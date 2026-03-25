Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Thực hư tin cấm sóng 11 diễn viên

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 24/3, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 11 diễn viên Trung Quốc tham gia phim đam mỹ quay ở nước ngoài bị cơ quan chức năng “cấm sóng”, song đến nay chưa có nguồn chính thống nào xác nhận.

Nhiều trang tin showbiz tại Việt Nam dẫn lại thông tin từ Weibo cho biết danh sách gồm 11 diễn viên từng tham gia các dự án phim đam mỹ phát hành ngoài Trung Quốc đã bị hạn chế hoạt động.

Theo các bài đăng này, một số nhãn hàng đã nhận thông báo không tiếp tục hợp tác với các nghệ sĩ trong danh sách.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt khi xuất hiện thêm chi tiết cho rằng đây là bản rút gọn từ danh sách 17 người từng được lan truyền trước đó vào đầu tháng 3, gồm Hách Dập Nhiên, Trần Kiến Vũ, Tử Du, Điền Hủ Ninh, Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa, Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh, Liêu Thăng Bồi, Lương Hồng Lợi, Kha Hân, Vân Kỳ, Lý Phái Ân, Giang Hành, Trương Duệ Di, Lộ Hân, Tôn Diễm Thanh.

image-1774410327218.jpg
image-1774410376062.jpg
Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa (phải) đều đóng phim đam mỹ.

Nguyên nhân được đồn đoán là các diễn viên tham gia sản xuất nội dung thuộc thể loại đam mỹ ở nước ngoài, không phù hợp với quy định quản lý nội dung của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Tuy nhiên, toàn bộ thông tin chưa được kiểm chứng. Không có văn bản chính thức nào từ cơ quan quản lý được công bố. Các nguồn tin uy tín tại Trung Quốc cũng chưa xác nhận sự tồn tại của danh sách này.

Cùng thời điểm, một văn bản có đóng dấu đỏ được lan truyền trên mạng, liên quan đến việc hoãn lịch phát sóng của dự án phim ngắn Phượng minh tam sinh 1. Nội dung văn bản cho biết bộ phim phải điều chỉnh lịch chiếu do có sự tham gia của một nghệ sĩ từng hoạt động ở thị trường ngoài đại lục, dẫn đến việc bị đánh giá rủi ro về định hướng dư luận.

Theo tuyên bố từ phía Công ty Điện ảnh Chí Ngưỡng (Thượng Hải) - đơn vị sản xuất dự án, bộ phim dự kiến phát sóng ngày 26/3 nhưng buộc phải lùi lịch khoảng 10-15 ngày để tiến hành các điều chỉnh cần thiết. Đại diện nhà sản xuất cho biết dự án được đầu tư công phu trong nhiều tháng, từ khâu kịch bản, tạo hình đến thiết kế bối cảnh, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Lê Thần Huyên, Khương Lai, Lưu Tinh Lộc.

Phía nhà sản xuất nhấn mạnh việc lựa chọn diễn viên dựa trên yêu cầu nghệ thuật và tính thống nhất của tác phẩm. Trước tình huống phát sinh, ê-kíp đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý và bày tỏ mong muốn bộ phim sớm được ra mắt khán giả.

Văn bản này chỉ đề cập đến việc điều chỉnh lịch chiếu của dự án cụ thể, không phải thông báo mang tính quy định hay lệnh cấm từ cơ quan quản lý.

Nhiều khán giả cũng chỉ ra rằng các bảng danh sách lan truyền trên mạng chưa từng xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thống hoặc bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo. Các trang mạng thi nhau đăng tải lại và khẳng định đó là văn bản từ Tổng cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc (hay còn gọi là Quảng Điện).

Về mặt quản lý, Quảng Điện có thẩm quyền kiểm soát nội dung phát sóng, biểu diễn và các hoạt động nghệ thuật, nhưng chưa có tiền lệ về việc ban hành văn bản chính thức cấm toàn diện hoạt động của nghệ sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác thương mại.

Phía cơ quan chức năng Trung Quốc không có động thái nào, song các diễn viên có tên trong danh sách đồn thổi lại đang gặp khó khăn. Ngày 20/3, Lưu Hiên Thừa bị xóa hết cảnh quay trong phim mới. Anh từng đóng phim đam mỹ gây chú ý Nghịch ái năm 2025.

Tiếp đó, khán giả đang xôn xao vai của diễn viên Triển Hiên trong Mị ảnh thần bộ đóng cùng La Vân Hi cũng bị chôn vùi. Phía sản xuất đang xử lý bằng cách thay mặt bằng công nghệ AI.

#diễn viên #cấm sóng #showbiz #phim đam mỹ #tin đồn #Trung Quốc #nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục