktan Cross. Trong khi đó, Lockjaw thăng tiến trong quân đội và bí mật truy tìm Willa để xóa dấu vết quá khứ. Cuộc truy lùng khiến hai bên lao vào chuỗi rượt đuổi và đối đầu dữ dội, đẩy mối thù giữa Bob và Lockjaw đến điểm bùng nổ.

Ở lần xem đầu, phim có thể khiến khán giả cảm thấy khó theo dõi. Nhịp nhanh, nhiều nhân vật, nhiều địa điểm và các chuỗi hành động liên tiếp khiến câu chuyện trở nên dày đặc. Tuy nhiên khi xem lại, phim dần bộc lộ điều hấp dẫn nằm ở diễn biến câu chuyện và cách Anderson dàn dựng từng chi tiết.

Khác với nhiều tác phẩm chính trị chú trọng phân tích tâm lý, Anderson cố tình giản lược chiều sâu tâm lý nhân vật.

Thời điểm ra mắt, bộ phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và được không ít cây bút gọi là “kiệt tác”. Các nhà phê bình cho rằng tác phẩm không hề khó xem và đánh giá đây là tác phẩm hành động giàu tính giải trí, cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối.

Max Weiss của Baltimore Magazine viết: “Thật khó để diễn tả hết bộ phim này thú vị đến mức nào”. Nick Bradshaw của Sight & Sound nhận xét: “Đây là chuyến phiêu lưu tuyệt vời”. Trong khi đó, Caryn James của BBC đặc biệt khen cảnh rượt đuổi ô tô trong phim “khiến người xem có cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc”.

Theo nhà phê bình Manohla Dargis của The New York Times, đạo diễn Paul Thomas Anderson đã biến tấu khá tự do để kể câu chuyện riêng. Phim mở đầu bằng loạt hành động của nhóm cách mạng French 75 khi tấn công một trung tâm giam giữ người nhập cư, với nhịp phim nhanh và dồn dập.

Sau khi phong trào tan rã, Bob sống ẩn dật cùng con gái Willa, chìm trong rượu và quá khứ. Cuộc sống của hai cha con đảo lộn khi đại tá Lockjaw quay lại truy lùng họ, buộc Bob phải rời nơi ẩn náu để bảo vệ con.

Dargis cho rằng bộ phim kết hợp nhiều yếu tố chính trị, bạo lực và gia đình, tạo nên một thế giới hư cấu nhưng vẫn phản chiếu những vấn đề quen thuộc của nước Mỹ như quyền lực, chủng tộc và sự đàn áp. Nhà báo đặc biệt ấn tượng với những hình ảnh mang tính biểu tượng trong phim, cho thấy khả năng dàn dựng táo bạo của Anderson.

"One Battle After Another mở ra thế giới hư cấu với nhiều cái tên kỳ lạ và tình tiết có phần phi lý, nhưng lại phản chiếu hiện thực nhiều hơn là né tránh nó. Không phải chi tiết nào cũng khớp hoàn toàn, song chính sự chênh lệch ấy khiến bộ phim trở nên sống động và chân thật. Sau nhiều lần xem, người xem vẫn còn suy ngẫm về những ý tưởng và hình ảnh mà phim gợi ra, từ quyền lực, chủng tộc, dục vọng cho đến số phận của Perfidia. Hiếm có nhà làm phim đương đại nào sánh được với Paul Thomas Anderson về tay nghề dàn dựng. Đặc biệt, hình ảnh phụ nữ da màu đang mang thai ở những tháng cuối vẫn cầm súng chiến đấu trở thành biểu tượng mạnh mẽ của tinh thần phản kháng, dữ dội, hoang dại và đậm màu sắc Mỹ", Manohla Dargis viết.