Minh tinh không có đối thủ tại Oscar 2026

TPO - Jessie Buckley giành tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 nhờ vai diễn trong phim "Hamnet", trở thành nữ diễn viên Ireland đầu tiên thắng hạng mục này.

Chiến thắng đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp của Buckley. Đây là lần thứ hai cô được đề cử Oscar, sau khi từng nhận đề cử Nữ diễn viên phụ cho bộ phim The Lost Daughter.

Trong mùa giải thưởng năm nay, Buckley gần như áp đảo ở hạng mục nữ chính khi chiến thắng tại nhiều lễ trao giải lớn như BAFTA Awards, Golden Globe Awards, Critics Choice Awards và Screen Actors Guild Awards.

Minh tinh Jessie Buckley làm nên lịch sử ở Oscar. Ảnh: Getty.

Nữ diễn viên vẫn xúc động khi nghe tên mình được xướng lên tại lễ trao giải diễn ra ở Dolby Theatre (Hollywood), do danh hài Conan O'Brien dẫn chương trình.

Lời tri ân gia đình và “trái tim người mẹ”

Trên sân khấu, Buckley gửi lời cảm ơn đến các đối thủ cùng đề cử gồm Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value) và Emma Stone (Bugonia).

“Tôi được truyền cảm hứng từ nghệ thuật và trái tim của các bạn. Tôi muốn được làm việc với từng người trong số các bạn” - cô nói.

Buckley cho biết gia đình cô có mặt trong khán phòng nhờ sự hỗ trợ từ quê nhà Ireland. Nhìn lên khán đài, cô gửi lời tri ân cha mẹ: “Cảm ơn vì đã dạy chúng con dám mơ ước và sống theo đam mê của mình".

Nữ diễn viên cũng dành lời yêu thương cho chồng - Freddie Sorensen - gọi anh là “người cha tuyệt vời” và “người bạn thân nhất”.

Jessie Buckle bật khóc khi thắng tượng vàng Oscar. Video: @TheAcademy.

Trong phim Hamnet do đạo diễn Chloé Zhao thực hiện, Buckley vào vai Agnes, vợ của đại văn hào William Shakespeare (do Paul Mescal thủ vai).

Câu chuyện theo chân gia đình họ sau khi con trai Hamnet (11 tuổi) qua đời vì dịch bệnh. Bi kịch này được xem là nguồn cảm hứng dẫn đến sự ra đời của vở kịch nổi tiếng “Hamlet”.

Diễn xuất giàu cảm xúc của Buckley được giới phê bình đánh giá cao và giúp bộ phim trở thành ứng viên nổi bật trong mùa giải thưởng.

Tại Oscar năm nay, Hamnet nhận 8 đề cử, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc cho Chloé Zhao và Kịch bản chuyển thể xuất sắc cho Zhao cùng nhà văn Maggie O’Farrell.

Buckley vào vai Agnes - vợ của William Shakespeare. Cô dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Phim nhấn vào nỗi đau khi con trai của họ qua đời.

Trong bài phát biểu, Buckley nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chiến thắng khi lễ trao giải diễn ra đúng Ngày của Mẹ tại Anh.

“Tôi muốn dành giải thưởng này cho sự hỗn độn nhưng đầy yêu thương trong trái tim của những người mẹ. Tất cả chúng ta đều xuất thân từ những thế hệ phụ nữ luôn nỗ lực sáng tạo và vươn lên, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn", cô chia sẻ.

Từ á quân truyền hình đến tượng vàng Oscar

Jessie Buckley sinh năm 1989 tại Killarney, hạt County Kerry (Ireland). Cô là con gái của huấn luyện viên thanh nhạc Marina Cassidy và ông Tim Buckley. Buckley là chị cả trong gia đình có năm anh chị em, gồm ba em gái và một em trai.

Nữ diễn viên theo học tại Ursuline Secondary School ở Thurles, hạt County Tipperary. Chính tại ngôi trường này, niềm đam mê biểu diễn trên sân khấu của cô bắt đầu hình thành.

Từ nhỏ, Buckley đã được mẹ khuyến khích theo đuổi ca hát. Với nền tảng là huấn luyện viên thanh nhạc, bà Marina Cassidy trực tiếp dạy con gái kỹ thuật hát.

Trong thời gian học trung học, Buckley thường đảm nhận cả những vai nam trong các vở nhạc kịch của trường, như Tony trong vở West Side Story hay Freddie Trumper trong Chess. Ngoài ra, cô còn theo học các khóa đào tạo tại Royal Irish Academy of Music vào mùa hè để rèn luyện khả năng diễn xuất và ca hát.

Sau đó, cô sang London học tại Royal Academy of Dramatic Art và tốt nghiệp năm 2013.

Minh tinh từng kể trong giai đoạn đầu sự nghiệp, cô nhận được sự giúp đỡ từ một người lạ tên Tony Bernstein. Người này đã hỗ trợ tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và học phí khi cô gặp khó khăn ở London. Sự giúp đỡ đó có ý nghĩa rất lớn với hành trình của cô.

Năm 18 tuổi, Buckley được chú ý khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của BBC mang tên I’d Do Anything. Cô giành vị trí á quân trong cuộc thi nhằm tìm diễn viên cho vai Nancy trong vở nhạc kịch Oliver! tại West End. Sau cuộc thi, Buckley được đề nghị đóng vai dự bị nhưng cô từ chối và sớm ra mắt sân khấu West End năm 2008 trong vở nhạc kịch A Little Night Music của Stephen Sondheim.

Sau khi tốt nghiệp Royal Academy of Dramatic Art năm 2013, cô tiếp tục gắn bó với sân khấu khi biểu diễn tại Shakespeare's Globe Theatre.

Ngoài Hamnet, ngôi sao 36 tuổi còn ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

Trong The Lost Daughter, cô đóng phiên bản trẻ của nhân vật Leda - do Olivia Colman thủ vai khi trưởng thành. Diễn xuất của Buckley mang về cho cô đề cử Oscar và đề cử BAFTA ở hạng mục Nữ diễn viên phụ.

Ở mảng truyền hình, cô gây chú ý khi vào vai Lyudmilla Ignatenko trong mini sê-ri nổi tiếng Chernobyl của HBO, kể về thảm họa hạt nhân năm 1986.

Trên màn ảnh rộng, diễn viên có màn ra mắt ấn tượng trong phim tâm lý giật gân Beast, vào vai Moll - cô gái trẻ có đời sống ngột ngạt trên đảo Jersey. Vai này giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình.

Một cột mốc khác trong sự nghiệp là bộ phim nhạc kịch Wild Rose, trong đó Buckley vào vai Rose-Lynn, người phụ nữ Scotland mơ ước trở thành ca sĩ nhạc đồng quê sau khi ra tù. Vai diễn mang về cho cô đề cử Nữ chính xuất sắc tại BAFTA Awards.

Từ những sân khấu nhỏ ở Ireland đến các bộ phim lớn tại Hollywood, Jessie Buckley đang dần khẳng định vị trí của mình như một trong những diễn viên tài năng nhất của thế hệ mới.

Sắp tới, Buckley tái hợp đạo diễn Maggie Gyllenhaal trong bộ phim The Bride!, dự kiến ra mắt trong năm 2026.