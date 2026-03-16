Nữ diễn viên bị yêu cầu loại khỏi Running Man

TPO - Song Ji Hyo, thành viên lâu năm của Running Man, đang vấp phải làn sóng tranh cãi khi thời lượng xuất hiện của cô trong tập phát sóng gần đây bị cho là quá ít.

Trong tập lên sóng mới nhất, phần xuất hiện riêng của nữ diễn viên chỉ khoảng 10 giây trong tổng thời lượng 90 phút. Phần lớn thời gian, cô chỉ xuất hiện thoáng qua trong các cảnh phản ứng hoặc khung hình tập thể. Một bộ phận khán giả cho rằng cô dần mờ nhạt.

Sau tập phim, nhiều bình luận chỉ trích xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến cũng như trang cá nhân của Song Ji Hyo. Không ít ý kiến kêu gọi cô rời chương trình, đặt dấu hỏi về sự chuyên nghiệp của nữ diễn viên khi là thành viên cố định.

Ở phân cảnh trên xe buýt khi các thành viên di chuyển đi ăn trưa, dàn cast trò chuyện liên tục và pha trò sôi nổi, Song Ji Hyo chủ yếu ngồi im, mỉm cười nhưng không tham gia vào cuộc đối thoại.

Song Ji Hyo.

Với những khán giả theo dõi lâu năm, tình huống này không xa lạ. Trước đó, Song Ji Hyo từng nhiều lần vấp phải chỉ trích tương tự. Tháng 6/2023, cô gây chú ý trong tập phát sóng khi gặp khó khăn trong việc tham gia màn ứng biến cùng các thành viên Jeon So Min, Kim Jong Kook, Haha và Yang Se Chan. Khi các thành viên đang diễn tiểu phẩm, nữ diễn viên lại ngồi lặng lẽ ăn đá bào.

Trong một phân đoạn khác khi cả nhóm thưởng thức món mì lạnh, các thành viên liên tục trao đổi, nhận xét về món ăn còn Song Ji Hyo gần như im lặng.

Thời điểm đó, Song Ji Hyo cho biết cô không hề biết đến những bài viết chỉ trích mình. Sau khi biết thông tin, nữ diễn viên đã tự tìm đọc các bài viết và coi đó là động lực để thay đổi. “Tôi đã gọi cho anh Seok Jin và nói rằng mình sẽ cố gắng hơn nữa”, cô chia sẻ.

MC kỳ cựu Yoo Jae Seok cũng từng lên tiếng bênh vực đồng nghiệp, cho biết Song Ji Hyo cảm thấy buồn về màn thể hiện của mình và luôn cố gắng cải thiện. “Ji Hyo có phần thất vọng về bản thân. Tôi đã động viên cô ấy đừng lo lắng quá và hãy cố gắng hơn ở những tuần tiếp theo”, anh nói.

Song Ji Hyo gia nhập Running Man từ năm 2010 và đã gắn bó với chương trình 16 năm. Năm 2016, cô trải qua giai đoạn khó khăn khi ê-kíp sản xuất thông báo kế hoạch để cô rời chương trình, nhưng sau làn sóng phản đối từ người hâm mộ, nữ diễn viên đã quay lại và tiếp tục đồng hành cùng dàn cast.

Trong video trên YouTube, Song Ji Hyo khẳng định không có ý định tự rời Running Man. Cô cho biết rất gắn bó với chương trình và chỉ dừng lại nếu nhà sản xuất quyết định kết thúc. Trước những tranh cãi lặp lại về thời lượng xuất hiện, khán giả vẫn đang theo dõi xem liệu nữ diễn viên có thể lấy lại hình ảnh “át chủ bài” từng làm nên dấu ấn của cô trong chương trình hay không.